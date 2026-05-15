Вместо воды и пены: секрет китайского метода борьбы с огнем в литиевых ячейках

Пожар в электромобиле — это не просто огонь, а настоящая химическая преисподняя. Литий-ионные аккумуляторы при повреждении запускают цепную реакцию "теплового разгона". Остановить этот процесс водой почти невозможно. Китайские инженеры решили проблему радикально: если нельзя быстро потушить, нужно "выключить" пожар, лишив его кислорода и локализовав в коконе. На испытаниях в КНР представили гигантское противопожарное одеяло, способное усмирить пылающий кроссовер за считанные секунды.

Физика вакуумного капкана

Принцип работы прост, как всё гениальное. Пожарные накрывают горящий автомобиль плотным полотном весом в 37 килограммов. Это создает барьер для доступа кислорода из атмосферы. Без окислителя пламя ДВС-машины гаснет почти мгновенно. С электрокарами сложнее: их батареи выделяют кислород в процессе горения внутри ячеек. Однако одеяло купирует распространение жара и токсичного дыма, предотвращая превращение соседних машин в груду металлолома. Ситуация напоминает загадочное затишье перед бурей, когда внешние проявления процесса становятся незаметными для окружающих.

"Такое одеяло — критически важный инструмент для закрытых паркингов. Оно не заменяет проливание батареи, но дает драгоценное время, исключая переброс огня на перекрытия и другие объекты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Материалы: от стекла до кремнезема

Одеяло для электромобилей размером 6 на 9 метров — это высокотехнологичный "бутерброд". В его основе лежит кремнеземная ткань. Сверху нанесен двусторонний слой огнестойкого полимера. Эта броня выдерживает кратковременные вспышки до 1500°C. Когда литиевые ячейки начинают "стрелять" струями пламени, материал держит удар. В режиме длительного воздействия он справляется с температурой 1000°C. Это не секретные советские разработки, а чистая химия материалов, работающая на спасение жизней здесь и сейчас.

"Кремнезем — это, по сути, сверхчистый песок, превращенный в ткань. В отличие от обычного стекла, он не плавится при стандартных температурах пожара, сохраняя структурную целостность даже под давлением раскаленных газов", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Различия версий одеял

Для обычных машин с бензиновым или дизельным двигателем китайцы предлагают "лайт-версию". Она сделана из стекловолокна. Этот материал легче и дешевле, но его предел ниже: до 1000°C на пике и всего 500°C при долгом горении. Если накрыть таким одеялом электрокар, оно может просто стечь на асфальт. Оба типа изделий позиционируются как многоразовые. Если ткань не превратилась в решето после первой схватки с огнем, её можно свернуть в сумку и использовать снова. Важно понимать, что изменение климата и экстремальная жара повышают риски самовозгорания техники на парковках, делая такие средства защиты обязательным инвентарем.

Характеристика Версия для электромобилей Версия для ДВС Материал основы Кремнеземная ткань Стекловолокно Пиковая нагрузка 1500°C 1000°C Вес полотна 37 кг Около 15-20 кг

Эффективность одеяла доказана на практике. Пока машина находится под колпаком, спасатели могут спокойно организовать эвакуацию людей из здания. Дым, насыщенный фтористым водородом — ядом, который выделяют батареи, — остается внутри. Это решение напоминает капсулу времени, как те сокровища в секретных хранилищах, только вместо золота внутри — управляемый хаос химической реакции.

Ответы на популярные вопросы о противопожарных одеялах

Заменяет ли одеяло полноценное тушение водой?

Нет, оно предназначено для локализации огня и снижения температуры. Для полной ликвидации возгорания литиевой батареи все равно потребуется охлаждение водой после снятия полотна.

Можно ли использовать одно одеяло несколько раз?

Да, если после инцидента на ткани не обнаружены прогары, разрывы и деформация волокон. После осмотра экспертом изделие возвращается в расчет.

Почему нельзя использовать обычный брезент?

Обычный брезент или синтетическая ткань мгновенно вспыхнут или расплавятся. Только специализированные негорючие материалы вроде кремнезема способны выдержать жар в 1000 градусов.

Сколько человек нужно для развертывания системы?

Учитывая вес в 37 кг и огромную парусность, для безопасного накрытия автомобиля требуется минимум два специально обученных сотрудника в защитной экипировке.

