Тайное становится невидимым: в МФТИ нашли замену дорогому стелс-напылению
Наука

Радар — это неугомонный прожектор, который шарит лучом по небу и морю. Стоит объекту отразить сигнал — и локатор рисует на мониторе жирную метку. Долгое время инженеры пытались скрыть технику под слоями поглотителей, но те часто работали избирательно. Группа ученых Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ вместе с китайскими коллегами предложила способ сделать объекты "невидимыми" для двух частот сразу.

Спутниковые ТВ антенны и радар Рэймарин.
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спутниковые ТВ антенны и радар Рэймарин.

Физика обмана: как работает ENZ-режим

Отыскать самолет удается из-за рассеяния энергии электромагнитной волны. Разбросали энергию — получили "засветку" на экране. Если волну "уговорить" пройти сквозь объект без возмущений, локатор ничего не увидит. Команда исследователей применила метод метаматериалов, работающих в режиме epsilon-near-zero (ENZ). В этом состоянии диэлектрическая проницаемость материала стремится к нулю, что позволяет управлять фазой волны практически без искажений.

"Это элегантное применение волновых процессов. Когда диэлектрическая проницаемость минимальна, фронт волны буквально обтекает препятствие, не "спотыкаясь" о него. Это напоминает прохождение света через прозрачную среду, где искажения сведены к минимуму", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Технологическая простота вместо золотого напыления

Вместо наночастиц или экзотических сплавов ученые взяли обычные гибкие печатные платы. Медные крестики на пленке создают нужную структуру решетки. Конструкция получилась дешевой и легко масштабируемой. Это критично, когда речь идет о защите сложной электроники от помех или создании новых стандартов связи.

Характеристика Традиционные методы Разработка МФТИ
Частотный диапазон Один диапазон Два независимых диапазона
Стоимость реализации Высокая (сложные сплавы) Низкая (печатные платы)

В безэховой камере образец показал эффективность на частотах 10,7 и 16,2 ГГц. Волновой фронт за объектом оставался плоским, а значит, отражение падало в разы.

"На практике это означает, что даже на сравнительно больших дистанциях объект перестает отражать радиосигналы так, как ожидает оператор радара. Это чистая манипуляция фазовым сдвигом, и она работает во всех направлениях", — подчеркнул ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Что дальше: адаптивная невидимость

Текущий успех — не предел. Следующая цель ученых — заставить "плащ-невидимку" менять свои свойства в реальном времени. В структуру планируют добавить жидкие кристаллы. Таким образом, геометрия взаимодействия с радиоволнами станет динамической. Объект сможет "подстраиваться" под частоты сканирования, оставаясь в тени.

"Интеграция материалов с фазовым переходом позволит перестраивать "невидимость" на лету. Это качественно иной уровень защиты, превращающий статичное покрытие в полноценную адаптивную систему", — отметил инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о невидимости объектов

Как покрытие влияет на аэродинамику самолета?

Покрытие выполняется на тонкой гибкой пленке, поэтому практически не меняет внешние обводы и вес конструкции.

Работает ли это против всех видов радаров?

Метод эффективен для частот, на которые настроена структура. Добавление жидких кристаллов позволит расширить этот диапазон до практически любого сценария.

Почему нельзя просто покрасить объект в черный цвет?

Черный цвет влияет на видимый свет, а не на радиоволны. Радары используют другие принципы, требующие именно метаматериалов.

Насколько этот метод надежен в полевых условиях?

Гибкие печатные платы — стандарт промышленной техники. Они устойчивы к перепадам температур и вибрациям, что делает их пригодными для авиации и флота.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер-энергетик Сергей Мартынов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
