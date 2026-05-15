Вместо воды и пены: секрет китайского метода борьбы с огнем в литиевых ячейках

Пожар в электромобиле — это не просто огонь, а настоящая химическая преисподняя. Литий-ионные аккумуляторы при повреждении запускают цепную реакцию "теплового разгона". Остановить этот процесс водой почти невозможно. Китайские инженеры решили проблему радикально: если нельзя быстро потушить, нужно "выключить" пожар, лишив его кислорода и локализовав в коконе. На испытаниях в КНР представили гигантское противопожарное одеяло, способное усмирить пылающий кроссовер за считанные секунды.
Принцип работы прост, как всё гениальное. Пожарные накрывают горящий автомобиль плотным полотном весом в 37 килограммов. Это создает барьер для доступа кислорода из атмосферы. Без окислителя пламя ДВС-машины гаснет почти мгновенно. С электрокарами сложнее: их батареи выделяют кислород в процессе горения внутри ячеек. Однако одеяло купирует распространение жара и токсичного дыма, предотвращая превращение соседних машин в груду металлолома. Ситуация напоминает загадочное затишье перед бурей, когда внешние проявления процесса становятся незаметными для окружающих.
"Такое одеяло — критически важный инструмент для закрытых паркингов. Оно не заменяет проливание батареи, но дает драгоценное время, исключая переброс огня на перекрытия и другие объекты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.
Одеяло для электромобилей размером 6 на 9 метров — это высокотехнологичный "бутерброд". В его основе лежит кремнеземная ткань. Сверху нанесен двусторонний слой огнестойкого полимера. Эта броня выдерживает кратковременные вспышки до 1500°C. Когда литиевые ячейки начинают "стрелять" струями пламени, материал держит удар. В режиме длительного воздействия он справляется с температурой 1000°C. Это не секретные советские разработки, а чистая химия материалов, работающая на спасение жизней здесь и сейчас.
"Кремнезем — это, по сути, сверхчистый песок, превращенный в ткань. В отличие от обычного стекла, он не плавится при стандартных температурах пожара, сохраняя структурную целостность даже под давлением раскаленных газов", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Для обычных машин с бензиновым или дизельным двигателем китайцы предлагают "лайт-версию". Она сделана из стекловолокна. Этот материал легче и дешевле, но его предел ниже: до 1000°C на пике и всего 500°C при долгом горении. Если накрыть таким одеялом электрокар, оно может просто стечь на асфальт. Оба типа изделий позиционируются как многоразовые. Если ткань не превратилась в решето после первой схватки с огнем, её можно свернуть в сумку и использовать снова. Важно понимать, что изменение климата и экстремальная жара повышают риски самовозгорания техники на парковках, делая такие средства защиты обязательным инвентарем.
|Характеристика
|Версия для электромобилей
|Версия для ДВС
|Материал основы
|Кремнеземная ткань
|Стекловолокно
|Пиковая нагрузка
|1500°C
|1000°C
|Вес полотна
|37 кг
|Около 15-20 кг
Эффективность одеяла доказана на практике. Пока машина находится под колпаком, спасатели могут спокойно организовать эвакуацию людей из здания. Дым, насыщенный фтористым водородом — ядом, который выделяют батареи, — остается внутри. Это решение напоминает капсулу времени, как те сокровища в секретных хранилищах, только вместо золота внутри — управляемый хаос химической реакции.
Нет, оно предназначено для локализации огня и снижения температуры. Для полной ликвидации возгорания литиевой батареи все равно потребуется охлаждение водой после снятия полотна.
Да, если после инцидента на ткани не обнаружены прогары, разрывы и деформация волокон. После осмотра экспертом изделие возвращается в расчет.
Обычный брезент или синтетическая ткань мгновенно вспыхнут или расплавятся. Только специализированные негорючие материалы вроде кремнезема способны выдержать жар в 1000 градусов.
Учитывая вес в 37 кг и огромную парусность, для безопасного накрытия автомобиля требуется минимум два специально обученных сотрудника в защитной экипировке.
