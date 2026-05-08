Круизный лайнер MV Hondius превратился в дрейфующую чашку Петри. Вспышка хантавируса в Атлантике — это не сценарий голливудского триллера, а суровая реальность мая 2026 года. Трое погибших, вирус уже в Цюрихе, а ученые Центра Гамалеи в это время прикидывают, как собрать "конструктор" из антигенов. Хантавирус — парень жесткий: он бьет либо по почкам, либо по легким, превращая дыхание в пытку. И хотя ВОЗ пока сохраняет спокойствие, российские специалисты уже знают, что делать с этим незваным гостем.
Александр Гинцбург, научный руководитель Центра Гамалеи, заявил "Известиям", что на создание вакцины уйдет около полутора лет. Проблема не в отсутствии ума, а в деньгах и штаммах. Хантавирусов много, как сортов пиццы, и вакцина должна защищать сразу от 5-7 самых популярных видов. Ученые планируют использовать технологию вирусоподобных частиц. Это когда мы берем "пустышку", похожую на вирус, и обучаем иммунитет узнавать врага в лицо. Подобный трюк уже провернули с ротавирусом, так что база есть.
"Разработка вакцины от редких инфекций — это всегда вопрос баланса между рисками и инвестициями. В условиях глобальной миграции патогенов наличие технологической платформы для быстрого ответа критически важно для безопасности страны. Хантавирусы обладают высокой изменчивостью, поэтому мониторинг природных очагов нельзя прекращать ни на день", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Интересно, что в России ежегодно фиксируют до 7 тысяч случаев хантавирусных лихорадок. Это не экзотика, а наши родные реалии в лесах Урала и Сибири. Холин в яйцах может помочь вашей памяти, но от вируса из мышиных экскрементов он не спасет. Тут нужны специфические антитела, которые и должна выработать будущая вакцина. Инфекция коварна: она передается через вдыхание пыли с продуктами жизнедеятельности грызунов. На лайнере, вероятно, гости из мира грызунов пробрались в систему вентиляции.
Корабль MV Hondius вышел из Аргентины 1 апреля. Вместо антарктических пингвинов пассажиры получили лихорадку. Сначала погиб голландец, затем его вдова в ЮАР. Позже скончалась немка. К 6 мая инфекция "сошла на берег" в Швейцарии. Сейчас на борту 146 человек, и ситуация напоминает пороховую бочку. Южноафриканские вирусологи опознали штамм: это единственный из 38 видов хантавируса, способный передаваться от человека к человеку. Это делает ситуацию пикантной, но не безнадежной.
|Параметр
|Особенности хантавируса
|Источник заражения
|Грызуны (моча, фекалии, слюна)
|Срок разработки вакцины
|1,5 года при должном финансировании
|Летальность
|Высокая при легочной или почечной формах
Роспотребнадзор уже включил систему "Периметр". Тотальный контроль на границах — это наш метод. Тест-системы в России есть, так что "невидимый враг" не проскочит мимо лабораторий. Пока в Европе паникуют, мы изучаем черную плесень в Чернобыле и другие формы жизни, понимая, что природа умеет наносить ответные удары. Хантавирус — один из них, способ напомнить человеку, что он не царь зверей.
"Распространение таких вирусов в замкнутых пространствах, как круизные лайнеры, — это классический техногенный риск. Если грызуны попадают в систему жизнеобеспечения, вирус разносится по каютам мгновенно. Важна не только вакцинация, но и строгое соблюдение санитарных норм на транспорте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Вероятность того, что хантавирус устроит в России второй 2020-й, крайне низка. Наши системы надзора адаптированы к инфекциям, которые "живут" в местных грызунах. Риск для туриста велик в лесу или на даче, а не в очереди в Пятерочку. Но препарат нужен "на вчера", чтобы гасить локальные вспышки в эндемичных регионах. Даже если звуки Солнца когда-нибудь достигнут Земли, биоугрозы останутся более приземленной и опасной проблемой.
"Защита населения от завозных инфекций сегодня немыслима без оперативной диагностики. Тест-системы, используемые Роспотребнадзором, позволяют выявить РНК вируса в минимальных концентрациях. Главное — вовремя изолировать нулевого пациента, чтобы цепочка передачи прервалась", — заявил в беседе с Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.
Мир меняется: нейропластичность мозга позволяет нам летать в VR, физики находят способ передать информацию в прошлое, но старые добрые вирусы все еще пытаются нас убить. Хантавирус — это тест на скорость реакции. Если мы не хотим, чтобы крупные города тонули в эпидемиях, как улицы Петербурга под водой, вакцина должна быть создана в кратчайшие сроки.
В основном через контакт с выделениями инфицированных грызунов (моча, фекалии, слюна). Заражение происходит при вдыхании пыли, загрязненной этими выделениями, или при попадании вируса на слизистые оболочки.
Для большинства штаммов это нехарактерно. Однако вспышка в Атлантике выявила редкий штамм, который способен передаваться между людьми по воздуху или при тесном контакте.
Болезнь начинается остро: высокая температура, головная боль, боли в мышцах. В зависимости от типа штамма поражаются либо легкие (одышка, кашель), либо почки (боли в пояснице, нарушение мочеиспускания).
Специфического лечения пока нет, проводится поддерживающая терапия. Именно поэтому создание вакцины в Центре Гамалеи является приоритетной задачей для профилактики.
