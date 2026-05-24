Мир без пчёл отменяется? Новые открытия учёных поставили под сомнение прогнозы экологов

Наука

Глобальное исчезновение насекомых-опылителей, которое часто представляют как предвестник неминуемого продовольственного апокалипсиса, является скорее медийным преувеличением, чем доказанным научным фактом.

Фото: Pravda.Ru by Павел Корнеев is licensed under publiс domain
Пчелы и бабочки на цветах

Энтомолог Юрий Гниненко в интервью пояснил, что апокалиптические прогнозы о тотальном вымирании пчёл лишены веских оснований. По его мнению, биологическая роль этих существ неоспорима, однако текущие колебания их численности поддаются контролю при грамотном подходе к агротехнике.

Ранее биологи подчеркивали критическую важность перекрестного опыления для продовольственной безопасности. Биолог Алексей Муньков отметил, что исчезновение пчел могло бы привести к дефициту не только растительной пищи, включая кофе и овощи, но и продуктов животноводства.

Тем не менее современные исследования показывают высокую приспособляемость фауны: например, недавно учёные нашли новые популяции сибирских пчёл, что подтверждает эволюционную пластичность видов.

Для сохранения экосистемы необходимо соблюдать строгий баланс между защитой урожая и жизнедеятельностью насекомых. Распространенные методы борьбы с вредителями должны учитывать циклы активности опылителей, чтобы минимизировать токсическую нагрузку на полезные виды.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, Юрий Гниненко акцентировал внимание на возможности дифференцированного использования агрохимии, которая при правильном применении не наносит критического вреда популяциям пчел.

"Я думаю, что до гибели пчел дело не дойдет. Хотя проблема выживания пчел существует. На мой взгляд она регулируема. Надо соотносить защитные обработки химическими пестицидами и размещение пчел, их активность. Все это надо учитывать, тогда будут минимальные потери", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Проблема часто кроется не в исчезновении видов, а в локальном отсутствии завязей. Чтобы сад не пустовал, опытные дачники используют специальные методики для привлечения пчел на участок, стимулируя их активность естественными аттрактантами.

Специалист MoneyTimes подчеркнул, что без участия насекомых невозможно получить урожай многих культур, тех же огурцов, поэтому взаимодействие между агрономами и пчеловодами остается ключевым фактором стабильности.

"Как могут образоваться плоды, если не произошло опыление? Биологическое предназначение пчел опылять. Они собирают нектар и при этом опыляют растения. Это та цепочка, которая очень важна. Мы можем не получить, например, огурцов без пчел, потому что огурцы опыляются насекомыми", — пояснил Гниненко.

Ответы на популярные вопросы о вымирании пчел

Действительно ли пчелы находятся на грани полного исчезновения?

Нет, полное вымирание на данный момент не фиксируется; наука говорит скорее о локальных сокращениях популяций в регионах с высокой концентрацией химической обработки полей.

Что произойдет с продуктами, если пчелы исчезнут?

Может возникнуть серьезный дефицит энтомофильных культур: фруктов, многих овощей, ягод, а также кофе и орехов, что сделает рацион человека более скудным.

Можно ли защитить урожай от вредителей, не убивая опылителей?

Да, для этого применяется дифференцированный подход к пестицидам и строгое соблюдение регламентов обработки по времени суток и погодным условиям.

Как обычный дачник может помочь популяции полезных насекомых?

Отказ от тотальной химии, высадка медоносов и обеспечение насекомых доступом к чистой воде помогают поддерживать локальную биосистему в норме.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
