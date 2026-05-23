Будущее уже здесь: роботы-помощники покоряют китайские дома

Китайские инженеры решили вопрос, над которым бились поколения: кто вынесет мусор, если все заняты карьерой? В 2027 году в китайских семьях появятся первые коммерческие роботы-слуги. Забудьте о пылесосах, которые бьются о ножки стула. Эти машины обучены полноценному клинингу и кулинарной магии.
Создание автономного помощника — это не просто прикрутить колеса к кофеварке. Речь о сложной системе датчиков и алгоритмов, способных различать разницу между грязной тарелкой и семейной фотографией. Роботы осваивают управление кухонной утварью, что требует ювелирной точности захвата. Подобные риски развития искусственного интеллекта связаны с необходимостью мгновенной реакции на хаос реального дома.
"Создать антропоморфного помощника — значит обучить его работать с неструктурированной средой, где нет заданного алгоритма действий. Это принципиально сложнее, чем производство на конвейере", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Первая партия уйдет на тесты в 2027 году. Разработчики планируют вывести устройство на рынок по цене 100 000 юаней — это примерно один миллион рублей. Сумма серьезная, но сравнимая с качественным автомобилем. В отличие от механизмов, подверженных износу как аварии на сетях и износу инфраструктуры, робот требует только программных обновлений и электричества.
|Параметр
|Детализация
|Дата старта
|Тестовый запуск в 2027 году
|Стоимость
|Около 1 000 000 рублей
Для электросетей такое массовое появление гаджетов станет вызовом. Инженеры уже просчитывают нагрузку на системы распределения.
"Любая высокотехнологичная система в быту нагружает локальные сети. Потребуется строгий контроль за балансом мощности, чтобы зарядка армии таких роботов не обрушила систему", — отметил в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.
Безопасность таких машин — вопрос номер один. Хозяйка в доме будет следить за порядком так, чтобы не оставить следов, подобно тому как космический мусор падает на Землю под воздействием физических законов, а не хаотично.
"Работа робота в опасной для человека зоне, например, рядом с открытым огнем или электропроводкой, требует многоуровневой системы самодиагностики", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.
Он копирует движения человека через систему машинного зрения, анализируя рецептуры и механику нарезки продуктов.
Да, аппарат оснащен датчиками обнаружения дыма, открытого огня и протечек, что делает его безопаснее многих бытовых приборов.
В стоимость входит разработка сложной системы приводов, сенсоров и нейросетевых моделей для обучения на ходу.
Он выполняет базовые функции: мытье полов, протирку поверхностей и сортировку мусора, освобождая время владельцев.
