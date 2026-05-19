Китайские инженеры спрятали серверы в океан — это оказалось гениальнее, чем строить на суше

Китайские инженеры провернули трюк в духе Джеймса Бонда: они отправили огромный массив серверов на ПМЖ к рыбам. Первый в мире коммерческий подводный дата-центр мощностью 24 МВт официально заступил на дежурство у берегов Шанхая. Пока мы ломаем голову над тем, как охладить греющиеся смартфоны, Поднебесная использует естественный "холодильник" планеты — мировой океан.

Сервер

Законы физики против счетов за электричество

Представьте, что вы пытаетесь остудить раскаленную сковороду. Можно дуть на нее вентилятором (так работают обычные серверные), а можно сунуть под струю холодной воды. Второй вариант эффективнее в сотни раз. Китайцы рассудили так же: зачем тратить 40% всей энергии дата-центра на огромные кондиционеры, если вокруг плещется ледяная бездна? Объект стоимостью 226 млн долларов превращает морскую воду в идеальный теплоноситель.

"Такая компоновка позволяет радикально повысить энергоэффективность. Переход на водяное охлаждение — это не просто экономия, это необходимость для систем, где работают GPU для нейросетей, выделяющие колоссальное количество тепла", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Система не просто висит в пустоте. Она "паразитирует" на офшорных ветропарках. Ветряки в море вырабатывают энергию, которая тут же, без потерь на длинных проводах, уходит вниз к серверам. Это замкнутая экосистема, где совместные технологические усилия позволяют снизить нагрузку на наземные сети.

Железо в соленой ванне: почему это работает

Внутри герметичных капсул на глубине 35 метров трудятся 2000 серверов. Там всё - от банального 5G до мощных вычислителей для ИИ. Главный враг здесь не хакеры, а коррозия и давление. Каждый модуль напоминает космический корабль, только летящий не в вакуум, а в агрессивную соленую среду.

Параметр Подводный ДЦ (Китай) Глубина размещения 35 метров Общая мощность 24 МВт Количество серверов ~2000 юнитов Источник энергии Морские ветропарки

Обслуживание такого "аквариума" — головная боль. Если у обычного сервера вылетит блок питания, техник просто дойдет до стойки. Здесь же замена компонента превращается в целую морскую операцию. Поэтому китайцы сделали ставку на экстремальное резервирование. Модули автономны и управляются удаленно, а начинка подобрана так, чтобы работать без вмешательства человека годами.

"Подводное размещение объектов всегда связано с высоким риском утечек или структурного разрушения из-за давления. Однако отсутствие людей и стабильная температура среды делают такие системы более надежными в плане пожарной безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Подводные камни глубоководного ИТ

Несмотря на экологичность, проект вызывает вопросы у тех, кто привык смотреть глубже. Океан — это не только вода, но и сложная биосистема. Постоянный нагрев определенных участков дна может изменить локальную "погоду" для микроорганизмов. Впрочем, на фоне глобального потепления и активного тектонического движения плит тепло от серверов кажется каплей в море.

"Локальное повышение температуры воды может привлечь определенные виды флоры и фауны, создавая эффект 'искусственного рифа'. Но бесконтрольный сброс тепла в закрытых акваториях чреват нарушением баланса экосистемы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Китайский проект — это вызов традиционной архитектуре интернета. Учитывая, что чрезмерное доверие алгоритмам требует всё больше мощностей, переезд серверов в океан выглядит логичным шагом. Больше данных — больше тепла, больше тепла — больше воды.

Ответы на популярные вопросы о подводных серверах

Не перегреется ли океан от серверов?

Нет, объемы воды в океане несопоставимы с тепловыделением 24-мегаваттного объекта. Это как пытаться нагреть бассейн одной горящей спичкой. Эффект рассеивания тепла водой максимально эффективен.

Что будет, если герметичность модуля нарушится?

Модуль мгновенно выйдет из строя, но система резервирования перераспределит нагрузку на другие капсулы. Именно поэтому серверов так много — они работают как рой.

Как данные передаются с глубины на берег?

Используются защищенные оптоволоконные кабели, проложенные по дну. Технология аналогична трансатлантическим магистралям, которые годами работают под огромным давлением.

Зачем тратить 226 миллионов на подводный проект, если на суше дешевле?

На суше огромные расходы уходят на покупку земли и оплату счетов за электричество (охлаждение). Подводный ДЦ окупается за счет "бесплатного" холода и прямой связи с ветряками.

