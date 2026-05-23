Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юристы предупредили: ошибка при разделе ипотеки может оставить без денег и квартиры
Йодная сетка больше не спасает? Эндокринологи раскрыли опасную правду о самолечении
Туман перед глазами и слепые пятна: чем опасно хроническое нервное истощение
Купил сим-карту — назад пути нет? Власти готовят жесткие ограничения для россиян
Новая звезда: как прошло триумфальное чествование Майли Сайрус на Аллее славы
Принц Уильям растрогал слушателей рассказом о Кейт Миддлтон: почему он назвал её незаменимой
Безопасность вне зоны доступа: банки РФ переходят на работу без интернета
Россия сохраняет мировое лидерство по экспорту пшеницы
Чёрная неблагодарность: Киркоров рассказал о своих горьких отношениях с Любовью Успенской

Будущее уже здесь: роботы-помощники покоряют китайские дома

Наука

Китайские инженеры решили вопрос, над которым бились поколения: кто вынесет мусор, если все заняты карьерой? В 2027 году в китайских семьях появятся первые коммерческие роботы-слуги. Забудьте о пылесосах, которые бьются о ножки стула. Эти машины обучены полноценному клинингу и кулинарной магии.

Человекоподобный робот в умном доме
Фото: NewsInfo.Ru by Елена Маркова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человекоподобный робот в умном доме

Робот с фартуком: что внутри?

Создание автономного помощника — это не просто прикрутить колеса к кофеварке. Речь о сложной системе датчиков и алгоритмов, способных различать разницу между грязной тарелкой и семейной фотографией. Роботы осваивают управление кухонной утварью, что требует ювелирной точности захвата. Подобные риски развития искусственного интеллекта связаны с необходимостью мгновенной реакции на хаос реального дома.

"Создать антропоморфного помощника — значит обучить его работать с неструктурированной средой, где нет заданного алгоритма действий. Это принципиально сложнее, чем производство на конвейере", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Цена комфорта и доступность

Первая партия уйдет на тесты в 2027 году. Разработчики планируют вывести устройство на рынок по цене 100 000 юаней — это примерно один миллион рублей. Сумма серьезная, но сравнимая с качественным автомобилем. В отличие от механизмов, подверженных износу как аварии на сетях и износу инфраструктуры, робот требует только программных обновлений и электричества.

Параметр Детализация
Дата старта Тестовый запуск в 2027 году
Стоимость Около 1 000 000 рублей

Для электросетей такое массовое появление гаджетов станет вызовом. Инженеры уже просчитывают нагрузку на системы распределения.

"Любая высокотехнологичная система в быту нагружает локальные сети. Потребуется строгий контроль за балансом мощности, чтобы зарядка армии таких роботов не обрушила систему", — отметил в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Безопасность таких машин — вопрос номер один. Хозяйка в доме будет следить за порядком так, чтобы не оставить следов, подобно тому как космический мусор падает на Землю под воздействием физических законов, а не хаотично.

"Работа робота в опасной для человека зоне, например, рядом с открытым огнем или электропроводкой, требует многоуровневой системы самодиагностики", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Ответы на популярные вопросы о роботах-слугах

Как робот учится готовить?

Он копирует движения человека через систему машинного зрения, анализируя рецептуры и механику нарезки продуктов.

Безопасно ли оставлять машину одну?

Да, аппарат оснащен датчиками обнаружения дыма, открытого огня и протечек, что делает его безопаснее многих бытовых приборов.

Почему такая высокая цена?

В стоимость входит разработка сложной системы приводов, сенсоров и нейросетевых моделей для обучения на ходу.

Сможет ли робот заменить уборщика?

Он выполняет базовые функции: мытье полов, протирку поверхностей и сортировку мусора, освобождая время владельцев.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, диспетчер энергосистемы Максим Лебедев, инженер по пожарной безопасности Антон Белов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Наука и техника
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
В сто раз вкуснее зефира и без сахара: как из замороженных ягод сделать десерт к чаю
Еда и рецепты
В сто раз вкуснее зефира и без сахара: как из замороженных ягод сделать десерт к чаю
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Популярное
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам

Попытки остановить нашествие вредителей с помощью подручных средств часто терпят крах, требуя более профессионального инженерного подхода к грядкам.

Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Последние материалы
Безумный проект Архимеда: куда исчез плавучий дворец, построенный для египетского царя
Йодная сетка больше не спасает? Эндокринологи раскрыли опасную правду о самолечении
Крапива в банках: кулинарное открытие с цитрусовым вкусом для тех, кто любит новое
Французский шик или гранж: триумфальное возвращение кепи на городские улицы
Смартфон инспектору не давать: как законно отказать ГАИ при попытке проверить телефон
Новые точки притяжения на карте России: за что путешественники ставят высокие оценки региональным отелям
Почему в Китае не любят Haval и Chery: правда о том, на чем на самом деле ездят китайцы
Туман перед глазами и слепые пятна: чем опасно хроническое нервное истощение
Эффективнее сухого в 5 раз: готовим компостный чай, который растения съедят мгновенно
Кракен существовал на самом деле? Как 19-метровый гигант доминировал в древнем мире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.