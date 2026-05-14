Тайное становится невидимым: в МФТИ нашли замену дорогому стелс-напылению

Радар — это неугомонный прожектор, который шарит лучом по небу и морю. Стоит объекту отразить сигнал — и локатор рисует на мониторе жирную метку. Долгое время инженеры пытались скрыть технику под слоями поглотителей, но те часто работали избирательно. Группа ученых Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ вместе с китайскими коллегами предложила способ сделать объекты "невидимыми" для двух частот сразу.
Отыскать самолет удается из-за рассеяния энергии электромагнитной волны. Разбросали энергию — получили "засветку" на экране. Если волну "уговорить" пройти сквозь объект без возмущений, локатор ничего не увидит. Команда исследователей применила метод метаматериалов, работающих в режиме epsilon-near-zero (ENZ). В этом состоянии диэлектрическая проницаемость материала стремится к нулю, что позволяет управлять фазой волны практически без искажений.
"Это элегантное применение волновых процессов. Когда диэлектрическая проницаемость минимальна, фронт волны буквально обтекает препятствие, не "спотыкаясь" о него. Это напоминает прохождение света через прозрачную среду, где искажения сведены к минимуму", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Вместо наночастиц или экзотических сплавов ученые взяли обычные гибкие печатные платы. Медные крестики на пленке создают нужную структуру решетки. Конструкция получилась дешевой и легко масштабируемой. Это критично, когда речь идет о защите сложной электроники от помех или создании новых стандартов связи.
|Характеристика
|Традиционные методы
|Разработка МФТИ
|Частотный диапазон
|Один диапазон
|Два независимых диапазона
|Стоимость реализации
|Высокая (сложные сплавы)
|Низкая (печатные платы)
В безэховой камере образец показал эффективность на частотах 10,7 и 16,2 ГГц. Волновой фронт за объектом оставался плоским, а значит, отражение падало в разы.
"На практике это означает, что даже на сравнительно больших дистанциях объект перестает отражать радиосигналы так, как ожидает оператор радара. Это чистая манипуляция фазовым сдвигом, и она работает во всех направлениях", — подчеркнул ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Текущий успех — не предел. Следующая цель ученых — заставить "плащ-невидимку" менять свои свойства в реальном времени. В структуру планируют добавить жидкие кристаллы. Таким образом, геометрия взаимодействия с радиоволнами станет динамической. Объект сможет "подстраиваться" под частоты сканирования, оставаясь в тени.
"Интеграция материалов с фазовым переходом позволит перестраивать "невидимость" на лету. Это качественно иной уровень защиты, превращающий статичное покрытие в полноценную адаптивную систему", — отметил инженер-энергетик Сергей Мартынов.
Покрытие выполняется на тонкой гибкой пленке, поэтому практически не меняет внешние обводы и вес конструкции.
Метод эффективен для частот, на которые настроена структура. Добавление жидких кристаллов позволит расширить этот диапазон до практически любого сценария.
Черный цвет влияет на видимый свет, а не на радиоволны. Радары используют другие принципы, требующие именно метаматериалов.
Гибкие печатные платы — стандарт промышленной техники. Они устойчивы к перепадам температур и вибрациям, что делает их пригодными для авиации и флота.
