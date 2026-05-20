Там, где нет глобального магнетизма: учёные в шоке от уникального феномена в атмосфере Марса

Марс снова выкинул фокус, который заставил земных ученых чесать затылки. 19 мая 2026 года инструменты миссии MAVEN зафиксировали в атмосфере Красной планеты явление, которое раньше считалось эксклюзивной фишкой мощных магнитосфер. Речь об "эффекте Цвана-Вольфа". Представьте: вы ожидали увидеть спокойную прогулку частиц, а столкнулись с жестким трафиком в узком тоннеле.
Эффект Цвана-Вольфа — это когда заряженные частицы не просто болтаются в пространстве, а ведут себя как дисциплинированные пассажиры метро в час пик. Они сжимаются и перераспределяются вдоль магнитных трубок. На Земле этот процесс — наш телохранитель, он помогает отклонять солнечный ветер. Но у Марса нет глобального магнитного поля. Он "голый" перед радиацией.
"Это ломает привычную картину. Мы привыкли, что такие фокусы возможны только там, где правит сильное магнитное поле. Обнаружение эффекта прямо в ионосфере, ниже 200 километров, — это как найти пингвина в пустыне. Он там есть, но как он выживает?", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Исследователи из Университета Западной Вирджинии под руководством Кристофера Фаулера сначала не поверили датчикам. "Странные колебания" в данных за декабрь 2023 года казались инструментальной ошибкой. Оказалось — фундаментальное открытие. Частицы в ионосфере Марса буквально впечатываются в локальные магнитные структуры, созданные самим же солнечным ветром.
Почему мы не видели этого раньше? Всё дело в мощности. В обычное время эффект Цвана-Вольфа на Марсе настолько хилый, что приборы его игнорируют. Но в 2023 году на планету обрушилась мощная солнечная буря. Она сработала как увеличительное стекло, раздув физический процесс до таких масштабов, что MAVEN просто не смог отвернуться.
|Параметр
|Эффект на Марсе
|Высота регистрации
|Ниже 200 км (ионосфера)
|Источник поля
|Взаимодействие с солнечным ветром
|Триггер обнаружения
|Экстремальная солнечная вспышка
"Солнечные штормы — это не только угроза для электроники, но и лучший инструмент для изучения механики космоса. Без такой 'встряски' мы бы еще десятилетия гадали, как именно частицы покидают атмосферу Красной планеты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Открытие важно не только для сухих диссертаций. Если мы понимаем, как частицы сжимаются и "утекают" из атмосферы, мы можем точнее спрогнозировать, как Солнце "сдирает" газовую оболочку с планет. Венера и спутник Сатурна Титан — следующие в списке на проверку. Знание этих процессов критично для тех, кто планирует будущие миссии на Марс.
К сожалению, сама миссия MAVEN сейчас находится в режиме ожидания чуда. Связь с зондом пропала в декабре 2025 года. NASA пытается реанимировать аппарат, но пока тишина. Это открытие может стать его лебединой песней, финальным аккордом в понимании того, почему Марс превратился в ледяную пустыню, растеряв свой воздух в глубоком космосе.
"Любая аномалия в атмосфере Марса — это сигнал для инженеров. Если эффект Цвана-Вольфа меняет плотность заряженных частиц, это напрямую влияет на связь и работу навигационных систем будущих посадочных модулей", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер Виталий Корнеев.
Оно есть, но другое. Из-за отсутствия глобального магнитного поля сияния на Марсе происходят не только у полюсов, а там, где сохранились локальные магнитные аномалии в коре. Это выглядит как разрозненные световые пятна.
Полностью — нет, но за миллиарды лет именно это и произошло. Открытие эффекта Цвана-Вольфа как раз уточняет механизм этой "утечки" газов в космос.
Нет, без серьезной защиты радиация во время солнечных бурь смертельна. Магнитные трубки, в которых концентрируются частицы, превращаются в зоны повышенной опасности.
Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.