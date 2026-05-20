Завтрак без усилий: новый кухонный робот освоил семь рецептов яичницы

В США представили E. G.O.R. — кухонного робота, который освоил семь способов приготовления яичницы. Больше никаких пригоревших сковородок и мучительного ожидания завтрака. Механизм предельно прост: вы загружаете яйца, жмете кнопку, устанавливаете таймер. Остальное — сухая математика движений манипулятора.

Как работает кулинарный алгоритм

Инженеры штатов решили вопрос дефицита времени радикально. E. G.O.R. избавляет человека от необходимости стоять у плиты. Система управления просчитывает оптимальный нагрев и точность падения желтка на поверхность. По сути это 3D-принтер, только вместо пластика — белок. Робот не устает и не забывает посолить блюдо, если в алгоритм заложена соответствующая команда.

"Автоматизация таких рутинных задач — логичный этап развития бытовых систем. Когда техника берет на себя базовую физику нагрева, мы избегаем риска пожаров и порчи продуктов", — отметил инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Подобные разработки сегодня активно внедряются там, где важна скорость. Если вчера мы удивлялись цифровой инфраструктуре, то сегодня она проникает непосредственно в наш холодильник. Пока E. G.O.R. готовит, пользователь может заняться более важными делами.

Характеристика Параметр системы Тип управления Программное обеспечение с таймером Вариативность 7 режимов жарки

"Подобные устройства, работающие в связке с пищевыми продуктами, должны обладать высокой степенью санитарного контроля. Главное, чтобы материалы манипуляторов были абсолютно инертны при нагреве", — разъяснил учёный-химик Илья Сафронов.

Технологический прогресс превращает кухню в подобие лаборатории. Когда мы смотрим на развитие инновационных материалов, понимаем: робот-повар — это только начало.

Ответы на популярные вопросы о роботах-поварах

Сложно ли очищать E. G.O.R. после готовки?

Рабочие поверхности выполнены из материалов с антипригарным покрытием, допускающим быструю очистку.

Можно ли задать рецепт самому?

Устройство ограничено семью заводскими пресетами для обеспечения безопасности и стабильности результата.

Безопасно ли оставлять его включенным?

Да, встроенные датчики отключают нагрев по окончании заданного программным циклом времени.

Сколько яиц помещается в отсек?

Контейнер рассчитан на стандартную порцию завтрака, количество зависит от модели манипулятора.

"При проектировании таких машин важно учитывать не только софт, но и механическую износостойкость узлов, работающих в зоне постоянных высоких температур", — резюмировал инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

