Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владивосток голосует за будущее: три территории получат федеральные деньги, если горожане не промолчат
Глава АвтоВАЗа променял Mercedes на Lada Aura — его пример станет приговором для всех иномарок
Подарок в пустынной церкви: экс-жена Лепса рассказала о необычном моменте в свой 54-й день рождения
Гламур и секреты элиты: Ким Кардашьян готовит новую подростковую драму для Netflix
Вместо слепого жребия: старшеклассники создадут цифровые модели своего успеха
Энергетический щит планеты: почему мировая экономика зависит от поставок из России
Петергоф готовит нечто неожиданное — в этом году праздник фонтанов будет не таким, как раньше
Заправки на грани: как АИ-92 тянет бизнес к убыткам и чем это грозит водителям
Терапия "треш-контентом": как известный стилист восстанавливается после съёмок

Маск запускает ракету, которую не видел никто — она рухнет в воду, а главное чудо случится до падения

Наука » Технологии

Мир замер в ожидании 19 мая. Именно в этот день SpaceX планирует отправить в небо Starship V3 — не просто ракету, а настоящего стального монстра, переработанного почти до винтика. Илон Маск снова задрал планку: это уже не робкие испытания прототипов, а дебют системы, заточенной под конвейерную колонизацию космоса. Если Starship V2 была тяжеловесом, то V3 — это генетически модифицированный гигант, готовый штурмовать Луну и Марс.

Запуск ракеты Starship
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Запуск ракеты Starship

Эволюция монстра: что изменилось в Starship V3

Предстоящий 12-й запуск станет точкой невозврата. SpaceX выбрасывает чертежи прошлых лет и делает ставку на "финализацию" дизайна. В Starship V3 перепахали всё: от аэродинамики до системы подачи топлива. Цель амбициозна — превратить экспериментальную "бочку с огнем" в надежный транспортный корабль. Это критически важно для программы NASA "Артемида", где Starship должен стать лифтом на лунную поверхность.

"Разработка Starship V3 напоминает переход от первых самолетов к реактивной авиации. Инженеры SpaceX минимизируют риски утечек в кормовой части и оптимизируют теплозащиту, что жизненно важно при возвращении в атмосферу", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Особое внимание уделили внутренней "начинке". Теперь топливные магистрали, по которым течет криогенный метан и кислород, по объему сопоставимы с первой ступенью Falcon 9. Такая мощь позволяет запускать все 33 двигателя Raptor одновременно без просадок в давлении. Масштабирование систем позволяет не просто летать выше, но и нести на борту имитационные полезные нагрузки, готовясь к развертыванию сложных сетей в будущем.

Super Heavy: три ноги вместо четырех

Самое заметное внешнее изменение — в ускорителе Super Heavy. Раньше у него было четыре решетчатых стабилизатора (те самые "плавники" сверху). Теперь их осталось три. Но не спешите кричать об экономии материалов. Эти три стабилизатора стали массивнее, прочнее и сменили положение. Они опущены ниже, чтобы жар от двигателей верхней ступени не плавил их во время разделения.

Параметр Обновление в Starship V3
Количество стабилизаторов 3 (увеличенного размера и прочности)
Двигатели Ship Raptor V3 с повышенной тягой
Кольцо разделения Интегрировано в конструкцию (несбрасываемое)
Топливные баки Увеличен полезный объем баков

Инженеры ликвидировали лишние детали. Кольцо горячего разделения ступеней теперь мертво приварено к ускорителю. Больше никакого "космического мусора" в виде падающих стальных обручей. Это приближает SpaceX к идеологии чистого космоса, где даже аномальные метки на снимках Луны не должны быть результатом человеческой деятельности.

Двигатели Raptor V3 и орбитальные заправки

Сердце системы — Raptor V3. Эти двигатели стали мощнее и проще. Из них убрали кучу внешних трубок, сделав их похожими на монолитный агрегат. Но главная фишка Flight 12 — тест орбитальной дозаправки. В конструкцию добавлены специальные патрубки. Без умения перекачивать топливо в пустоте Марс останется лишь точкой на небе. SpaceX должна научиться заправлять Starship прямо на орбите, создавая своего рода "космическую АЗС".

"Интеграция новых портов для перекачки топлива — это задел на годы вперед. Если мы не освоим дозаправку, никакие супермощные двигатели не выведут махину весом в сотни тонн за пределы гравитационного колодца Земли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Новая система реактивного управления (RCS) позволит кораблю маневрировать в вакууме четче хирурга. Это важно не только для стыковки, но и для защиты от потенциальных угроз. Военные США уже вовсю моделируют уничтожение спутниковых группировок, и живучесть таких гигантов, как Starship, становится вопросом национальной безопасности.

План миссии Flight 12

Запуск пройдет со второй площадки на базе Starbase в Техасе. Это свежий комплекс, заточенный под быструю заправку. Несмотря на всю крутизну V3, ловить ускоритель знаменитыми "палочками" Mechazilla в этот раз не будут. Риск слишком велик. Масштаб изменений настолько огромен, что команде важнее собрать данные о поведении новой аэродинамики, чем устроить шоу с возвращением на стартовый стол.

Корабль отправится по суборбитальной траектории и рухнет в Индийский океан через 65 минут. Внутри — 22 макета спутников Starlink V2. Два из них будут играть роль "наблюдателей": они заснимут, как плазма лижет теплозащитный экран при входе в атмосферу. Это позволит понять, справятся ли новые плитки с жаром, или корабль рискует повторить судьбу древних форм жизни, если бы те столкнулись с климатическим апокалипсисом без защиты.

"SpaceX действует прагматично. Отказ от ловли ускорителя в первом полете V3 — это не трусость, а холодный расчет инженера. Сначала нужно убедиться, что новая геометрия стабилизаторов не превратит ракету в неуправляемый снаряд", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о Starship V3

Почему в Super Heavy стало меньше стабилизаторов?

Это оптимизация веса и аэродинамики. Три крупных стабилизатора обеспечивают достаточный контроль при спуске, при этом их новое положение лучше защищает конструкцию от теплового воздействия двигателей верхней ступени.

Будут ли на борту настоящие спутники?

В этой миссии используются имитаторы спутников Starlink. Это необходимо для проверки механизмов развертывания без риска потерять дорогостоящее оборудование в случае нештатной ситуации.

Почему SpaceX не будет ловить ракету в этот раз?

Из-за масштабных изменений в конструкции V3. Компания хочет сначала протестировать управляемость системы в реальном полете, прежде чем рисковать дорогостоящей стартовой инфраструктурой при попытке "захвата".

В чем главное преимущество двигателей Raptor V3?

Они имеют упрощенную конструкцию с интегрированными контурами охлаждения и повышенную тягу. Это делает их более надежными для многократного использования и упрощает межполетное обслуживание.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Красота и стиль
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Мир. Новости мира
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Туризм
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Последние материалы
Городской баг: почему вы прожили в городе всю жизнь, но ни разу не видели птенца голубя
Главная ЛОР-ошибка прошлого века: за какую операцию советских детей награждали мороженым
Вулканы всегда пугали человечество — а теперь оказалось, что они могут быть полезными, и вот как
Талия теряет форму не от возраста: вот как убрать выпирающий живот без изматывающих тренировок
Забудьте про тюль с кружевом: 3 правила текстиля, которые сделают комнату светлее и просторнее
После 40 бег и штанга только калечат — а есть один снаряд, который качает всё тело и не убивает суставы
Вместо слепого жребия: старшеклассники создадут цифровые модели своего успеха
Энергетический щит планеты: почему мировая экономика зависит от поставок из России
Петергоф готовит нечто неожиданное — в этом году праздник фонтанов будет не таким, как раньше
Окно в Европу сместилось: куда массово устремились российские путешественники в этом году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.