Россияне смогут сами закрыть вход для опасных звонков: мошенники потеряют удобную лазейку

Введение функции самозапрета на входящие вызовы из других государств способно существенно осложнить реализацию преступных сценариев, однако полностью исключить риски телефонного мошенничества такая мера не позволит. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее сообщалось, что на портале "Госуслуги" может появиться функция самозапрета на звонки из-за границы. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, пользователи получат возможность самостоятельно активировать такую опцию для усиления защиты от противоправных действий.

Внедрение подобных барьеров поможет гражданам минимизировать риски при ответе на нежелательные вызовы.

"На самом деле такая мера может усложнить жизнь мошенникам, но, конечно, полностью они никуда не исчезнут. Просто часть схем станет менее удобной. Потому что многие из них используют телефонию из других стран, где контроль не такой жесткий, как сейчас пытаются сделать в России, и за счет этого спокойно обзванивают людей. Если появляются ограничения или самозапреты на подобные звонки, то дозваниваться им становится уже сложнее", — пояснил Курочкин.

По словам эксперта, одной из причин популярности метода телефонного обзвона является возможность прямого психологического воздействия на собеседника. Для злоумышленников критически важен "живой контакт", позволяющий корректировать сценарий в режиме реального времени. При этом многие пользователи даже не подозревают, что их личные данные уже проданы в теневые списки.

"Они слышат реакцию, быстро подстраиваются, понимают, что сказать, на что надавить, как продолжить разговор. В переписке все это работает намного хуже, потому что у человека есть время подумать, перечитать сообщение, посоветоваться с кем-то. Поэтому да, теоретически такая мера действительно может защитить какую-то часть людей, особенно более уязвимых, и как минимум сделать работу мошенников сложнее и менее массовой", — отметил он.

Важно помнить, что даже при наличии технических фильтров злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы. В частности, эксперты неоднократно предупреждали, какой сигнал опасности скрывается за зарубежными номерами. Также необходимо учитывать, что преступники часто ведут охоту на мобильные номера с целью получения доступа к финансовым сервисам граждан.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
