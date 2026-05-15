Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса

Наука

Марсоход NASA Perseverance вышел на финишную прямую своего первого марсианского марафона. За пять лет скитаний по пыльным пустошам Красной планеты ровер намотал на колеса почти 42 километра. Сейчас он штурмует западный край кратера Езеро, где камни помнят времена, когда Марс еще не был похож на заброшенную стройплощадку. Ученые потирают руки: аппарат добрался до магматических пород, которые могут перевернуть наши представления о геологии соседа.

Марсоход Perseverance
Фото: Openverse by NASA's Marshall Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Марафон на выживание: 42 километра по пыли

Perseverance — это не просто консервная банка с камерами. Это высокотехнологичный научный десант, который с февраля 2021 года методично "грызет" марсианский грунт. Достижение отметки в 42 195 метров — дистанции классического марафона — стало для команды NASA символическим триумфом. Ровер доказал, что американская инженерия способна работать годами в условиях, где любая деталь может лопнуть от перепада температур.

"Работа техники в условиях абразивной пыли и отсутствия сервисного обслуживания — это всегда риск. Тот факт, что Perseverance сохраняет подвижность после пяти лет эксплуатации, говорит о колоссальном запасе прочности приводов и систем навигации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сейчас марсоход находится в локации Лак-де-Шарм. Это место — сущий рай для геологов. Исследователи используют абразивный инструмент, чтобы счищать слой "ржавчины" с камней. Под ним скрывается свежий материал, который не видел солнечного света миллиарды лет. Недавно ровер завершил анализ обнажения Аратуса, подтвердив наличие магматических минералов. Это прямое доказательство бурного вулканического прошлого планеты.

Тайны "Дикого Запада": что нашел ровер за кратером Езеро

Геологи в восторге: Perseverance забрался так далеко на запад, как никто до него. В районе Арбот обнаружена мегабрекчия — хаотичное скопление раздробленных скал. По версии ученых, эти глыбы разлетелись по планете 3,9 миллиарда лет назад, когда в Марс врезался гигантский астероид, образовав равнину Исиды. Это как найти осколки разбитой вазы в другом конце города.

Тип породы Научная ценность
Магматические минералы Свидетельства древнего вулканизма и остывания коры.
Мегабрекчия Материал из глубоких слоев мантии, выброшенный ударом.
Вулканическая дайка Застывшие подземные русла магмы, обнаженные эрозией.

Кен Фарли из Калифорнийского технологического института уверен, что перед нами — древнейшие камни, которые человечество когда-либо трогало манипулятором. Структура этих пород выглядит так, будто их только что вытащили из плавильной печи. В отличие от округлых валунов на переднем плане, древние гребни Арбота сохранили острые, угловатые края, сопротивляясь марсианским ветрам.

"Обнаружение вулканических даек позволяет заглянуть в недра Марса без глубокого бурения. Эти вертикальные внедрения магмы рассказывают о том, как формировалась кора планеты в ту эпоху, когда на ней, возможно, была жидкая вода", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

План на будущее: от оливина к ультрамарафону

NASA не собирается отправлять Perseverance на пенсию. Впереди — "ультрамарафон" длиной в 50 километров. Следующая цель — область Гардеварри. Там спутники засекли залежи оливина. Для физика это не просто красивый камень, а термометр древности. Оливин образуется при экстремальных температурах, а его соседство с карбонатами намекает на тесный контакт с водой в прошлом.

Марсоход уже прислал новое селфи. Вид у него потрепанный: солнечные панели покрыты слоем рыжей пыли. Но инженеры сохраняют оптимизм. Основные системы работают стабильно, а запаса энергии в радиоизотопном генераторе хватит еще не на один десяток километров. Исследование космоса — это всегда про терпение, где расширение Вселенной кажется фоном для маленького робота, ищущего жизнь на соседнем камне.

"В условиях космического вакуума и радиации электроника деградирует быстрее. Но Perseverance использует технологии самодиагностики, которые позволяют обходить мелкие сбои в памяти", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о миссии на Марсе

Зачем марсоходу стирать поверхность камней перед анализом?

Миллиарды лет на Марсе бушуют пылевые бури и химическое выветривание. Наружный слой породы — это "окисленная корка", которая скрывает истинный химический состав. Ровер использует абразивный диск, чтобы добраться до свежего материала, который не был изменен внешней средой.

Почему 42 километра считаются таким важным достижением?

Это длина стандартной марафонской дистанции. Для автономного аппарата на другой планете, где сигнал идет по 20 минут, а рельеф непредсказуем, преодоление такого расстояния — символ живучести конструкции и качества программного обеспечения.

Что такое "магматическая дайка" и почему она важна?

Дайка — это трещина в коре, которую когда-то заполнила жидкая магма и застыла там. Позже ветер сдул более мягкие породы вокруг, оставив каменную "стену". Изучая ее, ученые понимают, как лава двигалась внутри планеты миллиарды лет назад.

Как NASA удается делать селфи марсохода без "палки" в кадре?

Марсоход делает десятки снимков камерой на конце длинного манипулятора, поворачивая её под разными углами. Затем алгоритмы аккуратно "сшивают" мозаику, вырезая саму механическую руку из итогового изображения. Это техническая магия, позволяющая оценить состояние аппарата.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
