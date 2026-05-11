Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы

Наука

Солнце снова решило показать, кто в доме хозяин. 10 мая наша звезда выдала мощную вспышку класса M5.7. Это не просто красивая картинка в телескопе — это гигантский плевок раскаленной плазмы, который летит в нашу сторону со скоростью экспресса. Если вы почувствовали, что радио в машине начало хрипеть, а связь над Атлантикой внезапно пропадала — поздравляю, вы ощутили на себе дыхание солнечного ветра. Радиация ионизировала верхние слои атмосферы, превратив их в глухую стену для сигналов.

Вспышка на Солнце
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Вспышка на Солнце

Физика солнечного гнева: от М до Х

Представьте Солнце как гигантский закипающий котел с магнитными петлями. Иногда они перекручиваются и лопаются, высвобождая энергию миллионов ядерных бомб. Ученые делят эти вспышки на классы: A, B, C, M и X. Каждая следующая буква — это десятикратный прыжок мощности. Наша вспышка M5.7 — это крепкий "середнячок" с амбициями тяжеловеса. Она запустила корональный выброс массы (КВМ) — миллиарды тонн солнечного вещества, которые теперь дрейфуют по космосу, стремясь задеть Землю по касательной.

"Такие события — это проверка нашей инфраструктуры на прочность. Ионизация атмосферы моментально блокирует высокочастотную связь, что критично для авиации и морской навигации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Класс вспышки Последствия для Земли
Класс M (Текущая) Локальные сбои радиосвязи, слабые магнитные бури G1.
Класс X (Экстремальная) Глобальные блэкауты, повреждение спутников, сияния до тропиков.

Полярное сияние: ждать ли шоу в средних широтах?

Главный бонус для нас, землян — это небесная иллюминация. Когда солнечная плазма бьет по магнитному щиту планеты, он начинает вибрировать, как колокол. Заряженные частицы стекают к полюсам, заставляя газы в атмосфере светиться. Нынешний прогноз обещает бурю категории G1. Это скромно по сравнению с историческим штормом G5 мая 2024 года, но достаточно, чтобы жители высоких широт и северных штатов США достали камеры. Облако плазмы должно достичь нас к 13 мая.

"Магнитная буря G1 — это лишь легкий щелчок по носу для современной энергосистемы, но она достаточна для появления авроры в пограничных зонах", — отметил в беседе с Pravda. Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Прогноз активности: Солнце только разогревается

Области солнечных пятен AR4436 и AR4432 сейчас входят в "зону прямого выстрела". Это значит, что любое новое извержение полетит не мимо, а точно в цель. Метеорологические службы Великобритании и США предупреждают: в ближайшие дни возможны вспышки класса Х. Это высшая лига солнечного террора. Мы находимся в фазе солнечного максимума, поэтому такие "плевки" энергией станут обыденностью. Наша задача — следить за небом и вовремя отключать чувствительную электронику.

"Мы видим рост активности в конкретных регионах Солнца, что увеличивает риски техногенных сбоев на орбитальных аппаратах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о солнечных вспышках

Опасны ли вспышки класса M для здоровья людей?

Прямой опасности для человека на поверхности Земли нет — нас защищает мощный слой атмосферы и магнитное поле. Пострадать могут только космонавты и электроника.

Почему отключается радиосвязь?

Рентгеновское излучение вспышки "пережаривает" ионосферу, из-за чего она перестает отражать радиоволны, поглощая их.

Как долго летит солнечный выброс до Земли?

Обычно путь занимает от 15 часов до 3 суток в зависимости от скорости выброса вещества.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, диспетчер энергосистемы Максим Лебедев
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
