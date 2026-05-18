Личные данные – это валюта: почему утечки данных неизбежны и как к этому подготовиться

Риск столкновения с доксингом сегодня сопровождает каждого активного пользователя цифровых сервисов, однако наиболее эффективным методом защиты остается психологическая устойчивость и критическое мышление. Об этом в комментарии Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.

Ранее МВД России рекомендовало гражданам максимально ограничивать объем личных данных в открытом доступе. По оценке ведомства, особую угрозу представляет государственный доксинг, когда публикация конфиденциальных сведений становится инструментом политического давления, что гораздо опаснее действий рядовых хактивистов.

По словам эксперта, современный уровень развития технологий делает сбор данных неизбежным процессом. Информация о человеке циркулирует не только в закрытых базах, но и в открытых источниках, включая социальные сети. Проблема усугубляется, когда происходит так называемое обогащение информации, при котором фрагментарные сведения из разных сервисов объединяются в единую картину, создавая человеку определенный дискомфорт.

"С учетом современного уровня развития технологий, доступности и открытости информации — не только из закрытых источников, но и из открытых, а также из данных, которые пользователи сами оставляют о себе в социальных сетях и различных сервисах, — риск безусловно существует. Сама по себе информация может быть относительно безобидной, но если происходит так называемое обогащение информации, то есть сбор данных из разных источников, угроза возрастает многократно", — отметил Ульянов.

Данные часто утекают из приложений, где люди регистрируются, рассчитывая на конфиденциальность. Однако эксперт подчеркивает, что большинство подобных сценариев построено на запугивании жертвы.

"К сожалению, информация утекает из различных сервисов и приложений, где мы регистрируемся в надежде, что наши данные будут должным образом защищены. По факту они нередко оказываются в интернете, продаются или попадают не в те руки и могут использоваться для шантажа. В большинстве случаев эта информация не критична, и многие истории построены именно на запугивании. Поэтому, как и при других методах психологического давления или социальной инженерии, важно сохранять холодную голову и трезво оценить, что на самом деле известно о вас", — пояснил Ульянов.

Специалист напоминает, что сведениями о нас уже располагают многие службы — от курьеров до регистраторов, что делает паранойю излишней. В эпоху, когда ФСБ активно внедряет системы для идентификации мобильных устройств, важно понимать, что утечки — это техническая реальность.

Главная ошибка жертвы — начать выполнять требования злоумышленников, поддавшись страху. Подобная потеря равновесия делает человека легкой мишенью, тогда как спокойный анализ ситуации позволяет избежать монетизации атаки мошенниками. В такой среде крайне востребованы современные решения, такие как роботы-психологи для коррекции стрессовых состояний или развитие навыков, критически важных в условиях, когда данные человека легко попадают в открытый доступ.

