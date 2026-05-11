Эффект домино в океане: как подгорающее дно ледников меняет климат планеты

Представьте, что Антарктида — это гигантский пломбир, который кто-то неосмотрительно оставил не просто на солнце, а на раскаленной сковородке. Только вместо сковородки здесь — теплые глубинные течения, а вместо тарелки — Южный океан. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, доказывает: ледяной щит планеты "подгорает" снизу гораздо бодрее, чем мы рисовали в своих самых мрачных прогнозах.

Ледяной обрыв

Дырявый лед: как работают подледные каналы

Ученые обнаружили в шельфовых ледниках систему "вентиляции", которая работает в режиме обогрева. Глубокие каналы под толщей льда засасывают теплую океанскую воду и удерживают её, превращая основание ледника в рыхлую кашу. Это не просто таяние — это демонтаж несущих конструкций. Когда лед подмывается снизу, огромные массивы теряют опору и сползают в океан.

"Если мы плеснем горячей воды под снежок, он растает мгновенно именно снизу. Здесь та же физика: теплая вода образует каналы и буквально выедает лед изнутри", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

Процесс напоминает эффект домино. Талая пресная вода легче соленой, она меняет плотность и соленость океана. Это ломает глобальную циркуляцию потоков, которая отвечает за климат во всем мире. Если вы думали, что Антарктида далеко, вспомните: океан — единый организм, и его "сердце" начинает барахлить.

Миф о стабильности Восточной Антарктиды

Раньше считалось, что Восточная Антарктида — это неприступная крепость, ледяной монолит, которому всё нипочем. Но свежие данные показывают: крепость дала трещину. Уязвимость этого региона оказалась неожиданно высокой. Даже небольшое изменение температуры воды запускает механизмы, которые раньше дремали тысячи лет.

Параметр Текущий статус / Прогноз Скорость таяния Превышает климатические модели на 15-20% Судьба айсберга А23а Потерял 99% площади за 3 месяца Главная причина Подледные теплые каналы и геотермальное тепло

Парадокс в том, что человек тут почти ни при чем. Исследователи подчеркивают: антропогенный фактор в этих процессах исчезающе мал. Мы можем заклеить все трубы заводов, но не сможем остановить геотермальное тепло или изменение океанических течений. Природа играет в свою игру, где мы — лишь зрители в первом ряду.

"Говорить о том, что человек может кардинально повлиять на такие глобальные процессы, не приходится. На таяние влияет даже внутренняя энергия Земли", — подчеркнула в интервью Pravda. Ru Ирина Тельнова.

Прогноз: пять метров воды над головой?

Если выбросы углерода останутся высокими, а ледяные каналы продолжат свою "работу", к 2150 году уровень Мирового океана может подняться на пять метров. Это не катастрофа из Голливуда, а сухая физика. Весь лед, что сейчас находится на суше, хочет стать частью океана. И он туда стремится со скоростью гоночного болида.

"Прогнозы — дело неблагодарное. Каждая страна ведет свои исследования, но общая динамика вызывает опасения у всего научного сообщества", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Пример айсберга А23а — крупнейшего в мире — наглядно показывает, как быстро все происходит. Гигант размером в две Москвы буквально испарился, превратившись в 50-километровый огрызок всего за квартал. Если такие глыбы разрушаются на глазах, то что уж говорить о стабильности всего ледяного щита побережья.

Ответы на популярные вопросы о таянии льдов

Правда ли, что прибрежные города скоро затопит?

В среднесрочной перспективе (ближайшие 10-20 лет) глобального затопления мегаполисов не ожидается. Однако уровень воды будет расти на несколько миллиметров в год, что уже требует пересмотра дренажных систем и защиты портов.

Может ли человек остановить таяние Антарктиды?

На текущем этапе развития технологий — нет. Основные причины таяния связаны с естественными природными циклами, такими как океаническая циркуляция и геотермальная активность под ледяным щитом.

Почему таяние снизу опаснее, чем сверху?

Когда тает верхушка, толщина льда просто уменьшается. Когда тает основание (шельф), ледник теряет сцепление с грунтом и "съезжает" в воду целиком, что дает мгновенный и массивный приток воды в океан.

