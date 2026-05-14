Пентагон признал то, что NASA скрывало 50 лет: на снимках Луны есть нечто, не поддающееся объяснению

Пентагон подложил свинью скептикам. Десятилетиями NASA кормило нас историями о царапинах на пленке Hasselblad и бликах от объектива. Но свежие отчеты американского военного ведомства меняют правила игры. Те самые объекты на Луне, которые раньше считались "мусором" в кадре, официально признаны физическими. Это не глюк матрицы и не дефект проявки. Это нечто осязаемое, что висело в пустоте рядом с астронавтами миссий "Аполлон-12" и "Аполлон-17".
Когда вы видите странное пятно, проще всего свалить это на грязь. Но ученые — люди дотошные. Анализ снимков "Аполлона-12" показал вертикальный объект с четким градиентом яркости. В физике света это маркер объема. Плотский, если хотите, объект, который отражает солнечные лучи под определенным углом. Царапина на пленке так себя не ведет. Она плоская. Здесь же мы имеем дело с трехмерной структурой, болтающейся в условиях жесткого вакуума.
"На Луне нет атмосферы, которая могла бы удерживать пыль в подвешенном состоянии. Любая частица падает на поверхность мгновенно. Если что-то висит в кадре или двигается по сложной траектории, у него должна быть либо масса и инерция, либо собственный двигатель", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Особую пикантность ситуации придает факт, что в условиях лунного дня разобрать что-либо крайне сложно. Яркость Солнца там запредельная. Чтобы объект попал на пленку того времени, он должен был либо светиться ярче ядерного реактора, либо находиться на крайне низкой орбите, буквально "тереться" о лунный модуль. Это делает версию о подготовке мирового сообщества к признанию аномалий более правдоподобной.
Ноябрь 1969 года. Алан Бин, пилот "Аполлона-12", сообщает Хьюстону о странных вспышках и частицах, которые отрываются от Луны и уходят в космос. Заметьте: не падают, а улетают вверх. Процесс длился час. Это не секундный глюк. Скептики пытались списать это на кристаллы конденсата или солнечный ветер, бьющий по майларовой обшивке. Проблема в том, что на других кораблях с такой же обшивкой ничего подобного не видели. Майлар тот же, физика та же, а "искры" только у Бина.
"В космосе любой фрагмент обшивки или кристалл льда движется по предсказуемой баллистической кривой. Если астронавт описывает маневрирующие частицы, это противоречит поведению пассивного мусора в безвоздушном пространстве", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Командир Чарльз Конрад подлил масла в огонь, описывая плавающие рядом обломки, которые отражали свет корабля. Современные эксперты пытаются "притянуть" сюда детали третьей ступени ракеты S-IVB. Но как объяснить короткое время наблюдения? Космический мусор не появляется из ниоткуда на пять минут, чтобы потом бесследно исчезнуть в бездне. Он следует за вами как привязанный из-за законов небесной механики.
Декабрь 1972 года, финал программы "Аполлон". На снимках — три светящиеся точки, выстроенные в идеальный треугольник. Пентагон теперь признает: это не оптическая иллюзия, а физический объект. В отличие от астероидов, пролетающих мимо, эти структуры демонстрируют упорядоченность. Геометрия в природе встречается, но треугольник из трех источников света в черной пустоте — это уже почерк технологий.
|Старая версия (NASA 1970-е)
|Новая версия
|Дефекты пленки и эмульсии
|Физические трехмерные объекты
|Блики и световые эффекты
|Градиент яркости подтверждает объем
|Кристаллы льда
|Аномальное движение против солнечного ветра
Даже если мы допустим, что это фрагменты переходника лунного корабля, остается вопрос интенсивности света. На Луне всё, что не освещено Солнцем напрямую, пропадает в абсолютной тени. Эти "физические объекты" вели себя иначе. Они сохраняли видимость там, где обычный металл должен был исчезнуть. Возможно, ответ кроется в структуре самих материалов, которыми пользовались те, кто наблюдал за миссией с орбиты.
"На Луне специфическая электродинамическая среда. Пыль имеет статический заряд, но она не может образовывать геометрически правильные светящиеся формации. Здесь явно замешаны сторонние физические тела", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
В эпоху "космической гонки" любое упоминание неуправляемых факторов подрывало репутацию миссии. Официально все должно было быть под контролем, а любые помехи списывались на технический брак.
Для 1960-70-х годов технологии СССР и США были на пике, но ни одна страна не обладала аппаратами, способными на такие маневры вокруг Луны без фиксации наземными службами слежения.
С помощью современного цифрового анализа старых негативов. Ученые выявили тени и искажения света, которые характерны только для твердых тел, а не для царапин на эмульсии.
Термин "Неопознанный летающий объект" здесь подходит идеально. Они физические, они летают (или парят), и никто до сих пор официально не знает, что это такое.
Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.