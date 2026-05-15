То, что человек не видел десятилетиями, ИИ нашёл за полгода — будто пустыню просветили рентгеном

Представьте, что вы десятилетиями прочесываете гигантскую песочницу в поисках крошечных игрушек, и вдруг кто-то выдает вам мощный рентген. Археологи из Университета Ямагата сорвали куш: там, где человек видел лишь пыль и камни, искусственный интеллект "разглядел" сотни древних фигур. За полгода нейросеть сделала то, на что у профессионалов ушли бы жизни.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивый ландшафт песка

Цифровой глаз против пустынной пыли

Геоглифы Наски — это не просто царапины на земле, а высокотехнологичный месседж из прошлого. Древние перуанцы снимали верхний слой темных камней, обнажая светлый песок. Но время — безжалостный фильтр. Эрозия и пыль превратили четкие линии в едва уловимые тени. ИИ решил проблему контрастности. Машину обучили на известных примерах, раздробив их на фрагменты. Она не ждала увидеть "птичку" целиком, а искала специфические паттерны в структуре почвы.

"Алгоритмы машинного обучения сегодня позволяют вычленять объекты, которые физически слились с фоном. Это похоже на то, как мы ищем следы на зашумленных снимках, анализируя не форму, а плотность и спектральные аномалии ландшафта", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Результат — 303 новых рисунка. Теперь их 430. Это колоссальный скачок. Большинство находок — маленькие рельефные фигуры около 20 метров в длину. И если огромные трапеции Наски видны из космоса, то эти "малыши" прятались прямо под ногами исследователей.

Ритуалы на обочине: что скрывают символы

Новые фигуры — это целый бестиарий: кошачьи, верблюдовые, странные человеческие головы с огромными глазами. Археолог Масато Сакаи уверен: это визуальный код общества, не знавшего письменности. Самое интересное — геолокация. Новые рисунки жмутся к древним тропам. Они находятся в паре десятков метров от маршрутов, по которым люди ходили за водой или товарами.

"Использование изображений животных и людей в ключевых точках ландшафта — типичный способ фиксации культурного кода. Это как дорожные знаки, только вместо правил движения — мифология и правила выживания в суровой среде", — отметил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Через эти рисунки транслировались идеи о жертвоприношениях и социальных ролях. Пока США в порыве паранойи моделируют защиту спутников от ядерных атак, археологи используют те же аэрокосмические технологии, чтобы восстановить духовный мир народа, исчезнувшего тысячу лет назад. Анализ показал, что малые фигуры служили личными оберегами или путеводителями для паломников.

Революция в полевых условиях

Традиционная археология — это "игра в долгую" бесконечные прогулки под палящим солнцем. ИИ превратил поиск из лотереи в прицельное сканирование. Это критически важно, так как пустыню Наска буквально пожирает цивилизация. Дороги, шахтеры и туристы-дикари топчут артефакты. Точная цифровая карта, созданная IBM, позволяет властям Перу выстроить защиту участков, которые раньше даже не считались археологическими памятниками.

"Любое вмешательство человека в такой хрупкий ландшафт может уничтожить то, что хранилось тысячелетиями. ИИ дает нам шанс зафиксировать следы истории до того, как они будут окончательно стерты эрозией или промышленностью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Возможность находить следы прошлого теперь не ограничивается пустынями. Методы, опробованные в Перу, помогут найти уникальные образцы технологий древности на дне водохранилищ или в густых лесах. Это новая парадигма: сначала цифровая модель, потом — лопата археолога.

Ответы на популярные вопросы о геоглифах Наски

Почему геоглифы не стираются под дождем?

В пустыне Наска практически нет осадков. Уникальный климат с отсутствием ветра у земли позволяет камням и песку оставаться неподвижными веками. Любой след там становится почти вечным.

Зачем ИИ понадобилось полгода, если он такой мощный?

Площадь плато — более 500 квадратных километров. ИИ анализировал снимки сверхоптического разрешения, разбивая их на миллионы фрагментов, чтобы исключить ошибки и не принять за геоглиф след от трактора.

Кто обучал нейросеть распознавать рисунки?

Обучающую выборку готовили ученые из Университета Ямагата. Они "скормили" алгоритму данные о 430 уже известных геоглифах, чтобы машина поняла логику древних художников.

Правда ли, что эти линии — взлетно-посадочные полосы?

Научных доказательств этой теории нет. Исследования подтверждают ритуальное назначение объектов, связанных с культом воды, плодородием и астрономическими наблюдениями.

Читайте также