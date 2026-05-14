Живой подъемный кран: как экстремальный климат мелового периода породил колоссального ящера

Наука » Экология

В Азии нашли кости существа, на фоне которого слоны кажутся домашними котами. В тайской провинции Чайяпхум из-под земли достали Nagatitan chaiyaphumensis. Этот парень длиной в 27 метров весил как семь взрослых слонов. Настоящий король мезозоя, который плевать хотел на законы гравитации.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Динозавр яростно ревет

Титаны из пруда: как нашли гиганта

Все началось прозаично: местные жители бродили у пересохшего пруда и наткнулись на что-то, напоминающее огромные камни. Палеонтологи из Таиланда и Великобритании быстро поняли — это джекпот. Из земли извлекли позвонки, ребра и бедренную кость. Последняя вытянулась на 1,8 метра. Представьте себе кость размером с высокого мужчину — и это только часть ноги.

"Найти настолько сохранившийся скелет зауропода в этом регионе — удача. Такие кости рассказывают о биомеханике движения существ весом под 30 тонн", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Геологи определили возраст породы: 113-120 миллионов лет. Середина мелового периода. В те времена здесь не было курортных зон, зато водились "последние титаны". Нагатитан официально стал крупнейшим зауроподом Юго-Восточной Азии. Это не просто находка, это пересмотр всей карты расселения ящеров-великанов.

Засуха как двигатель роста

Почему он вырос таким огромным? Ученые кивают на экологию. В середине мелового периода климат в регионе стоял жесткий и засушливый. Парадокс, но скудная растительность заставляет эволюцию "удлинять" животных. Хочешь выжить — тяни шею к самым верхушкам редких деревьев. Нагатитан превратился в живой подъемный кран, способный дотянуться до еды там, где другие дохли от голода.

"Изменение климата всегда диктует новые правила. Либо вид адаптируется через размер и метаболизм, либо исчезает под давлением среды", — предположил в разговоре с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Этот ящер был вершиной инженерной мысли природы. Огромное тело требовало колоссальной энергии. Чтобы поддерживать жизнь в 28 тоннах мяса, Нагатитан должен был работать как промышленный пылесос, поглощая сотни килограммов зелени в сутки. Подобные древние биологические механизмы выживания до сих пор ставят ученых в тупик.

Сравнение масштабов: зауропод против современности

Чтобы понять мощь тайского новичка, достаточно взглянуть на цифры. Он длиннее двух стандартных автобусов, припаркованных друг за другом. Его вес сопоставим с весом полностью загруженного грузовика. В отличие от современных разработок, вроде тяжелых ракетных систем, этот гигант передвигался на биологическом топливе и обладал невероятной прочностью скелета.

Параметр Nagatitan chaiyaphumensis
Длина тела 27 метров
Масса 28 тонн
Длина бедренной кости 1,8 метра
Эпоха Меловой период (120 млн лет назад)

Палеонтологи уверены: это не предел. Если в Таиланде нашли одного такого красавца, значит, где-то рядом в слоях песчаника могут ждать своего часа и другие особи. Исследование продолжается, ведь каждый новый зуб или фрагмент челюсти меняет наше представление о том, как функционировала планета до появления человека.

"Каждая находка такого масштаба — это как обнаружить забытый артефакт в истории региона. Мы восстанавливаем облик земли буквально по крупицам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о Nagatitan

Почему динозавра назвали Нагатитаном?

Название отсылает к Нагам — мифическим змееподобным существам из местной культуры, и "титанам" — группе гигантских зауроподов.

Где именно его нашли?

Раскопки проходили в провинции Чайяпхум, Таиланд, на месте, где когда-то был водоем.

Он был хищником?

Нет, это классический травоядный зауропод с длинной шеей и маленькой головой. Его единственной защитой был огромный размер.

Почему это открытие важно?

Это самое крупное животное, найденное в ЮВА, что доказывает: гигантизм динозавров развивался на этом континенте так же активно, как в Америке или Африке.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, историк науки Сергей Белов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
