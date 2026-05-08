Сельдяной король и конец света: биологи объяснили, почему легенды оказались ложью

Мистическая репутация сельдяного короля как предвестника глобальных катастроф не имеет под собой научного обоснования.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Рыба на берегу

Профессор возглавляющий кафедру ихтиологии биологического факультета МГУ Александр Касумян пояснил, что появление этой редкой глубоководной рыбы у берегов никак не связано с будущими катаклизмами.

Внимание людей этот вид привлекает исключительно благодаря своим исполинским размерам и специфическому облику, который часто пугает очевидцев.

Согласно научным данным, которые приводит NewsInfo.Ru, легенды о "рыбе Судного дня" возникли из-за редкости встреч с ней. Эти существа могут достигать в длину десяти и более метров, обладая при этом ярким окрасом и характерным "шлемом" из длинных лучей спинного плавника.

Тесные контакты с человеком происходят крайне редко, обычно когда рыбу выбрасывает на берег из-за болезней, травм или инфекций, а вовсе не из-за приближающегося землетрясения.

Биологи подчеркивают, что реальной способностью чувствовать сейсмическую активность обладают лишь виды с развитой электрорецепцией. При движении тектонических плит в земной коре возникают электромагнитные возмущения, которые фиксируют определенные рыбы, начиная проявлять беспокойство.

Однако сельдяной король лишен таких органов чувств, поэтому его поведение не может служить индикатором геологических процессов, в отличие от реакции фауны, которую изучают специалисты, когда прогнозируют мегаземлетрясение в сейсмически активных зонах.

"Приписывание глубоководным обитателям пророческих свойств — это классический пример антропоцентризма, когда люди пытаются найти закономерности там, где их нет. Сельдяной король — удивительное создание, но его биология гораздо прозаичнее легенд: он всплывает на поверхность только в случае крайней слабости или гибели", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ихтиолог Касумян акцентировал внимание на внешних особенностях вида.

"Сельдяные короли достигают десяти и больше метров. Даже если не самого крупного сельдяного короля на берег выбросит, он привлечет к себе внимание. Тем более, что он необычный внешне и окрашен достаточно ярко. У него на голове как шлем из длинных лучей спинного плавника, выглядит довольно странновато", — отметил Касумян.

В то же время существуют и другие реликтовые виды, например, миссисипский панцирник, чей облик не менялся миллионы лет, но даже они не обладают экстрасенсорными способностями.

Ответы на популярные вопросы о сельдяном короле

Почему сельдяного короля называют предвестником катастроф?

Эта репутация закрепилась за рыбой из-за мифологии и совпадений, когда после её обнаружения на берегу происходили природные бедствия; научного подтверждения этой связи не существует.

Может ли эта рыба чувствовать движение тектонических плит?

Нет, у сельдяного короля отсутствуют специальные органы — электрорецепторы, которые позволяют некоторым другим видам улавливать изменения электромагнитных полей при сейсмической активности.

Каких размеров может достигать сельдяной король?

Особи этого вида могут вырастать до десяти метров в длину и более, что делает их одними из самых длинных костистых рыб в мировом океане.

Почему этих рыб находят на мелководье или берегу?

Обычно это происходит из-за потери ориентации, вызванной болезнями, сильными инфекциями или физическими повреждениями, после чего глубоководного обитателя выносит течением.

