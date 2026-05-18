Наука

Весенние раскопки в самом сердце Москвы преподнесли сюрприз любителям нумизматики. Археологи подняли с глубины веков два артефакта XVII столетия. Эти металлические кругляши — не просто пыльные сувениры, а свидетели краха государственной финансовой системы. В то время как исследования древних памятников часто раскрывают логистику прошлого, эти находки обнажают чисто российскую трагедию инфляции и попыток её обмануть.

Фото: Openverse by Helen in Wales, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Древнеримские монеты

Медный грех царя Алексея Михайловича

Первая находка выглядит жалко. Это полуполтинник 1654 года. Присмотритесь к нему: поверхность изъедена пузырьками воздуха, форма далека от идеала. Это кустарная подделка, созданная в разгар денежной реформы. Вместо честного серебра мошенники использовали дешевую медь. Они старательно копировали дизайн: всадник со скипетром в бусинном ободке, надпись "Полполтин" и императорский титул. Преступники пытались выдать кусок меди за ценную монету, опираясь на завышенный государством курс.

Реформа 1654-1663 годов задумывалась как экономический рывок. Власти решили превратить европейские талеры в отечественные полуполтинники, насильно приравняв их по номиналу к 25 копейкам вместо реальных 16. Экономика ответила молниеносно: рынок захлебнулся в фальшивках. Когда промышленные отходы пытаются выдать за полезный ресурс, результат предсказуем — всегда наступает крах системы.

"Фальшивомонетчество в XVII веке — прямой симптом недоверия населения к государственным деньгам. Когда регулятор принудительно завышает стоимость номинала, рынок немедленно реагирует созданием суррогатов. Этот полуполтинник стал вещественным доказательством того, что инфляцию нельзя победить административным ресурсом", — констатировал специалист по истории наук Сергей Белов.

Шведское эре на московской мостовой

Второй артефакт прибыл из Швеции. Это медное эре 1686 года, эпоха короля Карла XI. Само название монеты происходит от слова "руда", что намекает на её "металлическое" происхождение. На одной стороне — герб королевства, на другой — скрещенные стрелы провинции Даларна. Обычно такие монеты привозили в Москву не для расчетов, а как сырье для переплавки, но обнаружение экземпляра именно этого года — большая удача для столичных археологов.

Артефакт Особенности
Поддельный полуполтинник Медь вместо серебра, следы литья, попытка имитации дизайна
Шведское эре Качественная чеканка, герб Даларны, статус "сырья"

Работы в центре города принесли более 50 тысяч находок за последние годы. История буквально лежит под ногами — от костяных свистков до монет из палат Аверкия Кириллова. Когда археологи вскрывают полы старинных зданий, они находят не просто предметы, а следы повседневной жизни, где штампы монет рассказывают о торговых связях и кризисах прошлого.

"Находки нумизматики XVII века — это история материаловедения. Нарушение технологии, использование меди вместо драгоценных сплавов — всё это читается на поверхности. Для эксперта такие артефакты ценны не рыночной стоимостью, а дефектами литья, которые показывают уровень мастерства кустарных производств того времени", — подчеркнул учёный-химик Илья Сафронов.

"С точки зрения антропологии, эти находки подтверждают глобализацию товарных потоков в XVII веке. Шведские монеты, которые использовали как металлолом, показывают, насколько сильно российская экономика нуждалась в качестве металла. Это было время, когда даже простая монета становилась стратегическим сырьем", — предположил антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о находках

Почему поддельный полуполтинник из меди считается доказательством провала реформы?

Государство искусственно завысило стоимость медной монеты, приравняв её к серебряной. Это привело к массовому выпуску низкокачественных фальшивок и обесцениванию денег.

Что делали шведы с такими медными монетами в России?

Чаще всего их рассматривали как источник качественного металла. Монеты переплавляли, чтобы создавать другие изделия, так как медь была востребованным ресурсом.

Почему шведское эре 1686 года называют редкой находкой для Москвы?

Ранее археологи находили шведские монеты других периодов или в виде "ломья". Экземпляр именно 1686 года обнаружен в столице в таком хорошем состоянии впервые.

Где можно будет увидеть артефакты?

Находки уже прошли необходимую реставрацию и готовятся к передаче в музейные фонды Москвы.

Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, учёный-химик Илья Сафронов, антрополог Артём Климов.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
