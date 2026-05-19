Японские учёные обнаружили живой организм там, где давление сплющивает всё в блин — и он процветает

Тихий океан в пятистах километрах от Токио — это не курорт. На глубине шести километров царит вечная ночь, вода почти превращается в лед, а давление пытается расплющить всё живое в блин. Но именно здесь японские ученые из агентства JAMSTEC обнаружили "гигантского" по меркам своей семьи пришельца, который не просто выживает, а процветает на черных базальтовых скалах.

Бог морей и "Большой монах": тайны имени

Найденное существо — глубоководная морская улитка Bathylepeta wadatsumi. Она относится к настоящим морским блюдечкам. Ученые назвали её в честь Вадацуми — морского владыки из японских мифов. Но есть и второй подтекст: в популярной манге One Piece так зовут колоссального рыбочеловека по прозвищу "Большой монах". Сходство не случайно. Размер раковины найденного моллюска составляет 40,5 миллиметра. Для прибрежных видов это мелочь, но для абиссальных глубин — настоящий титан.

"Обнаружение организма такого размера на шести километрах ломает наши представления о доступных ресурсах в бездне. Такая биомасса требует постоянного притока органики, что указывает на сложную структуру пищевых цепей даже в самых темных уголках планеты", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Раковина моллюска украшена 80 белыми радиальными полосами. В кромешной тьме, при свете прожекторов батискафа Shinkai 6500, эти линии сияли на фоне угольно-черной вулканической породы. Если бы не этот контраст, "божественная" улитка осталась бы незамеченной. Подобные космические процессы поиска иголки в стоге сена требуют исключительной зоркости исследователей.

Рекорд выживаемости: как улитки покорили бездну

До этого открытия ученые считали, что литорины не могут забираться так глубоко. Bathylepeta wadatsumi поставила рекорд, обосновавшись на отметке 5922 метра. Физика здесь работает против жизни: на такой глубине белки и мембраны клеток начинают деформироваться под весом водяного столба. Однако улитка отлично себя чувствует, присасываясь к камням своей конусообразной броней.

Характеристика Bathylepeta wadatsumi Глубина обитания Почти 6000 метров Размер раковины 40,5 мм (гигант для группы) Тип питания Соскабливание донных отложений Место находки Тихий океан, юго-восток Токио

Исследователи из JAMSTEC специально использовали пилотируемый аппарат вместо роботов. Доктор Чонг Чен уверен: глаз человека острее любых сенсоров. Только находясь в титановой сфере Shinkai 6500, можно разглядеть живой организм в его естественной среде, а не изучать кашу из останков в глубоководном трале. Это похоже на то, как алгоритмы меняют работу нейронных связей, лишая нас способности видеть детали — в науке живое наблюдение остается золотым стандартом.

Пылесосы океанского дна: экологическая роль

Чем питаться там, где нет растений? Улитка "пасется" на камнях. Она соскребает тонкий слой детрита — органической пыли, которая миллионы лет оседает с поверхности океана. Это делает Bathylepeta wadatsumi ключевым игроком в круговороте углерода. Они — своего рода переработчики, возвращающие энергию в экосистему бездны.

"Эти моллюски работают как биофильтры на твердых субстратах. Они очищают породу, давая возможность другим организмам закрепиться на поверхности. Без таких 'пастухов' абиссальные скалы быстро бы превратились в мертвые зоны, покрытые слоем бесполезного ила", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Интересно, что расколы земной коры и вулканическая активность часто обеспечивают такие виды минеральной подпиткой. Иногда земная кора в Африке или на дне океана начинает "дышать", выбрасывая газы, которые поддерживают жизнь уникальных сообществ. Вадацуми — яркий пример специализации в экстремальной нише.

Почему роботы проигрывают человеческому глазу

Дистанционные аппараты хороши для картирования, но они часто пропускают биологические сокровища. Доктор Чен настаивает: "Человеческий глаз незаменим". Команда смогла не только сфотографировать улитку, но и зафиксировать её поведение — как она движется и какие следы оставляет на базальте. Ранее ученые находили лишь пустые раковины, поднятые сетью, что напоминает тело из датских торфяников — находку без возможности увидеть жизнь "в моменте".

"Для работы на таких глубинах техника должна быть безупречной. Использование пилотируемых аппаратов на глубине 6 км сопряжено с колоссальными техногенными рисками, но именно это позволяет совершать прорывы, недоступные автоматике", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер Виталий Корнеев.

В финале своего отчета японские ученые даже поблагодарили Эйитиро Оду, автора манги про пиратов. По их мнению, наука — это такое же приключение в поисках свободы и жажды открытий. Экспедиция доказала: океан еще надежно хранит своих "богов" в темных глубинах.

Ответы на популярные вопросы о Bathylepeta wadatsumi

Почему её назвали в честь персонажа манги?

Улитка Bathylepeta wadatsumi необычайно велика для своей группы на такой глубине (40,5 мм). Разработчики названия решили подчеркнуть её статус "гиганта" бездны, использовав имя массивного персонажа из One Piece.

Как она выдерживает давление на глубине 6 км?

У этих моллюсков особая биохимия клеток и форма раковины. Кроме того, их внутреннее давление уравновешено внешним, что позволяет мягким тканям не схлопываться под тяжестью воды.

Чем эта улитка отличается от обычных садовых?

Прежде всего — отсутствием легких (у неё жабры) и способностью жить в ледяной воде при полном отсутствии света. Она питается не зеленью, а донным осадком.

Зачем нужно было спускать людей, если есть роботы?

Человек может быстро адаптироваться к изменению освещения и заметить текстуры или движения, которые камера робота может принять за обычный камень. Это повышает шанс обнаружить новые виды.

