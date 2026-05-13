Погода в России становится опаснее: климат готовит удар, к которому готовы не все

Климатическая контрастность в России будет расти, а опасных метеорологических явлений станет больше, отметил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов. О влиянии климатических изменений на Россию он рассказал в эфире Pravda.Ru.
Мухаметов пояснил, что климатическая система реагирует на мощное воздействие глобального потепления усилением колебаний. По его словам, это приводит к росту числа крайних явлений — от наводнений до засух.
"Сейчас на повестке дня глобальное протепление, достаточно сильное воздействие на климатическую систему. Под такой мощной нагрузкой она начинает колебаться, и повышается так называемая контрастность климата, то есть будут чаще наводнения и засухи", — пояснил Мухаметов.
Специалист добавил, что изменения уже отражаются на северных территориях России. Таяние многолетней мерзлоты, сокращение льда в Арктике и усиление волнового воздействия ведут к размыву берегов.
По словам Мухаметова, стране нужно готовиться к тому, что природные крайности будут проявляться чаще в тех регионах, где они уже наблюдались раньше.
"Общий такой прогноз, что контрастность климата растет, и опасных метеорологических явлений на территории нашей страны, к сожалению, станет больше. И нужно быть к этому готовыми", — подчеркнул он.
Полная запись разговора с Сергеем Мухаметовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.
