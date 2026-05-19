На обратной стороне Солнца произошло то, что заставило ученых срочно следить за поворотом звезды

Солнце решило устроить фейерверк, но забыло повернуть пушку в сторону зрителей. На обратной стороне светила зафиксированы три вспышки высшего балла — класс X. Это "тяжелая артиллерия" солнечной активности. Взрывы произошли в гигантском супер-центре, который сейчас смотрит в бездну космоса, а не на наши смартфоны и спутники. Главный удар, по прогнозам ученых из Лаборатории солнечной асфтрономии ИКИ РАН, придется по Меркурию. Ближайшей к звезде планете предстоит пережить жесткую дозу радиации, пока Земля греется в стороне от эпицентра.

Космическая пушка: почему вспышки класса X — это серьезно

Вспышки класса X — это самые мощные выбросы энергии, на которые способна наша звезда. Если направить такое "изделие" на обитаемую планету, последствия ощутят все: от дальнобойщиков до операторов сотовой связи. На этот раз аппарат Solar Orbiter, работающий "в тылу" Солнца, зарегистрировал три таких удара подряд. Вся мощь термитов и плазмы улетела в сторону Меркурия. Это напоминает попытку взломать систему, где вместо пароля используют направленный поток разогретого газа.

"Такие события — это проверка на прочность для любой электроники. Даже если поток заряженных частиц не бьет по нам напрямую, возмущения в межпланетном пространстве могут влиять на точность приборов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Интересно, что современные технологии позволяют нам видеть изнанку Солнца. Раньше мы бы просто гадали, почему магнитное поле дрожит. Теперь же, когда Китай прячет серверы в океане для защиты и охлаждения, а ученые следят за космическими лучами, скрыться от фактов не получится. Солнце — это не просто желтый шар, а нестабильный ядерный реактор.

Судьба пятен: распадется ли супер-центр до встречи с Землей?

Главный вопрос: доживет ли эта агрессивная группа пятен до момента, когда Солнце провернется и "ствол" будет направлен на Землю? Ученые ИКИ РАН отмечают позитивный тренд. Активность оказалась настолько высокой, что она начала разрушать сам источник взрывов. Группа пятен упрощается и теряет структуру. Это как если бы перегретый мотор начал разваливаться на запчасти прямо во время гонки.

Параметр Текущее состояние Количество вспышек X-класса 3 подряд Цель удара Меркурий / Дальний космос Состояние группы пятен Деградация и упрощение Прогноз для Земли Снижение рисков

Если группа распадется, нам не придется переживать за магнитное поле Земли в ближайшие недели. Но расслабляться рано. Космос не прощает самоуверенности. В то время как на Западе увлечены тем, как ИИ выключает мозг обывателя, серьезная наука следит за радиационными поясами.

"Взрывы на невидимой стороне — это всегда сюрприз. Мы видим последствия, но не всегда можем точно рассчитать траекторию плазменного облака до того, как оно выйдет из-за лимба", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Космический щит и энергетический шторм

Солнечный ветер несет не только угрозы, но и данные. Пока корабль Илона Маска стыкуется с МКС, доставляя грузы для экспериментов, Земля продолжает бороться с внешними воздействиями своим магнитным щитом. Ситуация на обратной стороне Солнца показывает, что звезда находится на пике своего цикла. Это влияет на всё: от климата до стабильности энергосистем.

Пока биологи пытаются программировать иммунитет растений, человечеству пора подумать о защите глобальной сети электропередач. Мощный "выдох" Солнца может спровоцировать каскадные отключения. Особенно это касается северных широт, где геомагнитная активность проявляется ярче всего.

"Энергосистема чувствительна к наведенным токам, которые возникают при сильных вспышках. Даже если вспышка на другой стороне, она меняет плотность солнечного ветра", — заявил в беседе с Pravda. Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

В мире, где земная кора в Африке разъезжается, а старые загадки вроде острова Оук остаются нерешенными, новости из космоса — это напоминание о нашей хрупкости. Мы живем на поверхности планеты, которую от обжаривания отделяет лишь тонкий слой атмосферы и невидимое поле.

Ответы на популярные вопросы о солнечной активности

Что такое вспышки класса X?

Это самые мощные рентгеновские вспышки на Солнце. Буква X обозначает экстремальный уровень. Каждая следующая буква в классификации (A, B, C, M, X) означает десятикратное увеличение мощности.

Почему вспышки на обратной стороне Солнца важны для нас?

Солнце вращается вокруг своей оси. То, что сегодня происходит на обратной стороне, через несколько дней может оказаться на прямой линии "Солнце — Земля". Это позволяет прогнозировать погоду в космосе заранее.

Как солнечные вспышки влияют на электронику?

Они вызывают электромагнитные импульсы, которые могут выводить из строя спутники, нарушать радиосвязь и создавать избыточное напряжение в наземных электросетях, приводя к авариям.

Может ли вспышка уничтожить жизнь на Земле?

Атмосфера и магнитное поле надежно защищают нас от биологического вреда. Однако технологическая цивилизация может серьезно пострадать из-за выхода из строя цифровой инфраструктуры.

