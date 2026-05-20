Российская боевая авиация совершила качественный скачок. Летчик-испытатель Сергей Богдан, Герой России, поднял в воздух прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Машина отработала программу полета штатно. Это не просто "спарка" для тренировок, а принципиально новый инструмент управления воздушным боем.

Су-57
Фото: commons.wikimedia.org by Vladislav06112019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Су-57

Боевой мозг истребителя

Инициативная разработка ОКБ Сухого меняет архитектуру современных технологий контроля пространства. Двухместная компоновка превращает самолет в полноценный командный пункт. Второй пилот берет на себя управление беспилотниками, оставляя командиру чистую тактику боя. Это позволяет действовать в режиме единого информационно-управляющего контура, где пилотируемая авиация и автономные системы работают как единый организм.

"Двухместный вариант Су-57 — это логичный ответ на стремительное усложнение радиоэлектронной обстановки. Разделение функций управления полетом и работы с распределенными вычислительными мощностями радикально повышает выживаемость", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Синхронизация с дронами

Су-57 по-прежнему остается королем скрытности. Благодаря уникальным формам фюзеляжа и композитным материалам, машина видит цели раньше, чем системы ПВО противника успевают "зацепить" её лучом радара. Способность работать круглосуточно и в любую погоду превращает истребитель в идеальный инструмент для прорыва эшелонированной обороны.

Параметр Возможности
Тип цели Воздух, земля, море
Управление Группа пилотируемой и беспилотной авиации

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что авиастроители обеспечивают беспрецедентные объемы поставок новой техники. Отработка функционала учебно-боевого самолета вкупе с возможностями управления боем — это фундамент для создания флота будущего, где каждый вылет проходит под полным контролем цифрового пространства.

"Интеграция систем управления беспилотниками непосредственно в боевой самолет — это не просто прихоть инженеров, а необходимость для работы в условиях плотных помех", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по кибербезопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о новинке

Зачем истребителю пятого поколения второй член экипажа?

Второй пилот управляет связкой дронов, распределяя цели и собирая разведданные, не отвлекая командира от пилотирования.

Станет ли самолет менее заметным?

Конструктивные особенности Су-57 остаются неизменными, поэтому малая радиолокационная заметность сохраняется полностью.

Может ли этот Су-57 быть учебным?

Да, новая конфигурация идеально подходит для подготовки пилотов к работе на технике пятого поколения.

Когда самолет поступит в войска?

Испытания уже идут, объемы производства авиатехники в стране находятся на пиковом уровне.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
