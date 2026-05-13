Тихий убийца в воздухе: металл бизнес-класса захватил Тихий океан — куда страшнее микропластика

Цинк всегда считался "хорошим парнем": его кладут в витамины, им покрывают ведра, чтобы не ржавели, и добавляют в солнцезащитные кремы. Океанологи десятилетиями воспринимали его как безобидное лакомство для планктона. Но свежие пробы из южной части Тихого океана превратили эту идиллию в промышленный триллер.

Загрязнение океана пластиком

Промышленный след в "пустыне" океана

Субтропический круговорот южной части Тихого океана — это буквально край света. Глушь. Здесь нет заводов, только бесконечная вода. Ученые были уверены: химия этого места девственно чиста и отражает только капризы природы. Доктор Тал Бен Альтабет из ETH Zurich решил это проверить и возглавил экспедицию, которая прошла 7000 миль от Чили до Новой Каледонии.

"Результаты обескураживают. Почти каждый атом цинка в верхних слоях воды имеет 'прописку' на угольных электростанциях и плавильных заводах, расположенных за тысячи километров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше мы знали, что глобально путешествуют свинец и ртуть. Цинк считался "домоседом". Оказалось, он просто лучше маскировался. Пока планктон радостно поглощал металл для фотосинтеза, океан превращался в гигантскую свалку атмосферных осадков. Промышленная пыль из Шанхая или Сантьяго теперь падает на волны у берегов Таити так же обыденно, как дождь.

Как металл летает бизнес-классом

Цинк попадает в небо, когда мы сжигаем уголь, нефть или плавим цветные металлы. Он конденсируется в крошечные частицы — атмосферные аэрозоли. Эти "зайцы" седлают ветровые течения и пересекают континенты. Для них не существует границ. Газует завод в Азии — "чихает" экосистема в Полинезии. Система переноса работает как часы.

Источник цинка Механизм попадания в океан Сжигание угля и нефти Атмосферный перенос аэрозолей на 10 000+ км Плавка металлов Выпадение сухих частиц из воздуха на поверхность воды Природное выветривание Речной сток и донные отложения (минимальный вклад)

Проблема в том, что частицы не просто плавают. Они тонут. Команда Альтабета анализировала не только растворенный металл, но и взвесь — те самые "микро-кирпичи", из которых строится океанический осадок. Именно в них сохранилась история грехопадения человеческой индустрии.

Изотопный детектив: Zn-64 против Zn-66

Как отличить природный цинк от заводского? По весу. У каждого элемента есть изотопы — версии атомов с разным количеством нейтронов. Природа любит "потяжелее": в морском цинке доминирует вариант Zn-66. Заводы выдают продукт "полегче" — с избытком Zn-64. Это как подпись на чеке, которую невозможно подделать.

"Мы видим резкое доминирование 'легких' изотопов. Природа так не делает. Такое случается, когда антропогенный фактор подавляет естественные биогеохимические циклы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Чтобы окончательно припереть индустрию к стенке, ученые сопоставили цинк со свинцом. Оказалось, что их изотопные сигнатуры совпадают — оба ведут прямиком к австралийским рудам и мировым энергетическим узлам. Океан больше не справляется с нагрузкой, превращаясь из поглотителя в хранилище отходов.

"Даже в самых удаленных точках планеты мы находим следы деятельности человека. Это значит, что 'чистых' зон больше не существует — есть только те, которые мы еще не успели измерить", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о загрязнении океана

Опасен ли этот цинк для человека?

Напрямую — нет, вы не отравитесь, искупавшись в океане. Проблема в накоплении металла в пищевой цепочке, что может изменить состав планктона и повлиять на рыболовство.

Можно ли очистить океан от этих аэрозолей?

Нет, это невозможно. Единственный путь — фильтрация выбросов на самих заводах и переход на чистую энергетику, чтобы тяжелые металлы в принципе не попадали в атмосферу.

Почему об этом заговорили только сейчас?

Раньше оборудование не позволяло ловить столь тонкие различия в весах атомов. Только современные масс-спектрометры смогли распознать "промышленный акцент" в химическом составе воды.

