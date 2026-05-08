Пентагон вскрыл архивы об НЛО: Трамп запустил охоту за тем, что США скрывали десятилетиями

Пентагон вывалил на стол карты, которые прятал в рукаве десятилетиями. По указке Дональда Трампа американское военное ведомство запустило проект PURSUE. Это не просто бюрократический отчет, а попытка Вашингтона легализовать охоту за "зелеными человечками" под соусом национальной безопасности. В дело впряглись все: от ФБР до NASA. Цель пафосная — беспрецедентная прозрачность. Реальность куда прозаичнее.

НЛО зависший в ночном небе

Архивы Гувера: как ФБР "футболило" свидетелей

Среди папок HQ-83894 обнаружились письма эпохи 50-х. Директор ФБР Эдгар Гувер, судя по документам, предпочитал открещиваться от "летающих тарелок". Когда житель Атланты Пол Райт прислал отчет о странных дисках, бюро вежливо ответило: "Не наша юрисдикция". Весь массив данных тупо сливали в ВВС. Однако за сухими формулировками скрываются сотни показаний о металлических объектах, игнорирующих законы инерции.

"ФБР десятилетиями играло в бюрократический пинг-понг. Они собирали данные, но боялись брать ответственность за их анализ, чтобы не выглядеть сумасшедшими в глазах конгресса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Эти старые бумаги подтверждают: американская госмашина буксовала перед лицом неизвестности. Военные аналитики образца 1948 года признавали: аномалии не выдумка. У объектов нет двигателей в привычном понимании, они светятся и уходят в точку на скоростях, недоступных земным технологиям того времени. Это вам не технический сбой проекта Скиф, тут работала иная физика.

Фу-файтерсы и ромбы: военные хроники аномалий

Вторая мировая война добавила в копилку "фу-файтерсов". Пилоты союзников зимой 1944-го наблюдали красные и белые шары, которые "прилипали" к крыльям самолетов. Никакой агрессии, просто эскорт, исчезающий за секунду. Командование разводило руками. Спустя 80 лет ситуация в США не сильно изменилась: нынешние сводки из Сирии и Персидского залива пестрят упоминаниями о "круглых ромбах".

Период наблюдения Тип объекта / Характеристики 1944-1945 гг. Фу-файтерсы: светящиеся сферы, преследование авиации. 1965 г. (Джемини-7) Объекты "богги" на околоземной орбите. 2024 г. (Ближний Восток) "Круглые ромбы" с хвостами, резкие маневры.

В январе 2024 года американские F-16 столкнулись с группой из 20 ярких объектов. Техника захватывала цели только в ИК-диапазоне. Глазами — пусто, на мониторах — роение. Это напоминает то, как современные физические барьеры в космосе мешают нам слышать Солнце, так и тут — приборы видят то, что мозг отказывается воспринимать.

"Регистрация объектов исключительно в инфракрасном спектре указывает на сложную систему маскировки или специфику теплового излучения двигателей, не имеющих аналогов в открытой науке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Космический шепот: от "Джемини" до Луны

Космонавтика тоже под ударом рассекречивания. Астронавты "Джемини-7" еще в 1965 году докладывали о "богги" — неопознанных телах, идущих параллельным курсом. А снимки "Аполлона-12" с Луны и вовсе вызывают нервный тик у скептиков. Там зафиксированы аномалии, которые невозможно списать на блики линз. И хотя США официально не признают пришельцев, масштаб архивов заставляет задуматься.

Возможно, разгадка кроется где-то за пределами системы, там, где даже малые ледяные тела удерживают газ, вопреки всем законам школьной физики. Американцы же пока просто вываливают факты в надежде, что кто-то другой сложит этот пазл. Пит Хегсет прямо говорит: читайте сами, нам надоело кормить вас спекуляциями.

"Космические инциденты часто пытаются списать на мусор, но траектории движения в этих отчетах противоречат баллистике обломков спутников", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Современный дефицит ответов

Директор разведки Тулси Габбард обещает, что это лишь начало. Каш Патель из ФБР называет момент историческим. Но если убрать политический лоск, мы имеем гору свидетельств "непонятно чего". Даже если эти объекты — продукт тайных лабораторий, вроде тех, что скрывала советская Городомля, их характеристики пугают Пентагон.

Пока NASA ищет каменистые миры и экзопланеты в глубоком вакууме, аномалии резвятся прямо в атмосфере Земли. Огромный размер Юпитера и его гравитация кажутся более понятными вещами, чем "круглый ромб" над Сирией. Американская стратегия прозрачности — это попытка переложить ответственность за страх перед неизвестным на плечи обывателей.

Ответы на популярные вопросы об НЛО

Означает ли рассекречивание признание инопланетян?

Нет, власти США подчеркивают, что большинство явлений остаются неидентифицированными, что не равнозначно визиту пришельцев.

Почему ФБР раньше отказывалось расследовать эти случаи?

Согласно документам, бюро считало это прерогативой военных (ВВС), стараясь избежать репутационных рисков.

Что такое "фу-файтерсы"?

Это светящиеся шары, зафиксированные пилотами во время Второй мировой войны, природа которых так и не была установлена.

Каковы основные характеристики объектов в новых отчетах?

Высокая маневренность, отсутствие видимых двигателей, металлический блеск и способность исчезать с радаров за доли секунды.

