Подводное удушье: почему 78% рек мира превращаются в непригодные для жизни зоны

Представьте, что вы рыба в уютной речке. Вода прохладная, еды вдоволь, но вдруг кто-то начинает медленно выкачивать воздух. Вы открываете рот, но вместо живительного О2 получаете пустоту. Это не сценарий хоррора, а реальность 78% рек планеты. Ученые из Нанкинского института географии и лимнологии Китайской академии наук забили тревогу: мировые артерии теряют способность "дышать" со скоростью, которая превращает их в подводные кладбища.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Тамбов, природа, река

Глобальная асфиксия: цифры и факты

Масштаб исследования поражает воображение. Профессор Кунь Ши и его команда прогнали через алгоритмы машинного обучения данные по 21 439 речным участкам. Сорок лет наблюдений — с 1985 по 2023 год — сложились в депрессивную картину. Реки худеют в плане содержания кислорода в среднем на 0,045 мг/л за десятилетие. Это кажется мелочью, но для биосферы это эквивалентно жизни человека на вершине Эвереста без баллона.

"Кислород в воде — это не только дыхание рыб, но и способность реки переваривать органику. Как только его уровень падает ниже критической отметки, река превращается в сточную канаву, где процессы гниения заменяют жизнь", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Проблема в том, что вода — это не просто жидкость, а сложный химический коктейль. Когда температура растет, растворимость газов падает. Это закон физики, который невозможно отменить постановлением правительства. Чем горячее становится планета, тем меньше шансов у водных обитателей дожить до следующего утра.

Тропическая ловушка: почему Индия в зоне риска

Ранее считалось, что под ударом окажутся северные реки — там потепление идет быстрее всего. Но реальность оказалась ироничнее. Больше всего страдают тропики, зажатые между 20 градусами северной и южной широты. В этих регионах, включая Индию, кислорода в воде и так было "на донышке" из-за естественной жары. Любое дополнительное повышение температуры мгновенно пересекает красную черту гипоксии.

Фактор влияния Доля в снижении О2 (%) Потепление климата (растворимость) 62,7% Волны жары (экстремальные пики) 22,7% Метаболизм экосистем (фотосинтез/гниение) 12,0%

В отличие от арктических регионов, где лед сдерживает испарение и нагрев, тропические водоемы открыты всем ветрам и солнцу. Здесь деоксигенация превращается в цепную реакцию: меньше кислорода — больше мертвой органики — еще меньше кислорода на её разложение.

"Мы наблюдаем антропогенный пресс в его худшем проявлении. Нагрев атмосферы напрямую бьет по гидрохимии. Если в северных широтах мы еще можем надеяться на инерцию мерзлоты, то в тропиках запас прочности исчерпан", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Механика удушья: жара против химии

Основной виновник — климат. Но он не действует в одиночку. В игру вступают волны жары, которые вносят почти четверть вклада в общую картину удушья. Они работают как тепловой удар: резко и беспощадно. В это время изменение климата ускоряется, уничтожая целые популяции за считанные дни. Оставшиеся проценты вины лежат на метаболизме экосистем — при повышенной температуре бактерии плодятся активнее и съедают остатки газа.

Это напоминает ситуацию, когда в закрытом офисе сломался кондиционер, а сотрудников заставили бегать кросс. Скорость потребления ресурсов растет, а их восполнение блокируется. При этом на деградацию сред влияет и деятельность человека, превращающая реки в каналы для отходов.

Плотины: спасение или приговор?

Интересный парадокс обнаружили ученые при анализе ГЭС и водохранилищ. Оказывается, плотина плотине рознь. Мелкие водохранилища — это настоящие ловушки. Заиление и застой воды превращают их в реакторы деоксигенации. Вода там "стоит", греется и теряет газ пугающими темпами.

"Глубокие резервуары работают иначе. За счет температурного расслоения и больших объемов они могут сохранять холодные, насыщенные кислородом пласты дольше. Но это лишь временная отсрочка, а не решение проблемы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Данное исследование должно стать научным фундаментом для политиков, пока мы не довели планету до состояния, когда пресная вода станет дефицитом не из-за объема, а из-за качества. Ведь даже освоение Луны потребует огромных ресурсов, но сохранение жизни в земных реках — задача куда более приземленная и срочная.

Ответы на популярные вопросы о деоксигенации

Почему кислород исчезает именно из рек?

Хотя реки постоянно движутся, они сильно зависят от контакта с атмосферой и температуры. Глобальное потепление снижает растворимость кислорода, а урбанизация добавляет в воду стоки, на окисление которых тратится весь запас О2.

Чем это грозит человеку?

Снижение кислорода ведет к гибели рыбы и росту токсичных сине-зеленых водорослей. Это делает воду непригодной для питья и сельского хозяйства, а также уничтожает рыболовство как отрасль.

Можно ли искусственно насытить реки кислородом?

Технически это возможно на малых участках (аэрация), но в масштабах великих рек, таких как Ганг или Янцзы, это нереально. Единственный путь — снижение теплового загрязнения и контроль стоков.

Как плотины влияют на этот процесс?

Мелководные плотины способствуют застою и нагреву воды, ускоряя потерю кислорода. Глубокие могут удерживать холодные массы воды, работая как временные "аккумуляторы" жизни.

Читайте также