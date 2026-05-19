То, что физики не могли объяснить с 1912 года, космический телескоп наконец увидел своими датчиками

Наука

Космические лучи бомбардируют Землю с 1912 года, но мы до сих пор не понимали, по каким правилам играет эта звездная шрапнель. Представьте, что вы пытаетесь изучить поток машин на хайвее, где перемешаны самокаты и тяжелые фуры. У каждой детали своя инерция и скорость. Однако свежие данные телескопа DAMPE доказывают: у вселенной есть единый ограничитель скорости для всех типов "транспорта", от легких протонов до тяжелых ядер железа.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзопланета

Универсальный код космических лучей

Ученые обнаружили странную аномалию, которую окрестили "спектральным смягчением". Суть проста: поток частиц резко редеет, когда они достигают определенного энергетического порога. Долгое время физики спорили, зависит ли этот "тормоз" от массы частицы. Но DAMPE показал — явлению плевать на вес. И протон, и ядро железа "сдуваются" на одной и той же отметке.

"Данный эффект указывает на то, что механизмы ускорения частиц в остатках сверхновых или вблизи черных дыр универсальны. Мы видим фундаментальный предел, за которым природа просто не может поддерживать прежнюю плотность потока", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эти частицы — самые высокоэнергетические объекты, которые мы когда-либо регистрировали. Они рождаются в хаосе взрывов сверхновых и вылетают из джетов черных дыр. Понимание их природы — это не просто любопытство, а вопрос безопасности будущих миссий. Прямо как спецназ в ночных операциях, эти частицы действуют скрытно, пока не столкнутся с детектором.

Жёсткость против энергии: кто главный?

Главный вывод исследования: частицами рулит "жёсткость", а не энергия на нуклон. Жёсткость определяет, насколько сильно частица сопротивляется изгибу в магнитном поле. Это как радиус поворота у гоночного болида: чем выше жёсткость, тем сложнее магнитному полю Галактики удержать "гонщика" в узде.

Параметр Значение в данных DAMPE
Порог спектрального смягчения Около 15 ТВ (тераэлектронвольт)
Состав лучей Протоны, гелий, углерод, кислород, железо
Достоверность модели жёсткости 99,999%

Данные DAMPE подтвердили, что за излом спектра отвечает именно магнитная логика. Частицы свыше 15 ТВ просто начинают "вылетать" за пределы нашей Галактики или иначе взаимодействовать с межзвездной средой. Это открытие ставит жирную точку в спорах, длившихся десятилетиями.

"Высокоэнергетические частицы напрямую влияют на стабильность орбитальной электроники. Если мы до конца поймем законы их распространения, мы сможем лучше защитить наши спутники от внезапных сбоев", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Искусственный интеллект на службе астрофизики

Разобраться в этом хаосе помог ИИ. Исследователи из Женевского университета разработали алгоритмы, которые "пересобирают" траектории частиц в детекторе. Это напоминает работу криминалиста, восстанавливающего картину аварии по осколкам фар. Кремний-вольфрамовый трекер телескопа фиксирует каждый удар, а нейросети вычисляют заряд и энергию с беспрецедентной точностью.

Такая точность позволяет увидеть то, что раньше сливалось в шум. Мы буквально "прозрели" в области высоких энергий. Пока одни ученые ищут новый океан на Земле, другие обнаружили фундаментальные границы самой материи в пустом космосе. Этот "взлом" физики приближает нас к пониманию того, как работает двигатель нашей Галактики.

"Это отличный пример того, как современная электроника и математика решают задачи столетней давности. Мы наконец-то видим единую картину мира там, где раньше был набор случайных фактов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о космических лучах

Что такое космические лучи на самом деле?

Это не "лучи" света, а разогнанные до субсветовых скоростей ядра атомов. Практически микроскопические пули, летящие сквозь Вселенную.

Почему их искали с 1912 года?

Именно тогда Виктор Гесс открыл их существование, но физика процесса — откуда они берутся и почему затухают — оставалась теорией без надежных доказательств до сегодняшнего дня.

Опасны ли они для человека на Земле?

Атмосфера и магнитное поле Земли работают как щит. Но для космонавтов и пассажиров высоколетящих самолетов это серьезный фактор радиационного риска.

Как ИИ помогает в их изучении?

ИИ фильтрует колоссальные объемы данных с телескопа DAMPE, отделяя полезные сигналы от космического шума и восстанавливая путь каждой частицы.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по информационной безопасности Максим Петров, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
