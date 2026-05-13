Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди
Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
Двойная игра Лупиты Нионго: актриса воплотит двух сестёр в Одиссее Нолана
Цена сидячей работы: почему прогулки не обнуляют дневной застой
Аэрогриль: гаджет для ЗОЖ или скрытая угроза?
Против лома нет приёма: как Надежда Бабкина научилась блокировать телефонных мошенников
Вес уходит, а лицо страдает: похудение может оставить неприятный след на коже
Украинские чиновники страшнее пуль: что в кабинетах пугает народ больше внешних угроз

Погода в России становится опаснее: климат готовит удар, к которому готовы не все

Наука

Климатическая контрастность в России будет расти, а опасных метеорологических явлений станет больше, отметил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов. О влиянии климатических изменений на Россию он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Поднимающаяся земля в Южной Африке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Поднимающаяся земля в Южной Африке

Мухаметов пояснил, что климатическая система реагирует на мощное воздействие глобального потепления усилением колебаний. По его словам, это приводит к росту числа крайних явлений — от наводнений до засух.

"Сейчас на повестке дня глобальное протепление, достаточно сильное воздействие на климатическую систему. Под такой мощной нагрузкой она начинает колебаться, и повышается так называемая контрастность климата, то есть будут чаще наводнения и засухи", — пояснил Мухаметов.

Специалист добавил, что изменения уже отражаются на северных территориях России. Таяние многолетней мерзлоты, сокращение льда в Арктике и усиление волнового воздействия ведут к размыву берегов.

По словам Мухаметова, стране нужно готовиться к тому, что природные крайности будут проявляться чаще в тех регионах, где они уже наблюдались раньше.

"Общий такой прогноз, что контрастность климата растет, и опасных метеорологических явлений на территории нашей страны, к сожалению, станет больше. И нужно быть к этому готовыми", — подчеркнул он.

Полная запись разговора с Сергеем Мухаметовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Туризм
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Секрет из морозилки: как обычный лед помогает бороться с налетом в туалете
Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди
Китай не дрогнул перед США: Трамп ещё говорил, а в Москве уже потирали руки
Смерть мотора из-за пыли: 2 критические ошибки при замене свечей, которые погубят ваш двигатель
Погода в России становится опаснее: климат готовит удар, к которому готовы не все
Задача со звёздочкой: как превратить банку консервированных персиков в воздушное лакомство
Больше не тайна: самая закрытая страна мира открывает границы и строит аэропорт
Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата
Зеленский ждет решения своей судьбы: Киев молит Трампа обсудить с Си Украину в Пекине
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.