Российская боевая авиация совершила качественный скачок. Летчик-испытатель Сергей Богдан, Герой России, поднял в воздух прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Машина отработала программу полета штатно. Это не просто "спарка" для тренировок, а принципиально новый инструмент управления воздушным боем.
Инициативная разработка ОКБ Сухого меняет архитектуру современных технологий контроля пространства. Двухместная компоновка превращает самолет в полноценный командный пункт. Второй пилот берет на себя управление беспилотниками, оставляя командиру чистую тактику боя. Это позволяет действовать в режиме единого информационно-управляющего контура, где пилотируемая авиация и автономные системы работают как единый организм.
"Двухместный вариант Су-57 — это логичный ответ на стремительное усложнение радиоэлектронной обстановки. Разделение функций управления полетом и работы с распределенными вычислительными мощностями радикально повышает выживаемость", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Су-57 по-прежнему остается королем скрытности. Благодаря уникальным формам фюзеляжа и композитным материалам, машина видит цели раньше, чем системы ПВО противника успевают "зацепить" её лучом радара. Способность работать круглосуточно и в любую погоду превращает истребитель в идеальный инструмент для прорыва эшелонированной обороны.
|Параметр
|Возможности
|Тип цели
|Воздух, земля, море
|Управление
|Группа пилотируемой и беспилотной авиации
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что авиастроители обеспечивают беспрецедентные объемы поставок новой техники. Отработка функционала учебно-боевого самолета вкупе с возможностями управления боем — это фундамент для создания флота будущего, где каждый вылет проходит под полным контролем цифрового пространства.
"Интеграция систем управления беспилотниками непосредственно в боевой самолет — это не просто прихоть инженеров, а необходимость для работы в условиях плотных помех", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по кибербезопасности Максим Петров.
Второй пилот управляет связкой дронов, распределяя цели и собирая разведданные, не отвлекая командира от пилотирования.
Конструктивные особенности Су-57 остаются неизменными, поэтому малая радиолокационная заметность сохраняется полностью.
Да, новая конфигурация идеально подходит для подготовки пилотов к работе на технике пятого поколения.
Испытания уже идут, объемы производства авиатехники в стране находятся на пиковом уровне.
Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.