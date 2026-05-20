Завтрак без усилий: новый кухонный робот освоил семь рецептов яичницы

В США представили E. G.O.R. — кухонного робота, который освоил семь способов приготовления яичницы. Больше никаких пригоревших сковородок и мучительного ожидания завтрака. Механизм предельно прост: вы загружаете яйца, жмете кнопку, устанавливаете таймер. Остальное — сухая математика движений манипулятора.
Инженеры штатов решили вопрос дефицита времени радикально. E. G.O.R. избавляет человека от необходимости стоять у плиты. Система управления просчитывает оптимальный нагрев и точность падения желтка на поверхность. По сути это 3D-принтер, только вместо пластика — белок. Робот не устает и не забывает посолить блюдо, если в алгоритм заложена соответствующая команда.
"Автоматизация таких рутинных задач — логичный этап развития бытовых систем. Когда техника берет на себя базовую физику нагрева, мы избегаем риска пожаров и порчи продуктов", — отметил инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.
Подобные разработки сегодня активно внедряются там, где важна скорость. Если вчера мы удивлялись цифровой инфраструктуре, то сегодня она проникает непосредственно в наш холодильник. Пока E. G.O.R. готовит, пользователь может заняться более важными делами.
|Характеристика
|Параметр системы
|Тип управления
|Программное обеспечение с таймером
|Вариативность
|7 режимов жарки
"Подобные устройства, работающие в связке с пищевыми продуктами, должны обладать высокой степенью санитарного контроля. Главное, чтобы материалы манипуляторов были абсолютно инертны при нагреве", — разъяснил учёный-химик Илья Сафронов.
Технологический прогресс превращает кухню в подобие лаборатории. Когда мы смотрим на развитие инновационных материалов, понимаем: робот-повар — это только начало.
Рабочие поверхности выполнены из материалов с антипригарным покрытием, допускающим быструю очистку.
Устройство ограничено семью заводскими пресетами для обеспечения безопасности и стабильности результата.
Да, встроенные датчики отключают нагрев по окончании заданного программным циклом времени.
Контейнер рассчитан на стандартную порцию завтрака, количество зависит от модели манипулятора.
"При проектировании таких машин важно учитывать не только софт, но и механическую износостойкость узлов, работающих в зоне постоянных высоких температур", — резюмировал инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
