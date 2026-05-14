Маск запускает ракету, которую не видел никто — она рухнет в воду, а главное чудо случится до падения

Мир замер в ожидании 19 мая. Именно в этот день SpaceX планирует отправить в небо Starship V3 — не просто ракету, а настоящего стального монстра, переработанного почти до винтика. Илон Маск снова задрал планку: это уже не робкие испытания прототипов, а дебют системы, заточенной под конвейерную колонизацию космоса. Если Starship V2 была тяжеловесом, то V3 — это генетически модифицированный гигант, готовый штурмовать Луну и Марс.

Эволюция монстра: что изменилось в Starship V3

Предстоящий 12-й запуск станет точкой невозврата. SpaceX выбрасывает чертежи прошлых лет и делает ставку на "финализацию" дизайна. В Starship V3 перепахали всё: от аэродинамики до системы подачи топлива. Цель амбициозна — превратить экспериментальную "бочку с огнем" в надежный транспортный корабль. Это критически важно для программы NASA "Артемида", где Starship должен стать лифтом на лунную поверхность.

"Разработка Starship V3 напоминает переход от первых самолетов к реактивной авиации. Инженеры SpaceX минимизируют риски утечек в кормовой части и оптимизируют теплозащиту, что жизненно важно при возвращении в атмосферу", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Особое внимание уделили внутренней "начинке". Теперь топливные магистрали, по которым течет криогенный метан и кислород, по объему сопоставимы с первой ступенью Falcon 9. Такая мощь позволяет запускать все 33 двигателя Raptor одновременно без просадок в давлении. Масштабирование систем позволяет не просто летать выше, но и нести на борту имитационные полезные нагрузки, готовясь к развертыванию сложных сетей в будущем.

Super Heavy: три ноги вместо четырех

Самое заметное внешнее изменение — в ускорителе Super Heavy. Раньше у него было четыре решетчатых стабилизатора (те самые "плавники" сверху). Теперь их осталось три. Но не спешите кричать об экономии материалов. Эти три стабилизатора стали массивнее, прочнее и сменили положение. Они опущены ниже, чтобы жар от двигателей верхней ступени не плавил их во время разделения.

Параметр Обновление в Starship V3 Количество стабилизаторов 3 (увеличенного размера и прочности) Двигатели Ship Raptor V3 с повышенной тягой Кольцо разделения Интегрировано в конструкцию (несбрасываемое) Топливные баки Увеличен полезный объем баков

Инженеры ликвидировали лишние детали. Кольцо горячего разделения ступеней теперь мертво приварено к ускорителю. Больше никакого "космического мусора" в виде падающих стальных обручей. Это приближает SpaceX к идеологии чистого космоса, где даже аномальные метки на снимках Луны не должны быть результатом человеческой деятельности.

Двигатели Raptor V3 и орбитальные заправки

Сердце системы — Raptor V3. Эти двигатели стали мощнее и проще. Из них убрали кучу внешних трубок, сделав их похожими на монолитный агрегат. Но главная фишка Flight 12 — тест орбитальной дозаправки. В конструкцию добавлены специальные патрубки. Без умения перекачивать топливо в пустоте Марс останется лишь точкой на небе. SpaceX должна научиться заправлять Starship прямо на орбите, создавая своего рода "космическую АЗС".

"Интеграция новых портов для перекачки топлива — это задел на годы вперед. Если мы не освоим дозаправку, никакие супермощные двигатели не выведут махину весом в сотни тонн за пределы гравитационного колодца Земли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Новая система реактивного управления (RCS) позволит кораблю маневрировать в вакууме четче хирурга. Это важно не только для стыковки, но и для защиты от потенциальных угроз. Военные США уже вовсю моделируют уничтожение спутниковых группировок, и живучесть таких гигантов, как Starship, становится вопросом национальной безопасности.

План миссии Flight 12

Запуск пройдет со второй площадки на базе Starbase в Техасе. Это свежий комплекс, заточенный под быструю заправку. Несмотря на всю крутизну V3, ловить ускоритель знаменитыми "палочками" Mechazilla в этот раз не будут. Риск слишком велик. Масштаб изменений настолько огромен, что команде важнее собрать данные о поведении новой аэродинамики, чем устроить шоу с возвращением на стартовый стол.

Корабль отправится по суборбитальной траектории и рухнет в Индийский океан через 65 минут. Внутри — 22 макета спутников Starlink V2. Два из них будут играть роль "наблюдателей": они заснимут, как плазма лижет теплозащитный экран при входе в атмосферу. Это позволит понять, справятся ли новые плитки с жаром, или корабль рискует повторить судьбу древних форм жизни, если бы те столкнулись с климатическим апокалипсисом без защиты.

"SpaceX действует прагматично. Отказ от ловли ускорителя в первом полете V3 — это не трусость, а холодный расчет инженера. Сначала нужно убедиться, что новая геометрия стабилизаторов не превратит ракету в неуправляемый снаряд", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о Starship V3

Почему в Super Heavy стало меньше стабилизаторов?

Это оптимизация веса и аэродинамики. Три крупных стабилизатора обеспечивают достаточный контроль при спуске, при этом их новое положение лучше защищает конструкцию от теплового воздействия двигателей верхней ступени.

Будут ли на борту настоящие спутники?

В этой миссии используются имитаторы спутников Starlink. Это необходимо для проверки механизмов развертывания без риска потерять дорогостоящее оборудование в случае нештатной ситуации.

Почему SpaceX не будет ловить ракету в этот раз?

Из-за масштабных изменений в конструкции V3. Компания хочет сначала протестировать управляемость системы в реальном полете, прежде чем рисковать дорогостоящей стартовой инфраструктурой при попытке "захвата".

В чем главное преимущество двигателей Raptor V3?

Они имеют упрощенную конструкцию с интегрированными контурами охлаждения и повышенную тягу. Это делает их более надежными для многократного использования и упрощает межполетное обслуживание.

