Купил сим-карту — назад пути нет? Власти готовят жесткие ограничения для россиян

Наука

В России обсуждается внедрение обязательного минимального срока владения сим-картой, что должно стать заслоном на пути киберпреступности.

Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом
Фото: https://unsplash.com by Boitumelo is licensed under Free
Инициатива, включенная вице-премьером Дмитрием Григоренко во второй пакет мер по противодействию дистанционному мошенничеству, предполагает запрет на мгновенное расторжение договора с оператором связи.

Эксперты подчеркивают, что такая биохимия цифровых процессов усложнит жизнь злоумышленникам, использующим "одноразовые" номера для анонимных звонков и регистрации в сервисах.

Павел Мясоедов, возглавляющий IT-компанию, в эксклюзивном интервью MoneyTimes пояснил, что по отдельности антифрод-механизмы могут казаться недостаточными, но в комплексе они ликвидируют критические уязвимости. Ограничение на досрочный разрыв контракта лишает преступников возможности быстро избавляться от улик.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, нововведение создаст необходимую паузу, позволяющую правоохранительным органам эффективно отслеживать цепочки транзакций и звонков до того, как идентификатор будет уничтожен.

Для рядовых абонентов, по мнению специалистов, процедура не создаст ощутимого дискомфорта, так как сценарии, при которых человек выбрасывает сим-карту на следующий день после покупки, крайне редки.

Тем не менее пользователям необходимо сохранять бдительность, ведь ошибки при оплате услуг или сканирование сомнительных кодов по-прежнему остаются факторами риска.

Мясоедов акцентировал внимание на том, что "эта инициатива закрывает очередную лазейку, когда люди оформляли или преступники оформляли на подложных людей, на подложных паспорта сим-карту, а завтра ее скидывали после осуществления тех или иных мошеннических действий".

"Введение временного ценза на владение номером — это логичный шаг в сторону прозрачности телеком-рынка. Это затруднит работу дропперов и массовую регистрацию аккаунтов для фишинга, однако гражданам все равно стоит помнить о правилах цифровой гигиены, чтобы не стать жертвой более изощренных схем", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Специалисты также предупреждают о рисках кражи Apple ID, когда iPhone превращается в кирпич из-за доверия к сторонним приложениям. Помимо манипуляций с сим-картами, мошенники активно используют социальную инженерию, маскируясь под сотрудников налоговой службы или земельного контроля, из-за чего дачники получают фальшивые уведомления о штрафах.

Комплексная защита данных включает в себя не только государственные запреты, но и личную ответственность за конфиденциальность информации в смартфоне.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах владения сим-картами

Зачем вводить минимальный срок владения номером?

Это необходимо для борьбы с мошенниками, которые покупают сим-карты на подставных лиц для совершения преступлений и сразу же уничтожают их, чтобы их было невозможно отследить.

Пострадают ли обычные законопослушные граждане?

Нет, для большинства пользователей ничего не изменится, так как обычный человек крайне редко расторгает договор с оператором спустя несколько дней после покупки номера.

Поможет ли эта мера полностью победить телефонное мошенничество?

Сама по себе — нет, но в составе комплекса мер правительства она перекроет одну из важных технических лазеек, которыми пользуются киберпреступники.

Каковы риски для тех, кто захочет сменить оператора в этот период?

Максимальным неудобством может стать необходимость разовой оплаты минимального тарифа до истечения установленного срока (предположительно 90 дней).

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
