Ученые нашли способ перерабатывать пластик в качественное горючее

Представьте: горы пластикового мусора превращаются в топливо, которое не застывает в мороз. Звучит как магия, но это чистая химия. Ученые из НГУ и Института катализа СО РАН научились "пересобирать" молекулы полимерных отходов, превращая их в качественное горючее.

Лаборатория переработки пластика
Алхимия полимеров: как это работает

Сначала пластиковый хаос — полиэтилен и полипропилен — отправляют в "печь" пиролиза при 600 °C. Результат — пиролизное масло. Эта темная жидкость пахнет едко и капризна: в ней полно олефинов, которые забивают нагаром двигатели, а парафины делают топливо "стеклом" при малейшем холоде. Команда под руководством Екатерины Пархомчук нашла способ приручить этот субстрат через каталитическую гидроизодепарафинизацию.

"Фракция пиролизного масла с температурой кипения 135-360 °C — весьма любопытное сырье. Если просто прогидрировать его, мы получим продукт с высокой температурой замерзания. Наша задача заключалась в том, чтобы подобрать катализатор, который одновременно гидрирует олефины и изомеризует парафины. Именно тогда температура помутнения падает ниже -20 °C и топливо становится пригодным для использования в холодном климате", — объяснил младший научный сотрудник Всеволод Вдовиченко.

Почему никель лучше платины

Сердце технологии — бифункциональный катализатор. Исследователи отказались от дорогих благородных металлов в пользу никеля на базе цеолита ZSM-23 и оксида алюминия. Это делает процесс коммерчески привлекательным. Подобные экологические технологии позволяют перерабатывать отходы с минимальными потерями.

Параметр Результат процесса
Выход керосина/дизеля 93-95%
Температура помутнения ниже -20 °C (до -40 °C)

"Мы показали, что для эффективной работы необходимо не менее 7,5% никеля. Если его меньше — активность недостаточна, а если больше — происходит перерасход металла без реального выигрыша в качестве продукта. Для промышленности это важный экономический аспект технологии процесса", — пояснила кандидат химических наук Екатерина Воробьева.

Высокая эффективность при 320-340 °C и давлении 40 бар доказывает, что научный подход к простым вещам дает стабильный результат. Продукт по качествам сопоставим с товарным топливом, но рожден из того, что раньше просто выбрасывали на свалку. Опытно-промышленные испытания уже на горизонте.

"Для нас критически важно, что катализатор не содержит благородных металлов. Платина — дорого и дефицитно. А никель — доступен, и наши коллеги показали, что при правильной организации процесса он ничуть не уступает в эффективности при переработке высокоолефинового сырья", — прокомментировал представитель ООО "Ониум плюс" Александр Климов.

Ответы на популярные вопросы о создании топлива из пластика

Почему пиролизное масло нельзя залить в бак напрямую?

В нем слишком много непредельных углеводородов, вызывающих нагар, и парафинов, превращающих топливо в парафин при первых заморозках.

Зачем в реактор добавляют водород?

Водород критически важен для процесса гидрогенизации — он помогает "насытить" олефины и перестроить структуру парафинов, улучшая низкотемпературные свойства горючего.

Почему именно никель, а не платина?

Никель существенно дешевле, а требуемая эффективность переработки сырья при правильной концентрации металла остается высокой.

Насколько экологично такое производство?

Технология направлена на глубокую переработку смешанных пластиковых отходов, снижая нагрузку на полигоны и превращая мусор в ценный ресурс.

Экспертная проверка: Учёный-химик Илья Сафронов, Биофизик Алексей Корнилов, Инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
