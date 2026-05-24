Ливни, град и ураганы накроют Россию: климатологи рассказали, что будет дальше уже в ближайшие годы

Наука

Глобальное потепление в ближайшее десятилетие спровоцирует резкое увеличение числа опасных метеорологических явлений на территории России.

Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Смерч

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков пояснил, что рост среднегодовых температур неизбежно ведет к дестабилизации атмосферных процессов. Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков также предупреждал о существенном климатическом сдвиге, который затронет даже арктические широты, принуждая инфраструктуру северных регионов адаптироваться к новым условиям.

Биохимия и физика атмосферы демонстрируют прямую зависимость интенсивности катаклизмов от теплового фона: нагретый воздух аккумулирует колоссальные объемы водяного пара.

При его конденсации высвобождается колоссальная энергия, становящаяся катализатором для разрушительных шквалов и града. В условиях, когда накопленный мировым океаном избыток тепла влияет на планету, рекордные осадки становятся типичным следствием высокой энергетики воздушных масс, отмечает NewsInfo.

"Повышение средней глобальной температуры неизбежно влечет более высокую энергетику атмосферы. Чем теплее атмосфера, тем больше она может впитать в себя водяного пара. Водяной пар при конденсации представляет собой топливо для опасных явлений погоды — выделяется большое количество энергии. Эта энергия трансформируется в опасные и неблагоприятные явления погоды, связанные с бурной конвекцией", — подчеркнул Старков.

"Атмосфера стремится сбросить лишнее напряжение через экстремальные проявления, поэтому на смену периодам, когда фиксируется жара в Москве, всё чаще приходят непредсказуемые ледяные дожди и затяжные блокирующие антициклоны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Механизм климатических качелей работает по принципу компенсации: аномальные волны тепла провоцируют последующее арктическое вторжение со знаком минус. Подобная волатильность погоды создает критические нагрузки на транспортные системы и агропромышленный комплекс.

По словам Старкова, на которого ссылается NewsInfo, такие контрасты вызывают залповые ливни, способные мгновенно затапливать мегаполисы, превращая привычную городскую среду в зону риска.

Ответы на популярные вопросы о климатических изменениях в РФ

Почему количество опасных природных явлений растет?

Основной причиной является рост энергозапаса атмосферы из-за потепления, что усиливает конвективные процессы и делает штормы более мощными.

Какие регионы России пострадают от климатического сдвига сильнее всего?

Наибольшие изменения фиксируются в Арктике и крупных мегаполисах, где эффект "острова тепла" усиливает естественные аномалии.

Как связаны жара и внезапные наводнения?

Перегретый воздух впитывает больше влаги, которая затем выпадает в виде сверхинтенсивных осадков, превышающих пропускную способность ливневок.

К чему приведут резкие температурные перепады?

Частая смена циклов "заморозки-оттепель" разрушает дорожное покрытие и повышает аварийность из-за гололеда и ледяных дождей.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
