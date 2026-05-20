Россия и Китай готовят то, что оставит США позади — высадка на Луну ближе, чем кажется

Лунный ренессанс набирает обороты. Россия и Китай готовятся к тесному союзу в космосе, который может переписать правила игры на орбите. Пока Илон Маск грезит Марсом, Москва и Пекин сосредоточились на ближайшем соседе. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов подтвердил: совместная десантная операция на Луну — это не научная фантастика, а вполне реальный сценарий, пускай детали пока и не легли на стол переговоров.

Технологический сплав: датчики и снимки

Наука не терпит одиночества. Россия уже готова интегрировать свои технологии в китайские системы. Первым "послом" на борту восточного аппарата станет отечественный датчик лунной пыли. Это устройство жизненно важно для изучения реголита — агрессивной крошки, которая способна забить любой механизм. Кроме того, обмен данными в рамках БРИКС позволяет мониторить техногенные вызовы прямо с орбиты, используя потенциал индийских и китайских спутников.

"Совместное использование приборов — это высшая степень доверия. Российская школа приборостроения всегда славилась устойчивостью к жесткой радиации, а китайская электроника — скоростью обработки. Этот гибрид даст результат, недоступный в одиночку", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Космическое сотрудничество требует не только светлых голов, но и надежного оборудования. Несмотря на то что новые правила ввоза электроники создают определенные вызовы, космический сектор остается защищенным островком высоких достижений. Здесь работают свои законы физики и логистики.

Инвестиционная подушка для лунного прыжка

Билет до Луны стоит дорого. Чтобы экспедиция не разбилась о бюджетный дефицит, подключаются тяжеловесы финансов. РФПИ уже заключил пул соглашений в Вэньчане — "космической столице" Китая. Речь идет о создании гражданской инфраструктуры, которая станет фундаментом для будущих стартов. Это бизнес-подход к освоению вакуума: сначала строим дороги и порты на Земле, затем — базы на Луне.

Параметр программы Статус сотрудничества Обмен данными Активно (формат БРИКС) Научные приборы Установка датчиков на аппараты КНР Совместный пилотируемый полет Возможно, этап обсуждения

Пока финансовые потоки направляются в космос, на Земле продолжаются испытания систем управления. Например, новый прототип Су-57 с двумя пилотами демонстрирует, как эффективно распределять задачи между человеком и автоматикой в сложных условиях. Эти наработки по командному взаимодействию крайне важны для экипажей, которые отправятся за пределы земного притяжения.

"Инфраструктура — это ключ. Если мы не построим сеть наземных станций сопровождения совместно с Пекином, лунная миссия превратится в лотерею. РФПИ понимает: космос сегодня — это не только престиж, но и долгосрочные инвестиции в высокие технологии", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Геополитика в вакууме

Зачем вообще лететь на Луну? Ответ кроется в недрах. Помимо престижа, спутник — это кладовая редких изотопов и металлов. Исследователи ищут не только ресурсы, но и места для баз. Например, недавно ученые выяснили, что даже гигантский тоннель под Венерой может быть использован для укрытия. На Луне подобные лавовые трубки станут естественной защитой от солнечной радиации для российско-китайского десанта.

"Совместная миссия — это ответ на западную экспансию. Мы видим, как Штаты пытаются монополизировать правила игры в космосе. Союз с Китаем уравновешивает ситуацию, создавая альтернативный центр силы в Солнечной системе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Луна — это идеальный полигон для отработки автономности. Если мы научимся выживать там, то подземелья других планет будут освоены гораздо быстрее. Важно понимать: космос — это не прогулка, а тяжелый труд. Даже в бытовых вопросах робототехника наступает на пятки людям: вспомните, как кухонный робот освоил приготовление яичницы. В космосе автоматизация будет еще жестче: там роботы будут строить дома и добывать кислород задолго до того, как первый сапог космонавта коснется пыли. Источник издание "Известия".

Ответы на популярные вопросы о полете на Луну

Когда состоится первый совместный полет России и Китая?

Официальные даты пока не названы. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов подтвердил возможность такой экспедиции, но уточнил, что формальных переговоров по пилотируемой части программы еще не велось.

Какую технику Россия предоставит Китаю уже сейчас?

Ближайший шаг — установка российского датчика лунной пыли на китайский посадочный модуль. Это позволит собрать уникальные данные о физических свойствах поверхности перед высадкой людей.

Будет ли использоваться опыт БРИКС?

Да, в рамках объединения уже налажен обмен геоданными и спутниковыми снимками. Это помогает в решении техногенных и экологических задач, создавая общую базу знаний для будущих миссий.

Кто финансирует лунные проекты?

Основными игроками выступают госкорпорации, однако РФПИ активно привлекает инвестиции из Китая для развития инфраструктуры, такой как Международный космический город Вэньчан.

