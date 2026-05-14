Эксперты предупреждают: новый смартфон может шпионить даже после покупки в магазине

Приобретение подержанных смартфонов требует особой осторожности в вопросах кибербезопасности. Как пояснил программист и эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов, перед использованием устройства "с рук" критически важно выполнить полный сброс до заводских настроек.

Nokia N8
Фото: commons.wikimedia.org by John Karakatsanis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Nokia N8

Такая процедура позволяет исключить наличие скрытого вредоносного ПО, которое могло быть установлено предыдущим владельцем или попасть в систему случайно.

Специалист в интервью сетевому изданию NewsInfo.Ru уточнил, что даже абсолютно новые бюджетные аппараты иногда вызывают подозрение у защитных систем. Это часто связано с тем, что антивирусы идентифицируют предустановленные заводские утилиты как потенциально опасные объекты или "трояны".

Подобное ПО в недорогих моделях нередко ориентировано на сбор данных о предпочтениях владельца для формирования рекламного профиля.

Риск заражения актуален и на фоне глобальных угроз: ранее фиксировался всплеск активности вируса-трояна Mamont в российском сегменте. Кроме программ-шпионов, пользователей могут подстерегать и аппаратные неисправности, такие как проблемы с зарядкой телефона из-за износа разъемов или контроллеров.

Ситнов подчеркнул, что глубокое форматирование памяти при сбросе настроек полностью очищает ядро операционной системы от любых вшитых дополнений.

"Помимо заводского ПО, серьезную угрозу несут бесплатные оптимизаторы и "чистильщики" памяти, которые пользователи скачивают добровольно. Часто такие приложения являются лишь легальной оболочкой для сбора конфиденциальной информации и передачи её третьим лицам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Особое внимание стоит уделить безопасности пожилых людей, которые чаще становятся жертвами мошеннического софта.

Эксперт рекомендует самостоятельно устанавливать на их гаджеты только проверенные сервисы, после чего блокировать возможность загрузки сторонних программ паролем. Это обеспечит надежный барьер против случайного скачивания вирусных утилит, маскирующихся под полезные инструменты.

Ответы на популярные вопросы о безопасности смартфонов

Поможет ли обычное удаление приложений очистить телефон от вирусов?

Нет, обычного удаления недостаточно, так как вредоносный код может оставаться в системных папках или реестре. Только полный сброс до заводских настроек с форматированием памяти гарантирует удаление всех скрытых угроз.

Почему антивирус ругается на новый телефон из магазина?

В бюджетные смартфоны часто встроены маркетинговые инструменты для сбора аналитики и показа рекламы. Защитное ПО воспринимает такие алгоритмы как нежелательные или вредоносные из-за их скрытой активности.

Безопасно ли использовать приложения для ускорения работы системы?

Большинство бесплатных "ускорителей" не несут реальной пользы и созданы для сбора данных о пользователе или показа избыточной рекламы. Профессионалы советуют использовать только штатные средства очистки ОС.

Как защитить данные на смартфоне ребенка или пенсионера?

Наиболее эффективный метод — установка родительского контроля или запрета на инсталляцию приложений из неизвестных источников. Все критические действия с системой должны быть защищены паролем администратора.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
