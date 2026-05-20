Обувь будущего или билет в травмпункт: шокирующая правда о кроссовках-шокерах

Наука » Технологии

Дизайнеры обуви решили, что классической шнуровки мало. Теперь по улицам можно ходить в кроссовках, заряженных как среднестатистический флагманский смартфон. Концепт, вдохновленный эстетикой "Звездных войн", предлагает владельцу буквально метать молнии из пальцев. Звучит как завязка оперы про джедаев, но на деле — прямая дорогая в отделение полиции или травмпункт.

Эмоциональный срыв
Фото: NewsInfo.Ru by Илья Шеховцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Физика сомнительного гаджета

Принцип работы "обуви-шокера" строится на накоплении электрического потенциала. Пользователь заряжает аккумулятор через USB-порт. Далее спрятанные в подошве или корпусе цепи транслируют энергию к перчатке или сенсору на пальцах. Проще говоря, вы носите на ногах портативную батарею, которая пытается превратить поверхность обуви в конденсатор.

"Создание переносного устройства, способного выдавать электрический разряд достаточной силы для нейтрализации человека, требует огромной плотности энергии. Втиснуть это в объем подошвы — значит превратить кроссовок в потенциальную бомбу замедленного действия при малейшем повреждении литий-ионного элемента", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему это не игрушка

Безопасность таких изделий вызывает вопросы. Любое короткое замыкание вблизи человеческого тела чревато ожогами. Инженеры часто исследуют пожарную безопасность сложных систем, но любительские поделки избегают серьезных тестов. Использование подобных вещей напоминает опасную схему с сомнительными деньгами - риск не оправдывает эффект.

Характеристика Стандартный гаджет Кроссовки-шокер
Источник энергии Литий-ионный АКБ Усиленный АКБ высокой нагрузки
Режим работы Постоянный разряд Импульсный бросок тока

"Применение электричества требует точного контроля изоляции. Если влага попадет внутрь корпуса, владелец рискует получить удар током через собственную подошву при первом же дожде", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

С точки зрения промышленной безопасности, подобные девайсы — это хаос. Отсутствие защиты от случайного активации делает их опаснее любого оружия. Использование электричества в одежде без лицензии и сертификации — путь в технологический тупик, где вместо прогресса мы получаем лишь бюрократические и правовые проблемы.

"Любая цепь под высоким напряжением, носимая на ногах, нарушает все нормы защиты от поражения электротоком. Это не инновации, а сознательное создание рискованной среды для обывателя", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о кроссовках-шокерах

Безопасно ли носить кроссовки с АКБ повышенной мощности?

Нет, это создает риск возгорания при механическом повреждении подошвы.

Законно ли использовать такие устройства?

В большинстве стран мира использование самодельных или серых гаджетов для поражения током преследуется по закону.

Что будет, если наступить в лужу?

Высока вероятность короткого замыкания, сопровождающегося ударом тока для владельца.

Как долго они держат заряд?

Зависит от емкости АКБ, но постоянная подзарядка критически снижает ресурс химических элементов питания.

Экспертная проверка: Учёный-физик Дмитрий Лапшин, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
