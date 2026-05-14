Паника не поможет: простой алгоритм действий при взломе аккаунта на Госуслугах

В случае взлома аккаунта на "Госуслугах" необходимо оперативно зафиксировать признаки несанкционированного доступа, обратиться в службу поддержки и полицию, а также минимизировать риски для связанных сервисов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Фото: https://t.me/mediamvd
Дворянский объяснил, что при взломе аккаунта на "Госуслугах" нельзя терять время на панику или переписку с подозрительными собеседниками. Важно сразу перейти к практическим действиям: зафиксировать признаки взлома, ограничить возможный ущерб и начать процедуру восстановления доступа.

"Нужно максимально быстро обратиться в поддержку. Сделать как можно больше скриншотов и собрать подтверждения подозрительных действий. Также следует сразу обратиться в полицию, параллельно перевыпустить банковскую карту и поменять пароли от других информационных систем. Тут надо действовать с холодной головой", — отметил он.

Обращение в полицию, как указал специалист, нужно не только для поиска злоумышленников. Оно помогает зафиксировать факт взлома и подтвердить, что возможные заявления, услуги или другие действия на портале после этого могли совершаться уже не владельцем аккаунта.

"В полицию нужно обращаться, потому что речь идет о противоправных действиях. Это нужно и для того, чтобы мошенников начали искать, и для того, чтобы у человека было доказательство: если от его имени на "Госуслугах" что-то будет сделано, это был уже не он. Сами "Госуслуги" защищены очень хорошо, но люди часто допускают ошибки — сообщают коды, передают доступы и тем самым теряют аккаунты", — подчеркнул эксперт.

Дворянский добавил, что в подобных ситуациях особенно опасны паника и поспешные решения. По его словам, мошенники могут использовать стрессовое состояние человека, поэтому после взлома важно не вступать в сомнительные переговоры, не передавать новые коды и спокойно выполнять базовые шаги по восстановлению контроля над аккаунтом и защите персональных данных.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
