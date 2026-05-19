Пекин и Брюссель впервые действуют как единый кулак — их спутник готовится к секретной миссии в космосе

Представьте, что Земля — это уютный дом, окруженный невидимым, но мощным силовым полем. А теперь представьте, что из космоса по этому дому постоянно лупит "пескоструй" из заряженных частиц, летящих со скоростью два миллиона километров в час. Это не сценарий голливудского блокбастера, а суровая реальность взаимодействия нашей планеты с Солнцем. Чтобы понять, как работает этот космический бронежилет, Европа и Китай объединили усилия и запускают миссию SMILE. Аппарат заберется на безумную высоту в 121 000 километров, чтобы буквально "сфотографировать" невидимое.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Вспышка на Солнце

Солнечный ветер против земного щита

Солнце — парень нестабильный. Оно постоянно выплевывает в пространство потоки плазмы. Иногда эти плевки превращаются в корональные выбросы массы — гигантские облака частиц, которые долетают до нас за пару дней. Наше магнитное поле принимает удар на себя, но при сильных вспышках защита дает течь. Последствия? От сгоревших трансформаторов на Земле до "поджаренной" электроники спутников. Даже физика взрыва в обычных условиях кажется детской игрой по сравнению с тем, что творится в верхних слоях атмосферы во время геомагнитного шторма.

"Солнечные частицы буквально продавливают магнитный щит Земли. Это не просто небесное шоу с сияниями, а реальная угроза для всей цифровой инфраструктуры, от GPS до связи на борту МКС", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исторический пример 1859 года, известный как событие Кэррингтона, пугает ученых до сих пор. Тогда телеграфные аппараты искрили сами по себе, а северное сияние видели даже в Панаме. Сегодня такой шторм может отправить человечество в каменный век, лишив нас интернета и банковских систем. Нам жизненно необходимо видеть, где именно "рвется" наша магнитная ткань.

Характеристика солнечного ветра Параметры и последствия Скорость потока Около 2 000 000 км/ч Время пути до Земли От 1 до 2 суток Главная мишень Магнитопауза и полярные регионы Риск для цивилизации Выход из строя энергосетей и связи

Рентгеновское зрение для космоса

Миссия SMILE — это первый случай, когда мы посмотрим на магнитосферу в рентгеновском диапазоне. Когда солнечные ионы врезаются в нейтральные частицы нашей атмосферы, вылетают рентгеновские фотоны. Это как ловить вспышки от ударов невидимых боксерских перчаток по невидимому мешку. Китайские и европейские приборы на борту будут сканировать эти вспышки, чтобы построить карту битвы светила и планеты. Это поможет понять, почему периоды затишья сменяются всплесками, напоминающими аномальные процессы внутри нашей звезды.

"Рентгеновский телескоп на борту SMILE — это прорыв. Мы наконец-то получим динамическую картинку того, как солнечная плазма облизывает Землю, а не будем гадать по косвенным признакам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

На борту — целый арсенал: британский рентгеновский глаз, ультрафиолетовый прибор, анализатор ионов и магнитометр. Все это добро упаковано в аппарат, который стартует на ракете Vega-C. И это не просто любопытство — ученые пытаются предугадать последствия, прежде чем очередная пугающая аномалия вырубит электроснабжение мегаполисов.

Траектория охотника за сияниями

Орбита SMILE — это отдельный шедевр инженерной мысли. После старта он не останется на "низком старте", а уйдет на вытянутую траекторию. Нижняя точка — всего 5000 км над Южным полюсом, а верхняя — 121 000 км. Зачем так высоко? Чтобы увидеть всю картину целиком, без искажений. Это позволит аппарату наблюдать за северным сиянием 45 часов подряд без остановки. Такая выносливость критически важна для понимания динамики развития бурь. Это гораздо сложнее, чем просто изучать следы исчезнувшей суши под слоем ила.

"Высокоэллиптическая орбита дает нам уникальный ракурс. Мы сможем смотреть на полюса Земли 'сверху вниз' из глубокого космоса, фиксируя каждую атаку солнечного ветра", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о солнечных бурях

Почему SMILE запускают именно сейчас?

Солнечная активность циклична, и мы приближаемся к пику, когда бури становятся чаще и яростнее. SMILE поможет разработать систему раннего предупреждения для критически важной инфраструктуры.

Как миссия поможет обычным людям?

Точные прогнозы магнитных бурь позволят авиакомпаниям менять маршруты, а энергетикам — вовремя отключать уязвимое оборудование, предотвращая блэкауты.

На какой срок рассчитан космический аппарат?

Основная программа запланирована на три года. Однако, если системы выдержат жесткую радиацию, миссию продлят, пока "сердце" робота будет биться.

Почему в проекте участвуют и Европа, и Китай?

Космос стал слишком сложным и дорогим для одиночек. Объединение технологий ЕКА и КАН позволяет создать инструменты, которые раньше были за гранью возможного.

Читайте также