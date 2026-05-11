Ледниковый период в мае: ХМАО и Ямал столкнулись с рекордным погодным ЧП

Забудьте про майские шашлыки и нежное солнце. В ХМАО и на Ямале природа решила, что календарь — это всего лишь бумажка, и включила режим "Ледниковый период 2.0". Регионы накрыло таким слоем снега, что девяностолетние рекорды осадков рассыпались в пыль. Пока вы читали новости о глобальном потеплении, северян в буквальном смысле сбивает с ног шквалистый ветер, а города превращаются в застывшие декорации постапокалипсиса.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Машины в снегу

Майский апокалипсис: рекорды и ЧС

В Пыть-Яхе официально ввели режим ЧС. Это не учебная тревога. Ветер скоростью 25-30 метров в секунду — это не просто сквозняк, это мощь, способная сдирать кровлю с многоквартирных домов, как обертку с конфеты. Пока прокуратура проверяет качество крепежа сорванных крыш, жители прячутся по домам. В Ноябрьске сугробы вымахали до 60 сантиметров. Представьте: май на дворе, а вам нужна лопата, чтобы просто выйти из подъезда.

"Такие аномалии — это жесткий экзамен для городской инфраструктуры. Когда снежная масса давит на кровлю, а ветер создает колоссальную парусность, любые огрехи в строительстве вылезают боком", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Школы экстренно ушли на дистант. Это разумно: отправлять ребенка на улицу, где видимость упала до нуля, а порывы ветра могут опрокинуть взрослого человека — затея сомнительная. Коммунальщики работают на износ, пытаясь расчистить хотя бы пути к больницам, но метель моментально сводит все усилия к нулю.

Трассы-призраки и закрытое небо

Логистика в ХМАО и ЯНАО встала колом. Дороги между Сургутом, Нижневартовском и Когалымом перекрыты. Полиция и дорожные службы просто не выпускают машины на трассы: в условиях "белого шума" любое движение превращается в игру в рулетку со смертью. В районе Муравленко образовались заторы — машины пропускают пачками, под конвоем спецтехники.

Локация Статус инфраструктуры Аэропорт Ноябрьска Закрыт, расчистка ВПП Трасса Надым — Пангоды Движение полностью запрещено Ханты-Мансийск (авиа) Массовые задержки рейсов

"В такую погоду обледенение проводов и налипание мокрого снега — главный враг. Системы могут уходить в защиту из-за коротких замыканий, вызванных пляской проводов на ветру", — объяснил Сергей Мартынов, инженер-энергетик.

Энергосистема под ударом стихии

Когда май превращается в февраль, нагрузка на электросети взлетает. Люди включают обогреватели, а ветер испытывает на прочность ЛЭП. В Пыть-Яхе и других городах экстренные службы перешли на усиленный режим. Пока железная дорога держится и поезда идут по графику, но авиация и автотранспорт капитулировали перед мощью арктического циклона.

"Диспетчеры сейчас в режиме реального времени балансируют мощность. Главное — не допустить каскадных отключений, если порывы ветра повредят магистральные линии", — отметил специалист по балансу мощности Максим Лебедев.

Прогноз на ближайшие сутки неутешителен: на Ямале ветер не утихнет, порывы свыше 30 м/с продолжат терзать регион. В ХМАО ситуация чуть лучше — здесь обещают ослабление ветра до 11 м/с, но расслабляться рано. Гололед и мокрый снег превратят дороги в катки, что только добавит работы жестянщикам и травматологам.

Ответы на популярные вопросы о непогоде

Когда откроют трассы на Ямале?

Движение возобновят только после официального сообщения МЧС о снижении скорости ветра и полной очистки полотна от снежных заносов. Ориентировочно — не раньше утра 12 мая.

Работают ли детские сады в Ноябрьске?

Да, детские сады продолжают прием детей в обычном режиме, несмотря на переход школ на дистанционное обучение.

Что делать, если сорвало крышу или обшивку дома?

Необходимо немедленно сообщить в единую диспетчерскую службу по телефону 112 и в свою управляющую компанию. В Пыть-Яхе для пострадавших организованы пункты временного размещения.

