Пожар на лунной базе станет смертельной ловушкой — NASA наконец проверит эту деталь

Огонь на Луне — это не просто угроза, а настоящий физический парадокс. В условиях пониженной гравитации пламя забывает земные привычки. Оно не тянется к небу изящным лепестком, а превращается в ленивый, пульсирующий шар. NASA решило разобраться с этим феноменом в рамках миссии FM2, чтобы понять: как выжить колонистам, если на базе вспыхнет пожар.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник Земли Луна

Физика шарового пламени: почему на Луне все иначе

На Земле огонь — это игра плотностей. Горячий воздух легче холодного, он устремляется вверх, создавая ту самую вытянутую форму свечи. На Луне, где гравитация в шесть раз слабее, этот механизм буксует. В микрогравитации пламя принимает форму сферы, которая медленно расширяется, пожирая кислород вокруг себя.

"В условиях отсутствия естественной конвекции огонь может вести себя непредсказуемо. Тление способно продолжаться в скрытых полостях, а при малейшем потоке воздуха от вентиляции превращаться в факел", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Испытания Saffire на грузовиках Cygnus уже показали пугающие результаты: в космосе пламя иногда движется против воздушного потока. Это ломает всю логику систем пожаротушения, которые мы привыкли использовать на Земле. Тонкие материалы в невесомости горят интенсивнее, чем массивные бруски, что требует пересмотра всей инженерной начинки будущих станций.

Миссия FM2: сжечь всё ради науки

В конце 2026 года NASA отправит на Луну автономную камеру для эксперимента FM2. Внутри — четыре образца твердого топлива. Ученые не просто хотят увидеть красивое "бум", им нужны данные радиометров и кислородных датчиков. Это первая попытка сопоставить физические явления горения с теоретическими моделями в реальных лунных условиях.

Параметр Поведение огня Форма пламени Сферическая, расширяющаяся во все стороны Механизм подпитки Диффузия и принудительная вентиляция Опасность тления Крайне высокая, может возобновиться при подаче кислорода

Инженеры США стремятся обойти риски, с которыми столкнулись еще в 60-х. Нынешний тест NASA-STD-6001B — база, но она безнадежно устарела для других планет. Проверка материалов на вертикальное горение не работает там, где нет понятия "верх" и "низ" в привычном физическом смысле.

"Любая техногенная авария на Луне — это смертный приговор, если система защиты не учитывает специфику среды. Мы должны изучать технологии горения так же тщательно, как прочность обшивки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Безопасность будущего: новые стандарты выживания

Результаты FM2 станут фундаментом для проектирования жилых модулей на Луне и Марсе. Это затронет всё: от состава ткани скафандров до алгоритмов работы кондиционеров. Обычный датчик дыма в космосе может оказаться бесполезным, так как дым не поднимается к потолку, а скапливается в зонах застоя воздуха.

"Пожарная безопасность в замкнутом пространстве вне Земли требует иных датчиков. Кислородные сенсоры должны фиксировать малейшее падение уровня О2 в реальном времени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Луна — это жестокий полигон. Гравитация в 1/6 земной заставляет газы вести себя лениво, но это затишье обманчиво. Проект FM2 — попытка приручить огонь до того, как первая искра превратит многомиллиардную миссию в пыль. Наука не терпит пробелов, особенно когда речь идет о выживании вида вне родной планеты.

Ответы на популярные вопросы о космическом огне

Почему огонь в космосе круглый?

Из-за отсутствия гравитационной конвекции. На Земле горячие газы поднимаются вверх, вытягивая пламя. В космосе они остаются на месте, образуя шар.

Можно ли потушить пожар на Луне водой?

Внутри герметичного модуля это технически сложно и опасно для электроники. Обычно используются специальные газовые смеси или отключение подачи кислорода.

В чем главная опасность тления в невесомости?

Тление может происходить почти незаметно. Как только включится вентиляция, приток свежего кислорода мгновенно превратит тлеющий участок в открытый огонь.

Будут ли на Луне использовать земные огнетушители?

Нет, системы пожаротушения разрабатываются заново с учетом того, что тушащие вещества ведут себя в микрогравитации иначе и могут не достичь очага возгорания.

