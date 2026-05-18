Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На пороге вымирания: какие угрозы несет России затянувшаяся демографическая яма
Сладкая ловушка: почему низкокалорийные продукты могут быть коварнее, чем кажутся
Тень на стенках сосудов: враг, который годами ждет удобного момента для удара и крадет энергию
Непредсказуемый вечер: Бритни Спирс посетила алкомаркет и ресторан после приговора суда
ИНН привяжут к банковскому счету: переводы россиян окажутся под новым контролем
Без права на авторство: Сет Роген жёстко ответил сторонникам ИИ в киноиндустрии
Рыба гниет с головы: учительница из Кемерова назвала истинного убийцу современных школ
Маневры США задушили газовую сверхдержаву — экономика не выдерживает, и это только начало
Ай да ПУШКИН! Ай да знаем кто!: в Театре Всеволода Шиловского представят судьбу и творчество великого поэта в необычном формате

Личные данные – это валюта: почему утечки данных неизбежны и как к этому подготовиться

Наука

Риск столкновения с доксингом сегодня сопровождает каждого активного пользователя цифровых сервисов, однако наиболее эффективным методом защиты остается психологическая устойчивость и критическое мышление. Об этом в комментарии Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.
Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.

Ранее МВД России рекомендовало гражданам максимально ограничивать объем личных данных в открытом доступе. По оценке ведомства, особую угрозу представляет государственный доксинг, когда публикация конфиденциальных сведений становится инструментом политического давления, что гораздо опаснее действий рядовых хактивистов.

По словам эксперта, современный уровень развития технологий делает сбор данных неизбежным процессом. Информация о человеке циркулирует не только в закрытых базах, но и в открытых источниках, включая социальные сети. Проблема усугубляется, когда происходит так называемое обогащение информации, при котором фрагментарные сведения из разных сервисов объединяются в единую картину, создавая человеку определенный дискомфорт. 

"С учетом современного уровня развития технологий, доступности и открытости информации — не только из закрытых источников, но и из открытых, а также из данных, которые пользователи сами оставляют о себе в социальных сетях и различных сервисах, — риск безусловно существует. Сама по себе информация может быть относительно безобидной, но если происходит так называемое обогащение информации, то есть сбор данных из разных источников, угроза возрастает многократно", — отметил Ульянов.

Данные часто утекают из приложений, где люди регистрируются, рассчитывая на конфиденциальность. Однако эксперт подчеркивает, что большинство подобных сценариев построено на запугивании жертвы.

"К сожалению, информация утекает из различных сервисов и приложений, где мы регистрируемся в надежде, что наши данные будут должным образом защищены. По факту они нередко оказываются в интернете, продаются или попадают не в те руки и могут использоваться для шантажа. В большинстве случаев эта информация не критична, и многие истории построены именно на запугивании. Поэтому, как и при других методах психологического давления или социальной инженерии, важно сохранять холодную голову и трезво оценить, что на самом деле известно о вас", — пояснил Ульянов.

Специалист напоминает, что сведениями о нас уже располагают многие службы — от курьеров до регистраторов, что делает паранойю излишней. В эпоху, когда ФСБ активно внедряет системы для идентификации мобильных устройств, важно понимать, что утечки — это техническая реальность.

Главная ошибка жертвы — начать выполнять требования злоумышленников, поддавшись страху. Подобная потеря равновесия делает человека легкой мишенью, тогда как спокойный анализ ситуации позволяет избежать монетизации атаки мошенниками. В такой среде крайне востребованы современные решения, такие как роботы-психологи для коррекции стрессовых состояний или развитие навыков, критически важных в условиях, когда данные человека легко попадают в открытый доступ.

Читайте также

Экспертная проверка: Специалист по цифровой криминалистике (компьютерная экспертиза) Дмитрий Морозов, Аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Наука и техника
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Овощи
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Последние материалы
На пороге вымирания: какие угрозы несет России затянувшаяся демографическая яма
Сладкая ловушка: почему низкокалорийные продукты могут быть коварнее, чем кажутся
В закромах МФЦ откопали секретный приговор: документ уничтожит вторую дачу на участке
Фантомы на дороге: почему ваш навигатор пугает штрафами в пустых местах
Тень на стенках сосудов: враг, который годами ждет удобного момента для удара и крадет энергию
Непредсказуемый вечер: Бритни Спирс посетила алкомаркет и ресторан после приговора суда
В шаге от рекорда СССР: что нашли на глубине 10 км и почему Сила Сибири — 2 под угрозой
ИНН привяжут к банковскому счету: переводы россиян окажутся под новым контролем
Без права на авторство: Сет Роген жёстко ответил сторонникам ИИ в киноиндустрии
Отели обрушили цены до 70%: куда в мае запустили новые прямые рейсы без виз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.