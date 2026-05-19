Земная кора в Африке решила разъехаться — новый океан может появиться там, где сейчас пустыня и саванна

Африканский континент буквально трещит по швам. Под Замбией обнаружили "дыхание" мантии: гелий-3, который миллиарды лет томился на глубине до 160 километров, кучно повалил наружу через горячие источники. Это не просто геологический курьез, а полноценное объявление о разводе: тектонические плиты решили разъехаться, чтобы через миллионы лет оставить на месте Сахары новый океан.

Раскол земли

Мантийные сигналы под Замбией

Геологи наткнулись на аномалию в разломе Кафуэ. Вместо привычных газов из земной коры, из недр бьет коктейль, характерный для "первичной" Земли. Изотопы гелия в местных источниках идентичны тем, что находят в знаменитой Восточно-Африканской рифтовой системе. Это прямой "телефонный провод" в мантию, который подтверждает: литосфера здесь истончилась, а горячая порода снизу уже начала проплавлять себе путь наверх.

"Горячие источники в разломе Кафуэ в Замбии имеют изотопный состав гелия, указывающий на то, что источники напрямую связаны с мантией Земли, которая находится на глубине от 40 до 160 км под поверхностью Земли", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Процесс идет медленно, но верно. Пока США тратят миллиарды на сомнительные проекты, природа бесплатно демонстрирует нам, как рождаются новые миры. Это напоминает ситуацию, когда в старом доме по стенам пошли трещины: можно делать вид, что ничего не происходит, но фундамент уже не монолитен. Юго-Западная африканская рифтовая система длиной 2500 километров готова стать главной "линией отрыва".

Доказательства существования скрытого разлома

Чтобы понять масштаб катастрофы (или триумфа физики), ученые сравнили показатели Кафуэ с данными из Эфиопии и Кении. Совпадение стопроцентное. Там, где кора Земли лопается, изотопы гелия и углекислый газ выходят в определенных пропорциях. В Замбии за пределами разлома таких газов нет — там "глухая" порода. А внутри разлома — настоящий гейзер информации о том, что происходит на запредельных глубинах литосферы.

"Такая подвижная связь свидетельствует о том, что граница разлома Кафуэ-Рифт активна, а значит, активна и Юго-Западная африканская рифтовая зона. Это может быть ранним признаком раскола Африки к югу от Сахары", — констатировал в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Проблема в том, что Африка зажата между срединно-океаническими хребтами. Ей некуда расширяться, поэтому энергия скапливается внутри, как в перегретом котле. Рано или поздно напряжение превысит порог прочности фундамента. И тогда Юго-Западный рифт станет тем самым слабым звеном, по которому континент окончательно "разрежет" пополам.

Параметр Характеристика разлома Кафуэ Основной маркер Высокая концентрация мантийного гелия-3 Глубина связи От 40 до 160 км до верхней мантии Протяженность системы Около 2500 км (от Танзании до Намибии) Перспективы Формирование новой границы тектонических плит

Последствия для будущего Африки

Раскол — это не только разрушение, но и ресурсный джекпот. На ранних стадиях рифтогенеза Земля сама отдает ценные газы: водород и гелий, необходимые для хай-тек индустрии. Важнее всего доступ к геотермальной энергии. Пока западные страны пытаются навязать "зеленую повестку", природа предлагает африканским странам чистую энергию прямо из-под ног, причем без риска радиационного возгорания или аварии.

"Рифт — это крупный разлом в земной коре, который приводит к проседанию. Рифт может стать границей тектонической плиты, но обычно активность прекращается до полного раскола", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Однако Замбия — случай особый. Удачное расположение относительно океанических хребтов делает местную кору уязвимой. Порог прочности здесь критически низок. Если процесс не остановится, географические карты через миллион лет будут выглядеть совершенно иначе. Африка буквально разваливается, и остановить этот тектонический "развод" невозможно.

Ответы на популярные вопросы о расколе Африки

Правда ли, что Африка разделится на два материка завтра?

Нет, тектонические процессы занимают миллионы лет. Мы видим лишь зарождение разлома, который движется со скоростью нескольких миллиметров в год.

Чем опасен выброс мантийного гелия для людей?

Ничем. Напротив, это индикатор наличия месторождений ценных газов и источников чистой геотермальной энергии в регионе.

Может ли это вызвать мощные землетрясения?

Рифтогенез всегда сопровождается сейсмической активностью, но она распределена во времени. Катастроф планетарного масштаба в ближайшие века не ожидается.

Почему ученые ищут именно гелий?

Изотопы гелия — это химический "отпечаток пальца" мантии. В земной коре он встречается в других пропорциях, поэтому его избыток доказывает сквозной разрыв литосферы.

