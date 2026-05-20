Сердце галактики снова бьется: сверхмассивная черная дыра вышла из комы спустя 18 месяцев

Наука

Представьте, что ваше сердце вдруг решило взять отпуск на полтора года, а потом как ни в чем не бывало забилось снова. В масштабах космоса с галактикой J1240-2309 произошло именно это. Сверхмассивная черная дыра, которая миллиарды лет исправно "пожирала" материю, внезапно прикинулась спящей, уронив свою яркость в 17 раз. Астрономы в панике протерли линзы телескопов: такие процессы по учебникам должны занимать десятки тысяч лет, но этот космический зверь управился за считанные месяцы.

Иллюстрация магической фантастической черной дыры

Как проснулся космический зверь

Черная дыра в центре галактики HE 1237-2252 — это не просто дыра, а Активное Галактическое Ядро (AGN). Она работает как гигантский блендер: затягивает газ в аккреционный диск, разогревает его трением до миллионов градусов и выплескивает энергию. Мы видим это как ослепительное сияние в рентгеновском и оптическом диапазонах. Однако в 2022 году обсерватория eROSITA зафиксировала аномалию. Объект, который всегда щеголял яркими спектральными линиями водорода (тип 1), вдруг "потух", превратившись в бледную тень самого себя (тип 1.8).

"Это бред. Обычно такие системы меняются эпохами. Увидеть фазу 'выключения' и последующей реанимации в реальном времени — это как застать вспышку сверхновой в собственном дворе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Астрономы три года следили за этой агонией, переходящей в триумф. К началу 2025 года черная дыра полностью восстановила аппетит. Рентгеновское излучение подскочило до прежних высот всего за три месяца. Оптика и ультрафиолет "догоняли" дольше. Это доказывает: перед нами не случайное облако пыли, которое просто закрыло обзор, а глубокий внутренний кризис самой черной дыры.

Физика "выключателя": фронты холода и тепла

Почему заглох "двигатель" галактики? Ученые отбросили версию с пылевой завесой. Если бы виновата была пыль, космические лучи в рентгеновском спектре показали бы характерное поглощение, а инфракрасный свет остался бы стабильным. Но рухнуло всё и сразу. Сейчас лидирует гипотеза термодинамических волн. Представьте, что по аккреционному диску пробежал "холодный фронт", который временно погасил свечение, а следом за ним пошла волна нагрева, вернувшая всё на круги своя.

Параметр Наблюдаемое изменение (2022-2025)
Яркость в рентгене Падение в 17 раз, быстрое восстановление
Спектральный тип Трансформация из типа 1.2 в 1.8 и обратно в 1.0
Срок восстановления От 3 месяцев (рентген) до 3 лет (оптика)

"Скорость изменений указывает на нестабильность в самой структуре аккреционного диска. Вещество не просто падает внутрь, оно течет рывками, создавая хаос", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Самое интригующее — двойная структура в линиях водорода при "включении". Это намек на то, что рядом с дырой крутится кольцеобразное газовое депо. Когда корона черной дыры снова вспыхнула, она подсветила эти запасы, как прожектор освещает заправочную станцию. Это открытие заставляет пересмотреть безопасность любых объектов вблизи ядер галактик — пожарная безопасность на лунной базе покажется детской забавой по сравнению с энергетическим штормом при оживлении AGN.

"Такие объекты — это полигоны для проверки предельных законов физики. Если фронты тепла реальны, нам нужно менять модели эволюции галактик", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о черных дырах

Может ли наша черная дыра в Млечном Пути так же "включиться"?

Стрелец А* сейчас ведет себя тихо и поглощает мало вещества. Чтобы она "загорелась", ей нужен массивный приток газа или гаснущая звезда. Теоретически это возможно, но пока признаков резкой активации нет.

Почему рентген восстановился быстрее оптики?

Рентгеновское излучение рождается в самой горячей и компактной зоне — короне — непосредственно у "пасти" дыры. Оптический свет идет от более далеких и массивных слоев диска, которым требуется больше времени, чтобы разогреться после "холодной волны".

Как часто происходят такие "мигания" в космосе?

Ранее считалось, что это уникальные случаи. Но на сегодня подтверждено более 150 таких "меняющихся" ядер. Похоже, черные дыры — те еще любители пощелкать выключателем.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
