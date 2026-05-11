Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ледниковый период в мае: ХМАО и Ямал столкнулись с рекордным погодным ЧП
Ценовой удар по Европе: как американские пошлины обескровливают автогигантов
Инфодемия быстрее вируса: как Таиланд борется с фейками о новой смертельной болезни
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Метаморфозы благосостояния: как дефицит рабочих рук изменил статистику Башкирии
Почки лопаются от давления как шарики: новый препарат обещает разорвать смертельный круг
Lada Vesta взлетела в цене, а в регионах нашли японца дешевле на целую зарплату — и он не развалится
Сокровища внутри скорлупы: в Китае нашли яйца динозавров, заполненные сверкающими кристаллами
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека

Эффект домино в океане: как подгорающее дно ледников меняет климат планеты

Наука

Представьте, что Антарктида — это гигантский пломбир, который кто-то неосмотрительно оставил не просто на солнце, а на раскаленной сковородке. Только вместо сковородки здесь — теплые глубинные течения, а вместо тарелки — Южный океан. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, доказывает: ледяной щит планеты "подгорает" снизу гораздо бодрее, чем мы рисовали в своих самых мрачных прогнозах.

Ледяной обрыв
Фото: Pravda.ru by вава, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ледяной обрыв

Дырявый лед: как работают подледные каналы

Ученые обнаружили в шельфовых ледниках систему "вентиляции", которая работает в режиме обогрева. Глубокие каналы под толщей льда засасывают теплую океанскую воду и удерживают её, превращая основание ледника в рыхлую кашу. Это не просто таяние — это демонтаж несущих конструкций. Когда лед подмывается снизу, огромные массивы теряют опору и сползают в океан.

"Если мы плеснем горячей воды под снежок, он растает мгновенно именно снизу. Здесь та же физика: теплая вода образует каналы и буквально выедает лед изнутри", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

Процесс напоминает эффект домино. Талая пресная вода легче соленой, она меняет плотность и соленость океана. Это ломает глобальную циркуляцию потоков, которая отвечает за климат во всем мире. Если вы думали, что Антарктида далеко, вспомните: океан — единый организм, и его "сердце" начинает барахлить.

Миф о стабильности Восточной Антарктиды

Раньше считалось, что Восточная Антарктида — это неприступная крепость, ледяной монолит, которому всё нипочем. Но свежие данные показывают: крепость дала трещину. Уязвимость этого региона оказалась неожиданно высокой. Даже небольшое изменение температуры воды запускает механизмы, которые раньше дремали тысячи лет.

Параметр Текущий статус / Прогноз
Скорость таяния Превышает климатические модели на 15-20%
Судьба айсберга А23а Потерял 99% площади за 3 месяца
Главная причина Подледные теплые каналы и геотермальное тепло

Парадокс в том, что человек тут почти ни при чем. Исследователи подчеркивают: антропогенный фактор в этих процессах исчезающе мал. Мы можем заклеить все трубы заводов, но не сможем остановить геотермальное тепло или изменение океанических течений. Природа играет в свою игру, где мы — лишь зрители в первом ряду.

"Говорить о том, что человек может кардинально повлиять на такие глобальные процессы, не приходится. На таяние влияет даже внутренняя энергия Земли", — подчеркнула в интервью Pravda. Ru Ирина Тельнова.

Прогноз: пять метров воды над головой?

Если выбросы углерода останутся высокими, а ледяные каналы продолжат свою "работу", к 2150 году уровень Мирового океана может подняться на пять метров. Это не катастрофа из Голливуда, а сухая физика. Весь лед, что сейчас находится на суше, хочет стать частью океана. И он туда стремится со скоростью гоночного болида.

"Прогнозы — дело неблагодарное. Каждая страна ведет свои исследования, но общая динамика вызывает опасения у всего научного сообщества", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Пример айсберга А23а — крупнейшего в мире — наглядно показывает, как быстро все происходит. Гигант размером в две Москвы буквально испарился, превратившись в 50-километровый огрызок всего за квартал. Если такие глыбы разрушаются на глазах, то что уж говорить о стабильности всего ледяного щита побережья.

Ответы на популярные вопросы о таянии льдов

Правда ли, что прибрежные города скоро затопит?

В среднесрочной перспективе (ближайшие 10-20 лет) глобального затопления мегаполисов не ожидается. Однако уровень воды будет расти на несколько миллиметров в год, что уже требует пересмотра дренажных систем и защиты портов.

Может ли человек остановить таяние Антарктиды?

На текущем этапе развития технологий — нет. Основные причины таяния связаны с естественными природными циклами, такими как океаническая циркуляция и геотермальная активность под ледяным щитом.

Почему таяние снизу опаснее, чем сверху?

Когда тает верхушка, толщина льда просто уменьшается. Когда тает основание (шельф), ледник теряет сцепление с грунтом и "съезжает" в воду целиком, что дает мгновенный и массивный приток воды в океан.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Красота и стиль
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Новости спорта
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Последние материалы
Магия трех ложек: как превратить обычную сметану в гору сливочных ирисок
Секретный каркас: какие упражнения помогут сохранить упругие контуры груди
Ледниковый период в мае: ХМАО и Ямал столкнулись с рекордным погодным ЧП
Океан больше не справляется: почему 2025 год стал самым опасным в истории наблюдений за климатом
Забудьте о филлерах: 3 хитрости в макияже, которые делают губы объемными и сочными за 5 минут
Иллюзия перезагрузки: почему цифровой детокс оказался бесполезным плацебо для пользователей
Ценовой удар по Европе: как американские пошлины обескровливают автогигантов
Гречка по-новому: секретный ингредиент, который сделает кашу самой вкусной в вашей жизни
Инфодемия быстрее вируса: как Таиланд борется с фейками о новой смертельной болезни
Эффект домино в океане: как подгорающее дно ледников меняет климат планеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.