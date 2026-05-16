Конец эпохи селекции? Китай запускает массовое тиражирование элитных животных

Наука

Китайские генетики переписали правила животноводства. Впервые в истории науки ученым удалось провести массовое клонирование коз. Теперь супер-ферма — это не фантастика, а реальность, доступная через точные молекулярные манипуляции.

Коза и кувшин молока
Технологический прорыв в сельском хозяйстве

Задача стояла амбициозная. Зафиксировать выдающиеся показатели продуктивности зааненской породы. Эти животные — настоящие чемпионы, способные давать до трех тонн молока ежегодно. Вместо долгой селекции ученые выбрали путь точного клонирования.

Результат — шесть здоровых особей: четыре самца и две самки. Генетическая идентичность позволяет масштабировать лучшие показатели без риска «размытия» генов. Если раньше мы полагались на случайность природы, то теперь доминирует научный подход к биологии. Технология открывает путь к созданию защищенных популяций, устойчивых к дефициту ресурсов.

Характеристика Количественные показатели
Средний годовой надой До 3000 литров
Успешное число клонов 6 особей

Сложные биологические системы требуют контроля. Как и в случае с изменениями климатических моделей, здесь важна точность исходных данных.

"Биологическая стабильность клонов зависит от корректности переноса генетического материала. Работа китайских коллег демонстрирует высокий уровень подготовки клеточных ядер", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о клонировании животных

Почему именно зааненская порода?

Она обладает наилучшими показателями молочной продуктивности среди всех существующих молочных пород коз.

Безопасно ли массовое клонирование?

Современные методы позволяют минимизировать аномалии, однако процесс требует этического и научного контроля.

В чем главное преимущество перед селекцией?

Скорость. Селекция занимает десятилетия, клонирование позволяет получить копию элитной особи немедленно.

Меняется ли состав молока у клонированных коз?

Нет, генетика определяет биохимический состав продукта, который остается идентичным оригиналу.

Главный вызов — поддержание здоровья будущих поколений. Исследования продолжаются, чтобы понять, как эпигенетические маркеры влияют на долголетие клонированных животных.

Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
