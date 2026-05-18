Пока Маск мечтает о Марсе, Европа создала ракету, которая эффективнее в два раза — и уже тестирует её

Европа решила, что размер — это не главное. Пока Илон Маск строит в Техасе гигантские стальные "сигары", способные сжечь небольшое государство своим выхлопом, инженеры Старого Света выкатили проект RLV C5. Это не просто ракета, это попытка доказать, что изящная физика бьет грубую силу. Вместо того чтобы заливать в баки мегатонны метана, европейцы ставят на крылья и водород. И, судя по цифрам, Starship от SpaceX рискует оказаться в роли неповоротливого грузовика рядом с легким спорткаром.

Запуск ракеты

Битва концепций: Почему Starship — это компромисс

Starship — это монстр. В 2023 году он заставил мир содрогнуться, когда 33 двигателя Raptor одновременно толкнули эту махину в небо. Но вот парадокс: огромная часть веса этой ракеты — это топливо, которое она везет просто для того, чтобы… приземлиться. Вертикальная посадка выглядит эффектно, но с точки зрения КПД это кошмар. Вы тратите полезную нагрузку на "тормозной путь".

Исследования Немецкого центра космонавтики (DLR) показывают: Starship сейчас вытягивает на орбиту около 59 тонн в многоразовом режиме. Это уровень старой доброй ракеты Falcon Heavy. Да, в будущем Маск обещает 115 тонн и больше, но цена этого величия — чудовищный расход ресурсов и экологический след, который виден даже из другой галактики.

"Основная проблема любой ракеты с вертикальной посадкой — это мертвый груз топлива и посадочных опор. Чтобы мягко опустить ступень на баржу или 'мехазиллу', нужно оставить в баках тонны горючего, которое могло бы стать спутниками на орбите", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Европейский RLV C5 идет другим путем. Это крылатая машина. Она не падает камнем, она планирует. В качестве топлива здесь используется жидкий водород и кислород. Это самая эффективная химическая пара, которую знает современная наука. Пока SpaceX пытается "укротить" метан, Европа возвращается к классике высокой энергии.

Физика воровства: Как сэкономить на посадке

Самая дикая часть проекта RLV C5 — это захват в воздухе. Представьте: ракета-носитель возвращается из космоса, превращается в планер и летит в атмосфере. А внизу ее уже ждет специальный дозвуковой самолет. Он ловит ракету буквально на лету. Это избавляет инженеров от необходимости ставить на носитель тяжелые шасси и оставлять топливо для финального торможения.

Характеристика Starship (SpaceX) RLV C5 (Европа) Метод посадки Вертикальный (реактивный) Захват в воздухе / Планирование Тип топлива Метан + Кислород Водород + Кислород КПД конструкции ~40% полезной массы ~74% полезной массы

Такой подход позволяет довести долю полезной нагрузки до невероятных 74% от массы конструкции. У Starship этот показатель болтается в районе 40%. По сути, европейцы предлагают минивэн, который везет столько же, сколько огромная фура SpaceX, просто потому, что он не тащит с собой лишнее железо. Подобные аномалии в эффективности напоминают то, как аномалии Байкала заставляют ученых пересматривать законы привычной физики.

"Создание многоразовой системы — это всегда баланс между надежностью и весом. Тонкие теплозащитные плитки Starship часто подводят, и переход к крылатой схеме требует ювелирной работы с материалами", — резюмировал в интервью Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Стратегический маневр Европы

Нужно понимать: RLV C5 — это не попытка колонизировать Марс к следующему вторнику. Это инструмент суверенитета. Пока США и Илон Маск играют в гигантоманию, Европе нужен надежный и дешевый способ выводить свои аппараты. Проект RLV C5 может стать базой для амбициозного SpaceLiner — системы гиперзвуковых перелетов, где ракета становится обычным общественным транспортом, только очень быстрым.

Конечно, Starship уже летает (иногда взрываясь, но летает), а RLV C5 пока существует в виде расчетов и моделей. Но история знает примеры, когда более продуманные решения побеждали грубую мощь. Это как сравнивать древние раскопки, где редкие артефакты говорят о технологиях больше, чем огромные пирамиды. Эффективность — это новая валюта космической гонки.

"Для Европы запуск сверхтяжелой ракеты — это вопрос энергетической независимости. Если проект RLV C5 удастся реализовать, это снизит нагрузку на бюджеты стран-участниц в разы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о ракете RLV C5

Почему RLV C5 называют более эффективной, чем Starship?

Благодаря крылатой конструкции и захвату в воздухе, ракете не нужно везти топливо для посадки. Это позволяет использовать до 74% массы системы под полезную нагрузку.

Какое топливо использует европейская ракета?

RLV C5 работает на смеси жидкого водорода и кислорода. Этот состав дает больше энергии на единицу массы, чем метан, используемый в двигателях Raptor от SpaceX.

Сможет ли RLV C5 летать на Марс?

В текущей конфигурации ракета оптимизирована для вывода грузов на околоземную орбиту. Для межпланетных перелетов грузоподъемности Starship пока вне конкуренции.

Когда ожидать первый полет?

Проект находится на стадии концептуальной разработки в Немецком центре авиации и космонавтики (DLR). Точные даты запусков пока не определены, так как требуются масштабные испытания систем захвата в воздухе.

