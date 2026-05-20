Тащить кирпичи с Земли на Марс — безумие, учёные нашли стройматериалы прямо в космосе

Наука

Забудьте о караванах грузовых кораблей, летящих с Земли к Марсу. Это долго, дорого и чертовски неэффективно. Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны предложили схему поинтереснее: использовать астероиды как гигантские строительные гипермаркеты и заправки, развешанные прямо вдоль космических трасс. Вместо того чтобы тащить каждый кирпич через гравитационный колодец нашей планеты, ученые предлагают брать металл и топливо там, где они уже лежат в невесомости.

Астероид 2024 YR4
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Астероид 2024 YR4

Металлические глыбы: где взять арматуру на Марсе

Жить на Марсе в палатках не получится — радиация и давление быстро превратят колониста в фарш. Нужны серьезные модули из железа и никеля. Исследователи нацелились на астероиды М-типа. Это, по сути, огромные куски нержавейки, болтающиеся в вакууме. Вместо девятимесячного ожидания поставки с Земли, колония могла бы получать ресурсы с попутных камней. Проблема лишь в том, какой из тысяч булыжников выбрать.

"Добыча на астероидах — это не просто фантастика, а вопрос выживания. Тащить тяжелые металлы с Земли энергетически убыточно. Нам нужно научиться плавить железо прямо в вакууме", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Чтобы понять масштаб задачи, ученые прогнали через компьютер тысячи сценариев. Математика беспощадна: многие богатые ресурсами астероиды требуют столько топлива для торможения и стыковки, что овчинка выделки не стоит. Однако нашлись и "золотые" кандидаты, чьи орбиты позволяют перебрасывать грузы на Марс с минимальными затратами энергии.

Космические бензоколонки: лед против пустоты

Второй тип "небесных помощников" — углеродистые астероиды, такие как знаменитая 253 Матильда. Они ценны не металлом, а водой. Замерзший лед — это готовое сырье для ракетного топлива. Разложили воду на водород и кислород — и вот ваша ракета готова лететь дальше. Это полностью меняет концепцию совместной космической миссии по освоению дальних рубежей.

Тип астероида Польза для колонии
М-тип (Металлические) Железо и никель для каркасов зданий и машин
С-тип (Углеродистые) Вода и углерод для производства топлива

Возможность дозаправиться "на ходу" позволяет строить корабли меньшего размера. Им не нужно тащить на себе весь бак от самого Байконура. Достаточно дотянуть до первого ледяного булыжника.

"Использование местных ресурсов в космосе снижает риски техногенных катастроф. Чем меньше взлетная масса ракеты на старте с Земли, тем безопаснее процесс", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Логистика будущего: расчеты и реальность

Компьютерное моделирование показало: логистика — это не только расстояние, но и небесная механика. Правильный выбор цели позволяет доставить на Марс тонны сырья, используя лишь небольшие маневренные двигатели. Пока США буксуют с земными правилами ввоза электроники и санкциями, физики просчитывают вольные маршруты в поясе астероидов.

"Любое поселение нуждается в воде. Если мы не найдем стабильные источники льда на астероидах или самом Марсе, проект колонизации заглохнет через год", — предположил в беседе с Pravda.Ru инженер по водоснабжению Андрей Савельев.

Технологические сложности остаются колоссальными: бурение в слабой гравитации и автоматическая плавка металла — задачи "со звездочкой". Тем не менее, теоретический фундамент заложен. Космос перестает быть пустой дорогой и становится источником ресурсов. Главное — вовремя "припарковать" нужный астероид.

Ответы на популярные вопросы об астероидах

Почему нельзя привезти металл с Земли?

Это слишком дорого. Доставка одного килограмма груза на Марс стоит десятки тысяч долларов. Астероиды предоставляют бесплатное сырье, которое уже находится в космосе.

Безопасно ли притягивать астероиды к Марсу?

Ученые не планируют врезать их в планету. Идея заключается в добыче ресурсов на орбите или мягкой посадке небольших фрагментов, что минимизирует риски.

Какие металлы там можно найти?

В основном это железо, никель и кобальт. На некоторых астероидах также встречаются платиноиды, но для строительства важнее именно конструкционная сталь.

Когда начнется первая добыча?

По оптимистичным прогнозам — в ближайшие 20-30 лет. Сейчас технологии находятся на стадии тестирования роботов-шахтеров на малых объектах.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер по водоснабжению Андрей Савельев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
