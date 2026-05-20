Популярные ноутбуки и процессоры под угрозой исчезновения — новые правила ввоза рубят рынок

Российский рынок потребительской электроники вступает в фазу глубокой трансформации из-за новых регуляторных мер Минпромторга. С 27 мая вступают в силу ограничения на ввоз портативных компьютеров и комплектующих ряда крупнейших мировых брендов, которые ранее поставлялись по схеме параллельного импорта. Под новые правила попадает продукция индустриальных гигантов, включая Asus, Acer, Intel, Samsung и HP, что вынудит ритейлеров пересматривать логистические цепочки и искать альтернативных партнеров.

Очки на рабочем столе (символ усталости глаз)

Перечень исключений для бездоговорного ввоза заметно сократился: теперь для легальной реализации серверов, накопителей и ноутбуков Toshiba, IBM, Fujitsu или Cisco импортерам потребуется прямое разрешение правообладателя. Как сообщается на сайте издание karelinform.ru, мера направлена на поддержку локальных производителей, однако эксперты предупреждают о возможных юридических рисках. Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отметила, что правообладатели могут требовать изъятия партий товара из оборота, что неизбежно отразится на финальной стоимости высокотехнологичных инновационных гаджетов для конечного пользователя.

Оценки последствий для ритейла разнятся: аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что рядовой покупатель не столкнется с жестким дефицитом, так как основные сегменты будут заполнены техникой из дружественных стран. В то же время представители "Марвел-Дистрибуция" допускают корректировку цен вверх из-за усложнения маршрутов через страны ЕАЭС. Несмотря на то что склады еще располагают запасами продукции Kingston, SanDisk и Hynix, экспертное сообщество прогнозирует постепенное вымывание ассортимента премиальных западных брендов.

"Мы наблюдаем закономерный переход от оперативного насыщения рынка к стратегии технологического суверенитета, где приоритет отдается либо официальным поставкам, либо отечественной сборке. Основной вызов сейчас — сохранить доступ к передовой компонентной базе, такой как чипы Intel, без которых невозможно развитие сложных ИТ-систем", — объяснила в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах ввоза электроники

Когда изменения вступят в силу официально?

Новые правила ввоза ноутбуков и комплектующих для компьютерной техники начинают действовать с 27 мая 2026 года.

Исчезнут ли ноутбуки брендов Asus и HP из магазинов сразу?

Мгновенного исчезновения не случится, так как у крупных торговых сетей сформированы складские запасы на несколько месяцев вперед.

На какие комплектующие наложены самые жесткие ограничения?

Под ограничения попали серверное оборудование, накопители SSD и HDD, а также процессоры Intel и оперативная память брендов Samsung, Hynix и Kingston.

Подорожает ли техника китайских производителей?

Прямых ограничений на китайские бренды нет, однако общий рост издержек на логистику и снижение конкуренции могут спровоцировать умеренный рост цен во всем сегменте.

