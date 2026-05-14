Пентагон признал то, что NASA скрывало 50 лет: на снимках Луны есть нечто, не поддающееся объяснению

Пентагон подложил свинью скептикам. Десятилетиями NASA кормило нас историями о царапинах на пленке Hasselblad и бликах от объектива. Но свежие отчеты американского военного ведомства меняют правила игры. Те самые объекты на Луне, которые раньше считались "мусором" в кадре, официально признаны физическими. Это не глюк матрицы и не дефект проявки. Это нечто осязаемое, что висело в пустоте рядом с астронавтами миссий "Аполлон-12" и "Аполлон-17".

Неопознанный объект на Луне

Законы физики против пыли на линзе

Когда вы видите странное пятно, проще всего свалить это на грязь. Но ученые — люди дотошные. Анализ снимков "Аполлона-12" показал вертикальный объект с четким градиентом яркости. В физике света это маркер объема. Плотский, если хотите, объект, который отражает солнечные лучи под определенным углом. Царапина на пленке так себя не ведет. Она плоская. Здесь же мы имеем дело с трехмерной структурой, болтающейся в условиях жесткого вакуума.

"На Луне нет атмосферы, которая могла бы удерживать пыль в подвешенном состоянии. Любая частица падает на поверхность мгновенно. Если что-то висит в кадре или двигается по сложной траектории, у него должна быть либо масса и инерция, либо собственный двигатель", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Особую пикантность ситуации придает факт, что в условиях лунного дня разобрать что-либо крайне сложно. Яркость Солнца там запредельная. Чтобы объект попал на пленку того времени, он должен был либо светиться ярче ядерного реактора, либо находиться на крайне низкой орбите, буквально "тереться" о лунный модуль. Это делает версию о подготовке мирового сообщества к признанию аномалий более правдоподобной.

Радиообмен: искры в пустоте

Ноябрь 1969 года. Алан Бин, пилот "Аполлона-12", сообщает Хьюстону о странных вспышках и частицах, которые отрываются от Луны и уходят в космос. Заметьте: не падают, а улетают вверх. Процесс длился час. Это не секундный глюк. Скептики пытались списать это на кристаллы конденсата или солнечный ветер, бьющий по майларовой обшивке. Проблема в том, что на других кораблях с такой же обшивкой ничего подобного не видели. Майлар тот же, физика та же, а "искры" только у Бина.

"В космосе любой фрагмент обшивки или кристалл льда движется по предсказуемой баллистической кривой. Если астронавт описывает маневрирующие частицы, это противоречит поведению пассивного мусора в безвоздушном пространстве", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Командир Чарльз Конрад подлил масла в огонь, описывая плавающие рядом обломки, которые отражали свет корабля. Современные эксперты пытаются "притянуть" сюда детали третьей ступени ракеты S-IVB. Но как объяснить короткое время наблюдения? Космический мусор не появляется из ниоткуда на пять минут, чтобы потом бесследно исчезнуть в бездне. Он следует за вами как привязанный из-за законов небесной механики.

Треугольники и градиенты яркости

Декабрь 1972 года, финал программы "Аполлон". На снимках — три светящиеся точки, выстроенные в идеальный треугольник. Пентагон теперь признает: это не оптическая иллюзия, а физический объект. В отличие от астероидов, пролетающих мимо, эти структуры демонстрируют упорядоченность. Геометрия в природе встречается, но треугольник из трех источников света в черной пустоте — это уже почерк технологий.

Старая версия (NASA 1970-е) Новая версия Дефекты пленки и эмульсии Физические трехмерные объекты Блики и световые эффекты Градиент яркости подтверждает объем Кристаллы льда Аномальное движение против солнечного ветра

Даже если мы допустим, что это фрагменты переходника лунного корабля, остается вопрос интенсивности света. На Луне всё, что не освещено Солнцем напрямую, пропадает в абсолютной тени. Эти "физические объекты" вели себя иначе. Они сохраняли видимость там, где обычный металл должен был исчезнуть. Возможно, ответ кроется в структуре самих материалов, которыми пользовались те, кто наблюдал за миссией с орбиты.

"На Луне специфическая электродинамическая среда. Пыль имеет статический заряд, но она не может образовывать геометрически правильные светящиеся формации. Здесь явно замешаны сторонние физические тела", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о лунных аномалиях

Почему NASA скрывало это раньше?

В эпоху "космической гонки" любое упоминание неуправляемых факторов подрывало репутацию миссии. Официально все должно было быть под контролем, а любые помехи списывались на технический брак.

Может ли это быть работа китайских или советских аппаратов?

Для 1960-70-х годов технологии СССР и США были на пике, но ни одна страна не обладала аппаратами, способными на такие маневры вокруг Луны без фиксации наземными службами слежения.

Как Пентагон подтвердил физичность объектов?

С помощью современного цифрового анализа старых негативов. Ученые выявили тени и искажения света, которые характерны только для твердых тел, а не для царапин на эмульсии.

Действительно ли это НЛО?

Термин "Неопознанный летающий объект" здесь подходит идеально. Они физические, они летают (или парят), и никто до сих пор официально не знает, что это такое.

