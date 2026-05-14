Наука

Обмеление Новосибирского водохранилища в районе Бердска привело к обнаружению уникального артефакта конца XIX века. Исследователи и любители истории нашли на обнажившемся дне фрагмент асфальтовой плиты, который проливает свет на промышленное развитие региона в имперский период. Судя по сохранившемуся заводскому клейму, блок был изготовлен "Обществом Сызранско-Печерской асфальтовой и горной промышленности" и доставлен в Сибирь из Поволжья.

Фото: commons.wikimedia.org by Beterov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Обское море

Историк Игорь Степанов, входящий в состав Русского географического общества, предположил, что появление настолько прогрессивного для своего времени материала в селе Бердском могло быть связано с деятельностью мецената Владимира Горохова. Купец был известен внедрением передовых инженерных решений на своих предприятиях. Подобные археологические находки крайне важны для понимания того, как западные технологии интегрировались в экономику отдаленных губерний, сообщает atas.info.

Специалисты отмечают, что Сызрань исторически считалась колыбелью отечественного дорожного строительства, снабжая всю страну качественным сырьем. Хотя период весеннего маловодья регулярно открывает руины затопленного Старого Бердска, асфальтовые блоки раньше археологам здесь не встречались.

"Асфальтовые блоки, производимые в Поволжье, использовались на всей территории России — и вполне могли оказаться в селе Бердском". — отмечает Игорь Степанов.

"Подобные фрагменты инфраструктуры позволяют нам увидеть реальный технический уровень повседневности прошлого, который часто ускользает из классических учебников истории", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк науки Белов Сергей.

Ответы на популярные вопросы о находке в Бердске

Почему артефакты находят именно сейчас?

Это связано с сезонным понижением уровня воды в Новосибирском водохранилище, которое традиционно происходит весной перед паводком.

Где изготовили найденную асфальтовую плиту?

Согласно заводскому клейму, блок был произведен на заводах Сызранско-Печерского общества в Поволжье в конце 1800-х годов.

Кто мог привезти асфальт в старый Бердск?

Вероятным инициатором покупки называют промышленника Владимира Горохова, активно применявшего инновации в своем производстве.

Куда делся старый город?

Исторический центр Бердска был полностью затоплен в середине XX века при заполнении водохранилища для нужд Новосибирской ГЭС.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
