ИТ-рынок: ИИ вытесняет джунов, опытных кандидатов отсеивают по возрасту

Рынок вакансий в ИТ превратился в театр абсурда. Выпускники вузов остаются за бортом, а "старички" старше 35 лет наблюдают, как HR-алгоритмы отправляют их резюме в корзину. Виновен ИИ: нейросети успешно справляются с рутиной джунов. Эксперты Yale и Fortune советуют радикальный выход — врать. В резюме, в анкетах, при знакомстве. Если вы не входите в заветный диапазон от 27 до 34 лет, готовьтесь корректировать биографию.

Кризис доверия в ИТ-секторе

Корпорации США, следуя сомнительным трендам эффективности, превратили найм в жесткую селекцию. Молодежь лишена шансов на стартовый вход, а опытные кадры сталкиваются с эйджизмом. Когда работодатель ждет "идеальный возраст", кибербезопасность личных данных становится последним, о чем думают кандидаты, судорожно редактирующие даты рождения в своих профилях.

"Ложь в резюме — это удар по самому себе в долгосрочной перспективе. ИТ-сфера выстроена на верификации. Одна выявленная нестыковка по опыту или навыкам — и путь в крупные компании закрыт навсегда", — предостерег в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Почему ИИ вытесняет людей

Нейросети сегодня "едят" задачи младших специалистов на завтрак. Это напоминает процесс нейронной обрезки в мозге: лишние связи отсекаются, эффективность растет, но гибкость системы падает. Компании экономят, нанимая меньше людей, но создавая дефицит реальных экспертов в будущем.

Характеристика Статус Возраст 27-34 Максимальный спрос Возраст 35+ Высокий риск отсева

"ИИ не обладает эмпатией и этическим фильтром. Когда критерии отбора делегируют алгоритмам, получается перекос в сторону цифр, а не талантов. Это техногенный риск для кадрового баланса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Стратегия выживания: стоит ли лгать?

Советы "приукрасить" опыт работы с ИИ — это попытка выдать желаемое за действительное. Но профессионалы знают: за громкими заголовками о владении нейросетями всегда следует техническое интервью. Там "фейк" разваливается как карточный домик.

Ответы на популярные вопросы о найме в ИТ

Почему компании предпочитают кандидатов 27-34 лет?

Этот возраст считается "золотой серединой" между готовностью к переработкам и уже имеющейся инженерной базой.

Опасно ли указывать неверный возраст?

Да. На этапе проверки СБ или оформления документов подлог вскроется, что приведет к немедленному увольнению.

Заменят ли ИИ специалистов полностью?

Нет, нейросети требуют контроля. Идея о полной автоматизации — миф для снижения издержек.

Стоит ли учиться на ИТ сегодня?

Да, но с упором на системную архитектуру, а не на базовое кодирование, которое уже отдали алгоритмам.

