Телефон быстро садится и нагревается? Эксперты советуют срочно проверить приложения

Наука

Аномальное повышение температуры смартфона в режиме ожидания нередко сигнализирует о скрытой активности программного обеспечения, которая чрезмерно нагружает вычислительные мощности и ресурсы аккумулятора. 

Фото: https://unsplash.com by Mathias Reding is licensed under Free
Девушка в метро

Возглавляющий портал BigGeek.Ru Николай Николаев подчеркнул, что температурный скачок происходит из-за интенсивных фоновых процессов, задействующих процессор и оперативную память устройства.

Эксперт выделил среди ключевых факторов энергозатратный мониторинг геолокации, который в сочетании с активным обменом данными через интернет провоцирует выделение избыточного тепла.

Для решения проблемы перегрева рекомендуется провести ревизию установленного софта, уделив особое внимание гаджетам на платформе Android, где могут скрываться некорректно работающие или шпионские утилиты.

"Это может быть отслеживание геопозиции, самый нагружающий ресурс батареи. Вырабатывается тепло, загружается оперативная память", — цитирует специалиста MoneyTimes.Ru.

Оценивая состояние гаджета, пользователю стоит учитывать, что помимо программных сбоев существуют и другие физические факторы, влияющие на работу устройства, например, проблемы с зарядкой телефона из-за износа компонентов.

"Постоянный перегрев литий-ионного аккумулятора критически опасен, так как он может привести к потере герметичности оболочки и последующему самовоспламенению устройства", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Николаев также добавил, что источниками тепла часто становятся навигаторы, мессенджеры с трансляцией местоположения в реальном времени или вредоносный код. Если аппарат быстро теряет заряд и греется, целесообразно поочередно закрывать приложения в диспетчере задач, чтобы выявить конкретный "раздражитель".

Хотя страхи относительно гаджетов велики, учеными уже разоблачён миф о раке от излучения, однако технический перегрев остается реальной угрозой для стабильной эксплуатации техники.

Ответы на популярные вопросы о перегреве смартфона

Почему телефон греется, если я им не пользуюсь?

Причиной являются фоновые процессы: автоматическое обновление приложений, работа GPS-датчика или синхронизация данных с облачными сервисами в скрытом режиме.

Может ли плотный чехол стать причиной перегрева?

Да, массивные чехлы из плотных материалов нарушают естественный теплообмен, препятствуя рассеиванию тепла от корпуса смартфона в окружающую среду.

Опасен ли нагрев смартфона во время зарядки?

Незначительный нагрев допустим, но сильный жар может указывать на неисправность контроллера питания или использование некачественного зарядного устройства.

Как быстро охладить перегретый гаджет?

Необходимо закрыть все вкладки, отключить интернет и GPS, снять чехол и положить устройство в прохладное место, избегая резких перепадов температур (например, холодильника).

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
