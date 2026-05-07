Настоящий грохот светила свел бы мир с ума: почему до Земли не долетает "крик" солнечной плазмы

Космическое пространство между Землей и Солнцем представляет собой абсолютный вакуум, который блокирует передачу любых акустических колебаний.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Руднев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вспышка на стороне Солнца

Несмотря на то что внутри нашей звезды постоянно происходят мощнейшие термодинамические процессы, услышать их без специального оборудования невозможно. Физические свойства звука как механической волны требуют наличия плотной среды — воздуха или жидкости — для перемещения в пространстве.

Заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко констатировал, что даже гигантский выброс энергии или мощная вспышка на Солнце остаются "беззвучными" для земного наблюдателя.

Физик подчеркнул, что звук — это волна, зависящая от наличия молекул газа, а в безвоздушной пустоте космоса любые вибрации затухают мгновенно. Именно по этой причине, на какой бы частоте ни генерировались импульсы на поверхности светила, они физически не способны преодолеть разделяющее нас расстояние.

Тем не менее звуковые явления на самом Солнце существуют и играют важную роль в его физике, влияя на разогрев внешних слоев атмосферы звезды. Как сообщается на сайте MoneyTimes, эти процессы можно зафиксировать лишь косвенно через радиоизлучение.

По словам эксперта, в периоды высокой активности приборы улавливают помехи на коротких волнах, которые являются не звуком в традиционном понимании, а результатом взаимодействия электромагнитных полей.

"Звук — это волна, идущая через воздух. В безвоздушном пространстве, в вакууме, звуков быть не может. Какие бы звуки на Солнце не были, на какой бы они не были частоте, до нас дойти не могут звуковые волны", — подчеркнул Владимир Обридко.

"Хотя космос безмолвен, мы можем преобразовать электромагнитный спектр звезды в аудиосигналы методом сонификации. Это позволяет ученым буквально прослушивать пульсации плазмы, раскрывая тайны внутренней структуры светила без прямого акустического контакта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Изучение солнечной энергии важно не только для фундаментальной науки, но и для технологического прогресса, ведь сейчас ученые пытаются повторить эти процессы на Земле, создавая искусственное солнце для получения чистого электричества.

Понимание волновой природы звезды помогает точнее прогнозировать геомагнитные возмущения. Без глубокого анализа солнечных циклов невозможно осознать, как в далеком прошлом резко менялся земной климат и почему Земля замерзла, превратившись в ледяной шар.

Ответы на популярные вопросы о звуках Солнца

Почему мы не слышим Солнце ушами?

Между Землей и Солнцем находится вакуум, в котором нет материальной среды (воздуха) для передачи звуковых волн.

Существует ли звук внутри самого Солнца?

Да, внутри звезды постоянно циркулируют акустические волны высокого давления, которые участвуют в переносе тепла.

Как ученые "слышат" Солнце, если там вакуум?

Исследователи используют метод сонификации — преобразование данных о радиоволнах и вибрациях поверхности звезды в слышимый диапазон.

Могут ли солнечные звуки влиять на здоровье?

Напрямую — нет, так как звук не доходит до Земли, однако сопутствующие магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

