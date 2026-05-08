Между вакциной и риском: как Россия готовится дать отпор опасному хантавирусу из экспедиций

Наука

Круизный лайнер MV Hondius превратился в дрейфующую чашку Петри. Вспышка хантавируса в Атлантике — это не сценарий голливудского триллера, а суровая реальность мая 2026 года. Трое погибших, вирус уже в Цюрихе, а ученые Центра Гамалеи в это время прикидывают, как собрать "конструктор" из антигенов. Хантавирус — парень жесткий: он бьет либо по почкам, либо по легким, превращая дыхание в пытку. И хотя ВОЗ пока сохраняет спокойствие, российские специалисты уже знают, что делать с этим незваным гостем.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Генетическое лего против вируса: технология Гамалеи

Александр Гинцбург, научный руководитель Центра Гамалеи, заявил "Известиям", что на создание вакцины уйдет около полутора лет. Проблема не в отсутствии ума, а в деньгах и штаммах. Хантавирусов много, как сортов пиццы, и вакцина должна защищать сразу от 5-7 самых популярных видов. Ученые планируют использовать технологию вирусоподобных частиц. Это когда мы берем "пустышку", похожую на вирус, и обучаем иммунитет узнавать врага в лицо. Подобный трюк уже провернули с ротавирусом, так что база есть.

"Разработка вакцины от редких инфекций — это всегда вопрос баланса между рисками и инвестициями. В условиях глобальной миграции патогенов наличие технологической платформы для быстрого ответа критически важно для безопасности страны. Хантавирусы обладают высокой изменчивостью, поэтому мониторинг природных очагов нельзя прекращать ни на день", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Интересно, что в России ежегодно фиксируют до 7 тысяч случаев хантавирусных лихорадок. Это не экзотика, а наши родные реалии в лесах Урала и Сибири. Холин в яйцах может помочь вашей памяти, но от вируса из мышиных экскрементов он не спасет. Тут нужны специфические антитела, которые и должна выработать будущая вакцина. Инфекция коварна: она передается через вдыхание пыли с продуктами жизнедеятельности грызунов. На лайнере, вероятно, гости из мира грызунов пробрались в систему вентиляции.

Инцидент в океане: хроника смертельного круиза

Корабль MV Hondius вышел из Аргентины 1 апреля. Вместо антарктических пингвинов пассажиры получили лихорадку. Сначала погиб голландец, затем его вдова в ЮАР. Позже скончалась немка. К 6 мая инфекция "сошла на берег" в Швейцарии. Сейчас на борту 146 человек, и ситуация напоминает пороховую бочку. Южноафриканские вирусологи опознали штамм: это единственный из 38 видов хантавируса, способный передаваться от человека к человеку. Это делает ситуацию пикантной, но не безнадежной.

Параметр Особенности хантавируса
Источник заражения Грызуны (моча, фекалии, слюна)
Срок разработки вакцины 1,5 года при должном финансировании
Летальность Высокая при легочной или почечной формах

Роспотребнадзор уже включил систему "Периметр". Тотальный контроль на границах — это наш метод. Тест-системы в России есть, так что "невидимый враг" не проскочит мимо лабораторий. Пока в Европе паникуют, мы изучаем черную плесень в Чернобыле и другие формы жизни, понимая, что природа умеет наносить ответные удары. Хантавирус — один из них, способ напомнить человеку, что он не царь зверей.

"Распространение таких вирусов в замкнутых пространствах, как круизные лайнеры, — это классический техногенный риск. Если грызуны попадают в систему жизнеобеспечения, вирус разносится по каютам мгновенно. Важна не только вакцинация, но и строгое соблюдение санитарных норм на транспорте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Российский щит: почему пандемия нам не грозит

Вероятность того, что хантавирус устроит в России второй 2020-й, крайне низка. Наши системы надзора адаптированы к инфекциям, которые "живут" в местных грызунах. Риск для туриста велик в лесу или на даче, а не в очереди в Пятерочку. Но препарат нужен "на вчера", чтобы гасить локальные вспышки в эндемичных регионах. Даже если звуки Солнца когда-нибудь достигнут Земли, биоугрозы останутся более приземленной и опасной проблемой.

"Защита населения от завозных инфекций сегодня немыслима без оперативной диагностики. Тест-системы, используемые Роспотребнадзором, позволяют выявить РНК вируса в минимальных концентрациях. Главное — вовремя изолировать нулевого пациента, чтобы цепочка передачи прервалась", — заявил в беседе с Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.

Мир меняется: нейропластичность мозга позволяет нам летать в VR, физики находят способ передать информацию в прошлое, но старые добрые вирусы все еще пытаются нас убить. Хантавирус — это тест на скорость реакции. Если мы не хотим, чтобы крупные города тонули в эпидемиях, как улицы Петербурга под водой, вакцина должна быть создана в кратчайшие сроки.

Ответы на популярные вопросы о хантавирусе

Как передается хантавирус?

В основном через контакт с выделениями инфицированных грызунов (моча, фекалии, слюна). Заражение происходит при вдыхании пыли, загрязненной этими выделениями, или при попадании вируса на слизистые оболочки.

Передается ли хантавирус от человека к человеку?

Для большинства штаммов это нехарактерно. Однако вспышка в Атлантике выявила редкий штамм, который способен передаваться между людьми по воздуху или при тесном контакте.

Какие симптомы у этой лихорадки?

Болезнь начинается остро: высокая температура, головная боль, боли в мышцах. В зависимости от типа штамма поражаются либо легкие (одышка, кашель), либо почки (боли в пояснице, нарушение мочеиспускания).

Существует ли лечение?

Специфического лечения пока нет, проводится поддерживающая терапия. Именно поэтому создание вакцины в Центре Гамалеи является приоритетной задачей для профилактики.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, микробиолог Николай Зуев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
