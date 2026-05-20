Там, где нет глобального магнетизма: учёные в шоке от уникального феномена в атмосфере Марса

Марс снова выкинул фокус, который заставил земных ученых чесать затылки. 19 мая 2026 года инструменты миссии MAVEN зафиксировали в атмосфере Красной планеты явление, которое раньше считалось эксклюзивной фишкой мощных магнитосфер. Речь об "эффекте Цвана-Вольфа". Представьте: вы ожидали увидеть спокойную прогулку частиц, а столкнулись с жестким трафиком в узком тоннеле.

Фото: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодой вулкан на Марсе

Физика на пальцах: сжатие в ионосфере

Эффект Цвана-Вольфа — это когда заряженные частицы не просто болтаются в пространстве, а ведут себя как дисциплинированные пассажиры метро в час пик. Они сжимаются и перераспределяются вдоль магнитных трубок. На Земле этот процесс — наш телохранитель, он помогает отклонять солнечный ветер. Но у Марса нет глобального магнитного поля. Он "голый" перед радиацией.

"Это ломает привычную картину. Мы привыкли, что такие фокусы возможны только там, где правит сильное магнитное поле. Обнаружение эффекта прямо в ионосфере, ниже 200 километров, — это как найти пингвина в пустыне. Он там есть, но как он выживает?", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи из Университета Западной Вирджинии под руководством Кристофера Фаулера сначала не поверили датчикам. "Странные колебания" в данных за декабрь 2023 года казались инструментальной ошибкой. Оказалось — фундаментальное открытие. Частицы в ионосфере Марса буквально впечатываются в локальные магнитные структуры, созданные самим же солнечным ветром.

Солнечный шторм как линза

Почему мы не видели этого раньше? Всё дело в мощности. В обычное время эффект Цвана-Вольфа на Марсе настолько хилый, что приборы его игнорируют. Но в 2023 году на планету обрушилась мощная солнечная буря. Она сработала как увеличительное стекло, раздув физический процесс до таких масштабов, что MAVEN просто не смог отвернуться.

Параметр Эффект на Марсе Высота регистрации Ниже 200 км (ионосфера) Источник поля Взаимодействие с солнечным ветром Триггер обнаружения Экстремальная солнечная вспышка

"Солнечные штормы — это не только угроза для электроники, но и лучший инструмент для изучения механики космоса. Без такой 'встряски' мы бы еще десятилетия гадали, как именно частицы покидают атмосферу Красной планеты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Что это значит для колонизации?

Открытие важно не только для сухих диссертаций. Если мы понимаем, как частицы сжимаются и "утекают" из атмосферы, мы можем точнее спрогнозировать, как Солнце "сдирает" газовую оболочку с планет. Венера и спутник Сатурна Титан — следующие в списке на проверку. Знание этих процессов критично для тех, кто планирует будущие миссии на Марс.

К сожалению, сама миссия MAVEN сейчас находится в режиме ожидания чуда. Связь с зондом пропала в декабре 2025 года. NASA пытается реанимировать аппарат, но пока тишина. Это открытие может стать его лебединой песней, финальным аккордом в понимании того, почему Марс превратился в ледяную пустыню, растеряв свой воздух в глубоком космосе.

"Любая аномалия в атмосфере Марса — это сигнал для инженеров. Если эффект Цвана-Вольфа меняет плотность заряженных частиц, это напрямую влияет на связь и работу навигационных систем будущих посадочных модулей", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о марсианской атмосфере

Почему на Марсе нет северного сияния как на Земле?

Оно есть, но другое. Из-за отсутствия глобального магнитного поля сияния на Марсе происходят не только у полюсов, а там, где сохранились локальные магнитные аномалии в коре. Это выглядит как разрозненные световые пятна.

Может ли солнечная буря полностью сдуть атмосферу Марса?

Полностью — нет, но за миллиарды лет именно это и произошло. Открытие эффекта Цвана-Вольфа как раз уточняет механизм этой "утечки" газов в космос.

Безопасно ли людям находиться на Марсе во время таких явлений?

Нет, без серьезной защиты радиация во время солнечных бурь смертельна. Магнитные трубки, в которых концентрируются частицы, превращаются в зоны повышенной опасности.

