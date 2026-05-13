Синоптики гадают на кофейной гуще? Назван срок, когда прогнозам ещё можно верить

Точность современных прогнозов погоды сохраняет высокий уровень лишь на короткий срок, считает старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему планировать дела на основе метеоданных стоит не более чем на несколько дней вперед.

Даже при использовании мощных суперкомпьютеров, которые обрабатывают сложнейшие метеорологические программы, природа диктует свои правила. Главная сложность заключается в динамике атмосферных процессов — воздух в Северном полушарии полностью обновляется всего за одну неделю. Из-за этого хаотичного движения долгосрочное планирование становится практически невозможным.

"Прогноз погоды больше чем на три-четыре дня смотреть вообще не стоит", — отметил Сергей Мухаметов.

При этом на коротких отрезках наука достигла впечатляющих результатов. Если вам нужно знать погоду на ближайшие трое суток, верить цифрам можно смело — их точность сегодня максимально высока.

"Оправдываемость прогнозов, скажем, трехсуточных, то есть на 72 часа, выше 95-96 процентов", — подчеркнул эксперт.

При этом предсказания на целый век давать проще всего.

"Для ученого самый безопасный прогноз — это на сто лет, потому что никто тебя потом за свой прогноз не спросит", — добавил Сергей Мухаметов.

