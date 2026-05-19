Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Ювелирная работа офтальмологов: случай, когда медицина творит чудеса
Финансовый прорыв: 136 тысяч пенсионеров получат прибавку к своим накоплениям
Ипотечный парадокс: почему при годовом спаде Москва ставит рекорды месяца
Таиланд сокращает безвизовый срок для россиян: новые правила въезда
Не дайте себя обмануть: как распознать лагерь-призрак летом
Считаем деньги, а не вещи: почему прагматизм стал главным трендом
Генетические особенности народов Кавказа влияют на диагностику рака молочной железы
ВОЗ: глобальная система здравоохранения не готова к новой пандемии

Китайские инженеры спрятали серверы в океан — это оказалось гениальнее, чем строить на суше

Наука » Технологии

Китайские инженеры провернули трюк в духе Джеймса Бонда: они отправили огромный массив серверов на ПМЖ к рыбам. Первый в мире коммерческий подводный дата-центр мощностью 24 МВт официально заступил на дежурство у берегов Шанхая. Пока мы ломаем голову над тем, как охладить греющиеся смартфоны, Поднебесная использует естественный "холодильник" планеты — мировой океан.

Сервер
Фото: unsplash.com by Scott Rodgerson is licensed under Free to use under the Unsplash License
Сервер

Законы физики против счетов за электричество

Представьте, что вы пытаетесь остудить раскаленную сковороду. Можно дуть на нее вентилятором (так работают обычные серверные), а можно сунуть под струю холодной воды. Второй вариант эффективнее в сотни раз. Китайцы рассудили так же: зачем тратить 40% всей энергии дата-центра на огромные кондиционеры, если вокруг плещется ледяная бездна? Объект стоимостью 226 млн долларов превращает морскую воду в идеальный теплоноситель.

"Такая компоновка позволяет радикально повысить энергоэффективность. Переход на водяное охлаждение — это не просто экономия, это необходимость для систем, где работают GPU для нейросетей, выделяющие колоссальное количество тепла", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Система не просто висит в пустоте. Она "паразитирует" на офшорных ветропарках. Ветряки в море вырабатывают энергию, которая тут же, без потерь на длинных проводах, уходит вниз к серверам. Это замкнутая экосистема, где совместные технологические усилия позволяют снизить нагрузку на наземные сети.

Железо в соленой ванне: почему это работает

Внутри герметичных капсул на глубине 35 метров трудятся 2000 серверов. Там всё - от банального 5G до мощных вычислителей для ИИ. Главный враг здесь не хакеры, а коррозия и давление. Каждый модуль напоминает космический корабль, только летящий не в вакуум, а в агрессивную соленую среду.

Параметр Подводный ДЦ (Китай)
Глубина размещения 35 метров
Общая мощность 24 МВт
Количество серверов ~2000 юнитов
Источник энергии Морские ветропарки

Обслуживание такого "аквариума" — головная боль. Если у обычного сервера вылетит блок питания, техник просто дойдет до стойки. Здесь же замена компонента превращается в целую морскую операцию. Поэтому китайцы сделали ставку на экстремальное резервирование. Модули автономны и управляются удаленно, а начинка подобрана так, чтобы работать без вмешательства человека годами.

"Подводное размещение объектов всегда связано с высоким риском утечек или структурного разрушения из-за давления. Однако отсутствие людей и стабильная температура среды делают такие системы более надежными в плане пожарной безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Подводные камни глубоководного ИТ

Несмотря на экологичность, проект вызывает вопросы у тех, кто привык смотреть глубже. Океан — это не только вода, но и сложная биосистема. Постоянный нагрев определенных участков дна может изменить локальную "погоду" для микроорганизмов. Впрочем, на фоне глобального потепления и активного тектонического движения плит тепло от серверов кажется каплей в море.

"Локальное повышение температуры воды может привлечь определенные виды флоры и фауны, создавая эффект 'искусственного рифа'. Но бесконтрольный сброс тепла в закрытых акваториях чреват нарушением баланса экосистемы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Китайский проект — это вызов традиционной архитектуре интернета. Учитывая, что чрезмерное доверие алгоритмам требует всё больше мощностей, переезд серверов в океан выглядит логичным шагом. Больше данных — больше тепла, больше тепла — больше воды.

Ответы на популярные вопросы о подводных серверах

Не перегреется ли океан от серверов?

Нет, объемы воды в океане несопоставимы с тепловыделением 24-мегаваттного объекта. Это как пытаться нагреть бассейн одной горящей спичкой. Эффект рассеивания тепла водой максимально эффективен.

Что будет, если герметичность модуля нарушится?

Модуль мгновенно выйдет из строя, но система резервирования перераспределит нагрузку на другие капсулы. Именно поэтому серверов так много — они работают как рой.

Как данные передаются с глубины на берег?

Используются защищенные оптоволоконные кабели, проложенные по дну. Технология аналогична трансатлантическим магистралям, которые годами работают под огромным давлением.

Зачем тратить 226 миллионов на подводный проект, если на суше дешевле?

На суше огромные расходы уходят на покупку земли и оплату счетов за электричество (охлаждение). Подводный ДЦ окупается за счет "бесплатного" холода и прямой связи с ветряками.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по пожарной безопасности Антон Белов, эколог Денис Поляков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Новости Владивостока сегодня
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Таиланд сокращает безвизовый срок для россиян: новые правила въезда
Из вредности или из-за вас? Почему ваш идеальный пес внезапно разносит квартиру на атомы
Медленные движения творят чудеса: 4-минутный сет для подтянутых рук и ровной спины
Не дайте себя обмануть: как распознать лагерь-призрак летом
Неприятный запах — лишь верхушка айсберга: что делает с вашими сосудами запущенный зуб
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Считаем деньги, а не вещи: почему прагматизм стал главным трендом
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Джампинг Джек сжигает жир быстрее бега: что происходит с телом уже через 10 минут
ИИ выключает мозг за 15 минут: ученые доказали опасную деградацию интеллекта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.