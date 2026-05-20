Жители Земли смогут наблюдать парад планет без телескопов в течение трех ближайших суток

Забудьте о сложных расчетах. В ближайшие три ночи космос разыграет перед нами партию в "бильярд". Луна, Юпитер и Венера сойдутся на одной линии. Вам не понадобится дорогой телескоп. Достаточно выйти на улицу после заката и поднять голову.

Фото: Pravda.Ru by Павел Громов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Система планет

Почему планеты выстраиваются в ряд?

Парад планет — это не магический ритуал, а обычная небесная механика. Мы видим их "в ряд", потому что они движутся почти в одной плоскости, которую астрономы называют эклиптикой. Это как бегуны на стадионе. Когда они проходят вираж, кажется, что все участники стоят на одной линии — хотя на деле их разделяют миллионы километров и глубокий вакуум.

"Это не парад в привычном понимании, а чисто визуальный эффект перспективы. Планеты не собираются в кучу, они просто нанизываются на наш луч зрения, словно бусины на леску. Никакой мистики — чистая геометрия орбит", — предположил астроном Алексей Руднев.

Юпитер сейчас сияет как мощный прожектор, а Венера традиционно перекрывает по яркости всех соседей. Луна же исполняет роль "подсветки", добавляя контраста этому небесному шоу. Подобные события напоминают нам, насколько сложные системы управления окружают нас даже в космосе.

Объект Характер видимости Венера Самый яркий "огонек" на вечернем небосводе Юпитер Стабильный, крупный светящийся объект

Наблюдение за космосом помогает осознать, как устроена материя, начиная от далеких звезд и заканчивая тем, как функционирует биологическая архитектура человеческого мозга в процессе развития.

"Наблюдение за планетами — отличный способ отвлечься от бытовых шумов. Венера и Юпитер сейчас находятся в фазе максимального блеска для земного наблюдателя. Главное — отсутствие яркой засветки от фонарей, ведь даже простейший световой шум портит картинку", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о параде планет

Нужен ли телескоп для наблюдения?

Нет, конфигурация планет видна невооруженным глазом. Достаточно ясного неба и открытого горизонта.

Влияет ли это явление на гравитацию Земли?

Нет, планеты находятся слишком далеко, чтобы их притяжение оказало хоть какое-то влияние на нас.

Как долго продлится зрелище?

Явление отчетливо видно в ближайшие три ночи, после чего позиции светил начнут заметно смещаться.

В какое время лучше смотреть?

Смотровая сессия идеальна сразу после захода Солнца, когда небо еще не стало абсолютно черным, а планеты уже ярко горят.

"Многие ошибочно полагают, что планеты должны выстроиться в линию с точностью до миллиметра. В природе всё иначе: небольшое отклонение от прямой — норма. Это не снижает ценности наблюдения, а лишь подтверждает, что мы живем в динамичной, а не статичной системе", — резюмировал астроном Алексей Руднев.

