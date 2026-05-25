Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испытание тишиной: актриса Зендея вспомнила самую неловкую ошибку в работе с Кристофером Ноланом
Парад пустышек: Алёна Водонаева нашла лишь одного достойного среди новых кумиров
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Свидание с инсультом: как секс становится причиной молодых инсультов
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
320 часов вместо свободы: наказание за нападение на собаку

ИТ-рынок: ИИ вытесняет джунов, опытных кандидатов отсеивают по возрасту

Наука

Рынок вакансий в ИТ превратился в театр абсурда. Выпускники вузов остаются за бортом, а "старички" старше 35 лет наблюдают, как HR-алгоритмы отправляют их резюме в корзину. Виновен ИИ: нейросети успешно справляются с рутиной джунов. Эксперты Yale и Fortune советуют радикальный выход — врать. В резюме, в анкетах, при знакомстве. Если вы не входите в заветный диапазон от 27 до 34 лет, готовьтесь корректировать биографию.

айтишник
Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы
айтишник

Кризис доверия в ИТ-секторе

Корпорации США, следуя сомнительным трендам эффективности, превратили найм в жесткую селекцию. Молодежь лишена шансов на стартовый вход, а опытные кадры сталкиваются с эйджизмом. Когда работодатель ждет "идеальный возраст", кибербезопасность личных данных становится последним, о чем думают кандидаты, судорожно редактирующие даты рождения в своих профилях.

"Ложь в резюме — это удар по самому себе в долгосрочной перспективе. ИТ-сфера выстроена на верификации. Одна выявленная нестыковка по опыту или навыкам — и путь в крупные компании закрыт навсегда", — предостерег в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Почему ИИ вытесняет людей

Нейросети сегодня "едят" задачи младших специалистов на завтрак. Это напоминает процесс нейронной обрезки в мозге: лишние связи отсекаются, эффективность растет, но гибкость системы падает. Компании экономят, нанимая меньше людей, но создавая дефицит реальных экспертов в будущем.

Характеристика Статус
Возраст 27-34 Максимальный спрос
Возраст 35+ Высокий риск отсева

"ИИ не обладает эмпатией и этическим фильтром. Когда критерии отбора делегируют алгоритмам, получается перекос в сторону цифр, а не талантов. Это техногенный риск для кадрового баланса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Стратегия выживания: стоит ли лгать?

Советы "приукрасить" опыт работы с ИИ — это попытка выдать желаемое за действительное. Но профессионалы знают: за громкими заголовками о владении нейросетями всегда следует техническое интервью. Там "фейк" разваливается как карточный домик.

Ответы на популярные вопросы о найме в ИТ

Почему компании предпочитают кандидатов 27-34 лет?

Этот возраст считается "золотой серединой" между готовностью к переработкам и уже имеющейся инженерной базой.

Опасно ли указывать неверный возраст?

Да. На этапе проверки СБ или оформления документов подлог вскроется, что приведет к немедленному увольнению.

Заменят ли ИИ специалистов полностью?

Нет, нейросети требуют контроля. Идея о полной автоматизации — миф для снижения издержек.

Стоит ли учиться на ИТ сегодня?

Да, но с упором на системную архитектуру, а не на базовое кодирование, которое уже отдали алгоритмам.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Садоводство, цветоводство
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Последние материалы
Магия прикосновений: всего одна привычка превратит вашу квартиру в место силы
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Гид по уходу за шерстью: какой инструмент нужен именно вашей собаке или кошке
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Уникальное упражнение для всего тела: как за 5 минут проработать каждую мышцу
Это аптечное средство уничтожает плесень и бактерии лучше дорогой бытовой химии
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Тягучий сыр и море зелени: секрет самых сочных домашних лепешек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.