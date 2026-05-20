Учёные нашли астероид, который несётся с бешеной скоростью — остановить его почти невозможно

Представьте себе космический сейф, набитый платиной и золотом, который вращается со скоростью кухонного блендера. Попытка приземлиться на него — это не наука, это камикадзе-шоу. Астрономы наткнулись на астероид 2022 OB5, и он ломает все бизнес-планы "звездных" шахтеров. Этот кусок скалы крутится так бодро, что законы гравитации там практически не работают, уступая место чистой центробежной силе.

Космическая центрифуга: парадокс 2022 OB5

Астероид 2022 OB5 — это крохотный, но очень дерзкий объект. Он делает полный оборот вокруг своей оси всего за 1,542 минуты. В мире небесных тел это скорость бешеного волчка. Ученые использовали инструмент HiPERCAM на Канарском телескопе, чтобы рассмотреть этого "спринтера". Проблема не в эстетике, а в физике: центробежные силы на поверхности этого камня в 100 раз мощнее его собственного притяжения. Если вы положите туда инструмент, его выстрелит в открытый космос, как из пращи.

"Такая скорость вращения превращает поверхность астероида в зону отчуждения. Любая пылинка или обломок удерживаются там только за счет молекулярных сил Ван-дер-Ваальса. Для классического бурения это кошмар: стоит нарушить структуру реголита, и он разлетится в разные стороны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Для добывающих компаний это стало холодным душем. Раньше считалось, что если до объекта легко долететь (низкая дельта-v), то дело в шляпе. Оказалось, долететь — это полдела. Нужно еще как-то "зацепиться" за объект, который стремится превратить любой посадочный модуль в космический мусор через пару секунд после касания.

Провал миссии "Один" и цена ошибки

Частная компания AstroForge попыталась на практике проверить возможности разведки, отправив к астероиду 100-килограммовый аппарат "Один". Старт на Falcon 9 в начале 2025 года выглядел перспективно. Но космос не любит самоуверенных. Спутник вышел из строя почти сразу. Инженеры признали миссию провальной, подозревая, что аппарат просто сошел с ума от неконтролируемого вращения где-то в вакууме. Этот кейс наглядно показывает, что даже новые технологии и автоматизация не всегда справляются с непредсказуемой динамикой небесных тел.

Параметр астероида Значение для 2022 OB5 Период вращения 1,542 минуты Центробежная сила В 100 раз выше гравитации Тип (таксономия) X-Complex (металлы) Статус разработки Непригоден для текущих технологий

Пока инженеры ломают головы над фиксацией аппаратов, астрономы напоминают: даже на Земле мы часто встречаем условия, где организмы процветают под жутким давлением, но это не значит, что туда легко воткнуть буровую вышку. Астероиды группы X-Complex манят содержанием никеля и железа, но 2022 OB5 — это наглядный пример разрыва между теоретическим богатством и технической возможностью его взять.

"Каждая такая неудача — это урок безопасности. В космосе нет вторых шансов: если крепления сорвет из-за инерции, аппарат превратится в неуправляемый снаряд. Мы уже видели, как "Филы" прыгал по комете, а тут скорости вращения в десятки раз выше", — отметил в разговоре с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Технологический тупик: как копать на карусели?

Традиционные методы добычи — сесть, закрепиться, начать копать — здесь не работают. Физика процесса требует новых подходов. Ученые предполагают, что 2022 OB5 держится кучей только благодаря электростатическим силам и силам Ван-дер-Ваальса. Это значит, что любая попытка механического воздействия превратит астероид в облако шрапнели. Будущим добытчикам придется буквально "ловить" сырье в сетки или использовать магнитные ловушки, если содержание металлов это позволит.

"Дистанционное изучение состава — это единственный безопасный путь на данный момент. Пытаться высадиться на такой объект сейчас — все равно что прыгать на ходу в центрифугу стиральной машины", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Пока человечество ищет способы освоения таких капризных объектов, можно переключить внимание на более спокойные зрелища.

Ответы на популярные вопросы о добыче на астероидах

Почему нельзя просто привязать аппарат к астероиду?

Потому что центробежная сила при таком быстром вращении разорвет любой трос или вырвет "якорь" из рыхлой поверхности астероида. Это как пытаться зацепиться крюком за вращающееся колесо болида Формулы-1.

Какие металлы ищут на таких объектах?

В основном это никель, кобальт, железо и платиновая группа. Астероиды типа X-Complex считаются "золотым дном" будущей космической экономики, если удастся решить проблему посадки.

Что такое дельта-v и почему она важна?

Это количество энергии топлива, необходимое для изменения скорости аппарата, чтобы достичь цели. Низкая дельта-v у 2022 OB5 делает его доступным для полета, но не для работы на поверхности.

Может ли астероид развалиться сам по себе?

Теоретически да, если скорость вращения увеличится (например, под давлением солнечного света). Но пока силы сцепления микрочастиц удерживают его как единое целое.

