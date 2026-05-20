Сердце галактики снова бьется: сверхмассивная черная дыра вышла из комы спустя 18 месяцев

Представьте, что ваше сердце вдруг решило взять отпуск на полтора года, а потом как ни в чем не бывало забилось снова. В масштабах космоса с галактикой J1240-2309 произошло именно это. Сверхмассивная черная дыра, которая миллиарды лет исправно "пожирала" материю, внезапно прикинулась спящей, уронив свою яркость в 17 раз. Астрономы в панике протерли линзы телескопов: такие процессы по учебникам должны занимать десятки тысяч лет, но этот космический зверь управился за считанные месяцы.
Черная дыра в центре галактики HE 1237-2252 — это не просто дыра, а Активное Галактическое Ядро (AGN). Она работает как гигантский блендер: затягивает газ в аккреционный диск, разогревает его трением до миллионов градусов и выплескивает энергию. Мы видим это как ослепительное сияние в рентгеновском и оптическом диапазонах. Однако в 2022 году обсерватория eROSITA зафиксировала аномалию. Объект, который всегда щеголял яркими спектральными линиями водорода (тип 1), вдруг "потух", превратившись в бледную тень самого себя (тип 1.8).
"Это бред. Обычно такие системы меняются эпохами. Увидеть фазу 'выключения' и последующей реанимации в реальном времени — это как застать вспышку сверхновой в собственном дворе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Астрономы три года следили за этой агонией, переходящей в триумф. К началу 2025 года черная дыра полностью восстановила аппетит. Рентгеновское излучение подскочило до прежних высот всего за три месяца. Оптика и ультрафиолет "догоняли" дольше. Это доказывает: перед нами не случайное облако пыли, которое просто закрыло обзор, а глубокий внутренний кризис самой черной дыры.
Почему заглох "двигатель" галактики? Ученые отбросили версию с пылевой завесой. Если бы виновата была пыль, космические лучи в рентгеновском спектре показали бы характерное поглощение, а инфракрасный свет остался бы стабильным. Но рухнуло всё и сразу. Сейчас лидирует гипотеза термодинамических волн. Представьте, что по аккреционному диску пробежал "холодный фронт", который временно погасил свечение, а следом за ним пошла волна нагрева, вернувшая всё на круги своя.
|Параметр
|Наблюдаемое изменение (2022-2025)
|Яркость в рентгене
|Падение в 17 раз, быстрое восстановление
|Спектральный тип
|Трансформация из типа 1.2 в 1.8 и обратно в 1.0
|Срок восстановления
|От 3 месяцев (рентген) до 3 лет (оптика)
"Скорость изменений указывает на нестабильность в самой структуре аккреционного диска. Вещество не просто падает внутрь, оно течет рывками, создавая хаос", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Самое интригующее — двойная структура в линиях водорода при "включении". Это намек на то, что рядом с дырой крутится кольцеобразное газовое депо. Когда корона черной дыры снова вспыхнула, она подсветила эти запасы, как прожектор освещает заправочную станцию. Это открытие заставляет пересмотреть безопасность любых объектов вблизи ядер галактик — пожарная безопасность на лунной базе покажется детской забавой по сравнению с энергетическим штормом при оживлении AGN.
"Такие объекты — это полигоны для проверки предельных законов физики. Если фронты тепла реальны, нам нужно менять модели эволюции галактик", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.
Стрелец А* сейчас ведет себя тихо и поглощает мало вещества. Чтобы она "загорелась", ей нужен массивный приток газа или гаснущая звезда. Теоретически это возможно, но пока признаков резкой активации нет.
Рентгеновское излучение рождается в самой горячей и компактной зоне — короне — непосредственно у "пасти" дыры. Оптический свет идет от более далеких и массивных слоев диска, которым требуется больше времени, чтобы разогреться после "холодной волны".
Ранее считалось, что это уникальные случаи. Но на сегодня подтверждено более 150 таких "меняющихся" ядер. Похоже, черные дыры — те еще любители пощелкать выключателем.
